Як у Берліні відзначали 65-річчя Deutsche Welle

У вівторок, 5 червня, у Берліні відбулася урочиста церемонія з нагоди 65-річчя медіакомпанії Deutsche Welle (DW). До офіційного початку урочистого заходу Коссіві Тіассу натхненно розповідає канцлерці Меркель про програму Eco@Africa. Ця телевізійна передача Deutsche Welle - спільне виробництво європейських і африканських партнерів і присвячена проблемам екології. Програма, що здобула чимало нагород, транслюється різними мовами в багатьох країнах Африки. Аудиторія налічує мільйони глядачів.

Меркель цікавиться, звідки походить Коссіві Тіассу. "З Того", - відповідає той. "Я б із задоволенням туди поїхала", - каже канцлерка, визнавши, що ніколи не була в цій країні. Їй сподобалося те, що тема захисту довкілля має такий розголос у Африці.

Анґела Меркель на святкуванні 65-річчя Deutsche Welle

Вже за кілька хвилин Анґела Меркель стоїть перед мікрофоном, високо оцінює в своєму виступі роботу Deutsche Welle. У виголошеній промові вона згадує і програму Eco@Africa. "Чудово, що ви робите цю екологічну програму з Африки, і вона знайомить нас з африканським поглядом на події", - зазначає канцлерка, котра в минулому обіймала посаду міністра охорони довкілля.

Виступ Меркель триває близько 15 хвилин. У ньому вона наголошує на значенні Deutsche Welle з моменту створення компанії в 1953 році і аж дотепер, у тому числі й під час криз 1950-х і 60-х років та сьогоднішніх політичних потрясінь. "Deutsche Welle - це історія успіху, і сьогодні вона потрібна - як ніколи", - визнала Анґела Меркель. З кожним роком мовник стає "дедалі сучаснішим, привабливішим і глобальнішим", впевнена канцлерка. Deutsche Welle, за словами Меркель, означає "серйозну журналістику, достовірну інформацію та об'єктивне висвітлення подій".

Дивитись відео 01:19 Now live 01:19 хв Поділитись Анґела Меркель про виклики перед DW (05.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2yyvy Анґела Меркель про виклики перед DW (05.06.2018)

DW - незалежний голос

У дотепній та водночас серйозній промові Меркель говорить про реалії сучасної політики. У сучасному світі, межі якого стають дедалі розмитішими, величезне значення має міжнародна комунікація. Тож "не випадково деякі країни істотно розширюють свої іномовні канали - погляньте хоча б на Росію чи Китай", зазначила Меркель. І так само, як і в питаннях торгівлі з Китаєм, у питанні роботи іномовників є прагнення домогтися взаємності, підкреслила Меркель. "Ми хочемо цього і для Deutsche Welle", - додала вона. На тлі цього Меркель зазначила, що DW - "незалежний голос свободи".

На початку церемонії з нагоди 65-річчя Deutsche Welle ведучий Джафар Абдул-Карім в присутності численних депутатів Бундестагу ще раз нагадав про відмінні особливості медіакомпанії - 30 мов, 60 національностей, інформація з багатьох куточків земної кулі. А потім він додав: "Три тижні тому я був у Мосулі". Трохи пізніше на екрані можна було побачити кадри з ток-шоу Shabab Talk арабської редакції Deutsche Welle. Сидячи на пластиковому стільці, Абдул-Карім вів дискусію з гостями та глядачами програми на тлі руїн і напівзруйнованих будинків. Мосул - це приклад того, що співробітники DW відправляються в найгарячіші точки планети.

Привітання від політиків та діячів культури

На церемонії з нагоди 65-річчя Deutsche Welle

Багато-хто з присутніх згодні зі словами похвали, сказаними Меркель. На сцені виступали уповноважена уряду ФРН з питань культури та ЗМІ Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters) і голова парламентського комітету з питань культури Катрін Будді (Katrin Budde). Відеозв'язком звернулися з привітаннями на адресу DW федеральні міністри від блоку ХДС/ХСС і партії СДПН, голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), політики від Зелених, Лівої партії і ВДП, іноземні гості Жан-Клод Юнкер, Федеріка Могеріні і Хамід Карзай. Не бракувало й діячів культури та спорту - були режисер Вім Вендерс (Wim Wenders), Ніка Вагнер (Nike Wagner) і вдова Олександра Солженіцина Наталія Солженіцина, а також футболіст Жером Боатенґ(Jerome Boateng).

Генеральний директор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) у своєму виступі згадав погіршення умов роботи. Він зокрема вказав на загострення міжнародної конкуренції та зростання "пропаганди і дезінформації". Автократи, за словами Лімбурґа, дедалі більш безцеремонно намагаються обмежити свободу ЗМІ. На це німецький іномовник має намір реагувати тим, що буде "більше інформувати людей - в першу чергу там, де діють цензура і пропаганда".

Свобода, демократія, толерантність - цінності ФРН і DW

Під аплодисменти кількох сотень слухачів генеральний директор DW висловився і щодо актуальних останнім часом дебатів у Німеччині. Петер Лімбурґ підкреслив, що німецька ідентичність охоплює і "пам'ять про вбивство шести мільйонів європейських євреїв", і медіакомпанія бачить частиною свого завдання пам'ять про це. "Ні екстремісти, ні націоналісти не змінять нашу позицію у цьому питанні", - відзначив він.

Серед співробітників DW є представники всіх світових релігій. "Всіх їх об'єднує спільна позиція: ідея свободи та прав людини, демократії та толерантності, - наголосив Лімбурґ. Це ті цінності, які відстоює Німеччина та Deutsche Welle".

