Як у Москві судили за шпигунство українського журналіста Сущенка

Московський міський суд засудив у понеділок, 4 червня, власного кореспондента українського національного інформагентства "Укрінформ" Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Стаття "Шпигунство" (ст. 276 КК РФ), за якою він звинувачений, передбачає покарання до 20 років позбавлення волі. Раніше прокурор вимагав 14 років в якості запобіжного заходу. Захист Сущенка має намір оскаржити вирок, хоча в успіх цього заходу не вірить, вважаючи справу політично мотивованою, і сподівається виключно на обмін підзахисного на кого-небудь з російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні.

Підсудний сприйняв вирок без слів і емоцій

До невеликої зали в Мосміськсуді на призначений час оголошення вироку прийшло близько трьох десятків журналістів. О 15:30 за московським часом до зали завели Романа Сущенка. Поки оператори прилаштовували камери, він спокійно сидів на лаві підсудних, зрідка посміхався і кивав знайомим. Поруч із собою він поставив невеличку пляшечку з-під кефіру без етикетки. Журналіст був охайно одягнений у світлу картату сорочку і джинси, ретельно поголений і підстрижений. Як розповів адвокат Марк Фейгін, "перебування Сущенка в СІЗО "Лефортово" можна назвати більш-менш благополучним, тортури і фізичний вплив до нього не застосовувалися".

Будівля Московського міського суду

Десь за 10 хвилин до зали увійшли судді. Оскільки справа Сущенка маркована грифом "таємно", під час оголошення вироку були зачитані тільки його вступна та резолютивна частини. "Сущенка Романа Володимировича визнати винним у вчиненні злочину і призначити йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Місцем відбування покарання призначити виправну колонію суворого режиму. Термін відбування рахувати з 4 червня 2018 року. Зарахувати у строк відбування покарання утримання Сущенка під вартою з 30 вересня 2016 по 4 червня 2018 року", - зачитав вирок суддя Олег Музиченко.

Суд ухвалив після набуття чинності вироку повернути документи Сущенку, вилучені у нього під час арешту, і конфіскувати диктофон на користь ФСБ. Підсудний вислухав вирок, стоячи з незворушним обличчям, і у відповідь на питання про те, чи все йому зрозуміло, лише кивнув судді. За словами Музиченка, вирок може бути оскаржений у Верховному суді РФ протягом десяти діб з дня оголошення.

Захист вважає, що Сущенко став жертвою провокації спецслужб

Позбавлений адвокатського статусу захисник Романа Сущенка Марк Фейгін (допущений в якості захисника "іншої особи". - Ред.) після оголошення вироку перемовився кількома словами з підзахисним і в супроводі журналістів вийшов з будівлі суду. Стоячи біля ґанку, він озвучив свою позицію щодо того, що відбувається. За його словами, передбачений статтею кримінального кодексу РФ 20-річний термін "зусиллями захисту" знижено до 12 років. "Ми вважали і вважаємо Сущенка невинуватим. Сам він також своєї провини не визнає", - підкреслив він.

Посилаючись на підписку про держтаємницю, Фейгін коротко описав суть справи: "Історія стосується двох людей, їхніх взаємовідносин. Вони знали один одного 25 років. Один з них військовослужбовець. Роман Сущенко приїхав до Росії з приватним візитом і мав необережність потрапити на провокацію з боку спецслужб Росії, які за допомогою співпраці з його приятелем провели так звані ОРЗ (оперативно-розшукові заходи. - Ред.), за підсумками яких Сущенко і був звинувачений у шпигунстві".

Марк Фейгін

Насправді, за твердженням Марка Фейгіна, Сущенко є журналістом, який писав "на гострі теми" і збирав інформацію виключно з журналістськими цілями. "Все, чим він займався, було журналістською роботою, але спецслужби Росії вважають по-іншому, вони думають, що він вийшов за рамки своєї професійної діяльності", - пояснив юрист.

"Шансів на оскарження немає. Можливий обмін"

Як заявив Фейгін, сам Сущенко та представники його захисту будуть оскаржувати рішення, згідно з процедурою, однак "процесуального результату досягти в нинішніх умовах неможливо, оскільки політичні процеси всі супроводжуються обвинувальними вироками". На його думку, після оголошення вироку відкрилися можливості для обміну Романа Сущенка на журналіста Кирила Вишинського, якого притягають до кримінальної відповідальності в Україні.

"Я вважаю, що цим треба скористатися негайно, щоб вирішити цю проблему компромісом. Наскільки мені відомо, Москва бажає отримати Вишинського на батьківщину. Таке саме бажання українське керівництво висловлює щодо Сущенка. Я переконаний, що історія повинна вирішитися політичним шляхом. Журналісти, яких притягують до кримінальної відповідальності за шпигунство, - це дуже погана традиція, яку треба припиняти", - сказав він.

Фейгін переконаний в тому, що поставити крапку в "таких справах" можна виключно за допомогою політичної волі. "Шансу на оскарження жодного. Я вважаю, що Романа Сущенка обміняють. Я не можу назвати термінів, але думаю, що це станеться за певний час", - дав свій прогноз захисник.

Танкове училище та інститут журналістики

Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. Відтоді він перебував у московському СІЗО. 27 березня Мосміськсуд продовжив термін його утримання під вартою на півроку. За версією слідства, Сущенко був кадровим співробітником української розвідки та збирав відомості про діяльність збройних сил РФ і Росгвардії. Захист і офіційний Київ вважає ці звинувачення безпідставними. Як заявляв раніше Марк Фейгін, Сущенко, котрий протягом останніх шести років працював у Парижі кореспондентом "Укрінформу", неодноразово відвідував Росію, де проживають його родичі.

Роман Сущенко народився в 1969 році в місті Черкаси, є громадянином України. Закінчив Київське військово-інженерне танкове училище та Інститут журналістики при Національному університеті імені тараса Шевченка. Журналістом державного інформаційного агентства "Укрінформ" став у 2002 році. У 2010 переїхав до Парижа в якості власного кореспондента "Укрінформу" у Франції. Одружений, має двох дітей.

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