 Як ″сіміки″ поліпшують імідж України на Донбасі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.04.2018
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Політика й суспільство

Як "сіміки" поліпшують імідж України на Донбасі (відео)

Один день із підрозділом військово-цивільного співробітництва на Донеччині провела кореспондентка DW. Що саме входить у завдання "сіміків"?

Ukraine Armee in der Ostukraine (DW/A. Magazova)

За півтора кілометри від селища Луганське вже окопи. Через постійні обстріли вулицями тут майже ніхто не ходить. Якби не ці чоловіки, допомогти бабусі, яка втратила свідомість просто посеред дороги, було б нікому. Навіть у амбулаторії, що навпроти, - порожньо.Усі "Сіміки" мають бойовий досвід та пройшли навчання, як поводитися із мирним населенням, яке втомилося від війни. 


 

Докладно

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