Анґела Меркель знайомиться з проектом DW "Як вижити в соцмережах", спрямованим на розпізнавання фейків і ботів

Генеральний директор подякував політикам за те, що в найближчі роки вони мають намір збільшити фінансування компанії. За його словами, це необхідно не тільки в зв'язку з технічними викликами. Приміром, ідеться про ідею створення турецькомовного телеканалу, який Deutsche Welle хоче запустити спільно з європейськими партнерами.

Тема небезпеки фейкових новин порушувалася не лише у виступах промовців, але ще й перед заходом, коли канцлерка Анґела Меркель ознайомилася з російськомовним проектом "Як вижити в соцмережах", покликаним допомагати у розпізнаванні фейків, ботів і тролів. За словами керівниці проекту Катерини Крижановської, після того, як анімаційний відеогід був запущений в російській редакції наприкінці 2017 року, анімовані відеоролики 14-тьма мовами переглянули сотні тисяч інтернет-користувачів. "Відео виглядає яскраво та весело, але теми дуже серйозні, а приклади, які в них наводяться, - реальні", - говорить Крижановська.

Порада від Меркель

Разом зі словами подяки до співробітників у Бонні, Берліні та багатьох країнах світу канцлерка висловила цілком конкретну пораду - невпинно працювати й надалі, але сьогодні, як додала вона, можна й трошки посвяткувати.

65 років DW. Погляд за лаштунки "30 секунд до початку ефіру"... Аби ведучі могли максимально зосередитися на висвітленні головних тем дня, їм допомагають редактори й технічна служба. Режисери випускають в ефір сюжети, забезпечують прямі включення та коригують сітку мовлення, якщо з'являються термінові новини.

65 років DW. Погляд за лаштунки Українська редакція DW Українською мовою про Європу, Німеччину й події в Україні DW розповідає від березня 2000-го року. Все починалося з радіопрограм на коротких хвилях. Тепер наша мультимедійна редакція працює в інтернеті з текстами, звуком і відео. Читайте і дивіться DW українською на Facebook, Twitter і YouTube. На фото: Тетяна Бондаренко (ліворуч) та Інна Завгородня (праворуч) озвучують відеосюжет.

65 років DW. Погляд за лаштунки "Поясни німецьку систему сортування сміття"... ...українцям! Для Михайла Малого це - буденна справа. Він знімає відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" і пояснює складні теми цікаво та зрозуміло. Дивіться на YouTube-каналі DW Ukrainian.

65 років DW. Погляд за лаштунки "Ви слухаєте..." ...передачі DW - наприклад, амхарською мовою з ведучою Лідет Абебе, яка виходить у прямий ефір зі штаб-квартири DW у Бонні. Амхарська - одна з тридцяти мов, якими працює наша медіакомпанія для глядачів, слухачів і читачів у всьому світі.

65 років DW. Погляд за лаштунки Інтерв'ю китайського письменника Ляо Іу... ...з редактором DW Маттіасом фон Гайном. Ми надаємо трибуну багатьом діячам із країн, де свобода слова відсутня або обмежена. Подавати різні точки зору на події - засадниче правило нашої редакційної політики.

65 років DW. Погляд за лаштунки Чи не задовге інтерв'ю.. ...або ж варто подати найважливіші тези в розлогому матеріалі? З аудіофайлом у цифровій програмі монтажу працює Кішвар Мустафа з редакції мовою урду. Окремі синхрони готують до ефіру, а згодом використають у радіопередачі.

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65 років DW. Погляд за лаштунки Shababtalk: гарячі теми, політика, молодь Щотижневе ток-шоу "Shababtalk" дивляться мільйони людей в арабських країнах. Особливість програми - обговорювати гарячі суспільні теми, як-то рівноправ'я жінок і чоловіків, а також суспільні табу. Ведучий - Джафар Абдул Карім - має ще й відеоблог "Jaafars Videoblog", у якому показує життя арабської молоді в Німеччині та в арабському світі.

65 років DW. Погляд за лаштунки DW запрошує волонтерок і волонтерів Щороку 20 молодих журналісток і журналістів із усього світу можуть узяти участь у волонтерській програмі DW-Академії. Один з них - Імтіаз Ахмас із Пакистану (на фото). Окрім того, DW-Академія спільно з Вищою школою Бонн-Райн-Зіг пропонує магістерське навчання за програмою "Міжнародні медіастудії" ("International Media Studies").

65 років DW. Погляд за лаштунки Підвищення кваліфікації журналістів Медіафахівці можуть підвищити кваліфікацію та отримати нові навички в DW-Академії. Літні курси з основ сучасної журналістики регулярно проводяться в різних країнах, у тому числі й в Україні. На фото: практичні заняття в межах семінару від DW-Академії, який відбувся в столиці Киргизстану - Бішкеку. Як правило, такі курси тривають 10 тижнів.

65 років DW. Погляд за лаштунки Вивчаємо німецьку із Джоджо "Джоджо шукає щастя" - теленовела, яка допомагає цікаво вивчати німецьку мову. За сюжетом, молода бразилійка приїздить на навчання до Кельна. Вона бореться з труднощами студентського життя і, звісно, закохується. У головній ролі - театральна акторка Доротеа Крігль. Ці та інші безкоштовні матеріали для вивчення німецької ви знайдете на нашому сайті.

65 років DW. Погляд за лаштунки Глобальний медіафорум Deutsche Welle DW Global Media Forum - єдина міжнародна медіаконференція, на якій збираються політики, медіаменеджери, громадські активісти та науковці. DW Global Media Forum щороку триває в Бонні. У кожній такій події беруть участь тисячі фахівців із десятків країн світу. У 2018 році форум відбудеться з 11 по 13 червня. Головна тема: "Глобальні нерівності". Автор: Клаус Даманн, Дмитро Каневський, Аніта Грабська

