Як Рур перетворюється з вугільного на мистецький регіон

Митець Ібрагім Махама поспішає все завершити до відкриття своєї "закутаної скульптури". Його ідея - замотати замок Штрюнкеде у Герне непривабливі джутові мішки. Це історія про трансформацію та протиріччя, сповнена глобальних посилань та локальних сентиментів: добровольці зшивали разом використані мішки, які художник з Гани обмінювяв на нові на своїй батьківщині. Протягом багатьох років в них перевозили каву або какао, а пізніше і вугілля. Вони були вироблені в Азії, ймовірно, у Бангладеш, де це найдешевше. Багато людей залишили свої зашифровані послання на грубому джуті, знаки, які складаються з поту багатьох робітників, символи бідності та експлуатації.

У замку на воді Штрюнкеде люблять проводити весільні церемонії, особливо влітку ця архітерктурна перлина барокко повністю заброньована. Відтепер один із найкрасивіших пейзажів у Рурському регіоні і улюблене місце фотографування замасковано на найближчі місяці. Це цілеспрямована провокація - художник обгорнув фасад замку мішками, щоб привернути увагу відвідувачів до глобального обігу сировини у їхній найнезабутніший день життя.

Мистецство замість вугілля

Музей мистецтв Бохума - виставка "Мистецтво та вугілля"

У 2018 році будуть закриті дві останні вугільні шахти Рурського регіону. Це поворотний момент, індустріальна епоха добігає свого кінця. Десятиліттями міста колишнього вугільного регіону, що розташовані близько одне до одного, шукали відповіді на те, що прийде на зміну сталі та вугіллю. Одна відповідь вже є. Культура та мистецтво відіграють тут велику роль.

Оскільки зв'язок між мистецтвом та вугіллям підкреслюється в Рурському регіоні, вважає Фердінанд Ульріх, екс-директор Виставкової галереї Реклінгхаузена та координатор цього мега-проекту, це досі було лише твердженням. "Ми в процесі перетворення цього твердження у реальність", - додає Ульріх.

Десять років тому 20 музеїв об'єднали свої зусилля для створення мережі RuhrKunstMuseen. 17 з них зараз відображають кінець ери вугілля у великому, мульти-міському виставковому проекті. Як вугілля та його видобуток надихали художників минулого? Що залишається мистецтвом чорного вугілля, з естетичної і конкретно матеріальної точки зору? Кам'яне вугілля сформувало Рурський регіон. Вугілля тут видобували понад 250 років. Сотні кілометрів тунелів проходять через надра, а терикони та промислові споруди сформували новий культурний ландшафт. Як художники тлумачать ці підйоми і падіння, міфологію, пов'язану з вугіллям, коли закінчується попередня епоха?

Масштаб проекту

Kohlibri - робота Ульріке Мартенс, виставлена у Людвіг Галері Шлосс Оберхаузен

150 художників зі своїми точками зору намагаються відповісти на ці запитання. І не завжди йдеться про владу та багатство, або про різкий контраст як у Махами. "Чорне золото" зачаровувало не лише як цінний матеріал та джерело енергії, однак і як естетичний ресурс. Не менш важливо, що самі шахтарі були натхненні своїм матеріалом. Ще один цікавий зріз - виставка непрофесійних митців у музеї Остваль в Дортмунді.

У Бохумському музеї мистецтва можна побачити виставку "У надрах пам'яті" Андреаса Голінського (Andreas Golinski). Вона нагадує ретроспективу епохи видобутку вугілля у стилі фікшн. А Людвіг Галері Шлосс Оберхаузен презентує виставку коміксів і мультфільмів намальованих вугіллям під назвою "Glück auf!". Майстерня Йозефа Альберса в Боттропі показує серії фотографій шахт, баштових кранів, доменних печей та газгольдерів авторства Бернда та Гілли Бехер.

Багато робіт, виставлених у 13 містах, було створено спеціально для кожної локації. Однак митці не шукали спеціальної прив'язки, готової картинки, говорить Томас Гаусгольт, який керував усім проектом. Це також стосується творів всесвітньо відомих художників - Ґергарда Ріхтера, Річарда Серри, Ансельма Кіфера, Янніса Кунелліса, Алічію Кваде, Андреаса Ґурскі та інших. Вони також мали підкреслити стосунок до основної ідеї виставки, а саме, як підкреслив Ульріх: "вугілля може породжувати естетичний момент".

Зміна перспективи

Роботи українського фотографа Олександра Чекменьова серії "Донбас" на виставці у музеї Дюссельдорфа

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр взяв під свій патронат цей масштабний мистецький проект. Коли останній музей із усіх заявлених у проекті "Kunst & Kohle" відкриє свою виставку 8 червня під назвою "Вшанування Янніса Кунелліса", буде завершений процес перетворенні вугілля як суто геологічного ресурсу на естетичну мистецьку категорію. Ера видобутку вугілля закінчується, однак Рурський регіон живе далі завдяки мистецтву.