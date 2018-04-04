 Як росіяни дістаються з Москви до Києва? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.04.2018
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Політика й суспільство

Як росіяни дістаються з Москви до Києва? (відео)

Три роки тому Україна та Росія припинили авіасполучення. Пасажиропотік за роки війни скоротився практично вдесятеро. Наш кореспондент у Москві випробував на собі, чи складно росіянину потрапити в Україну.

Як росіяни добираються з Москви до Києва?

Для того, аби потрапити в Україну, громадянам 70 країн, у тому числі й РФ, тепер потрібно пройти не лише паспортний і митний контроль, але і біометричний: віддати паспорт на перевірку і здати відбитки пальців. У російських державних медіа нову систему вже встигли назвати “некомфортною”, мовляв, лише створює проблеми росіянам. Утім самі росіяни кажуть, що упередженого ставлення до себе не помітили. 

DW.COM

Нові правила на кордоні: щоб потрапити в Україну, росіяни здаватимуть відбитки пальців рук

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Майже 1500 іноземцям заборонено в'їзд до України через порушення щодо Криму

Через несанкціоновані українською владою поїздки до анексованого Росією Криму близько 1,5 тисячі іноземців не зможуть в'їхати до України, повідомляють у Державінй прикордонній службі України. (13.01.2018)  

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