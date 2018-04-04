Як росіяни дістаються з Москви до Києва? (відео)

Для того, аби потрапити в Україну, громадянам 70 країн, у тому числі й РФ, тепер потрібно пройти не лише паспортний і митний контроль, але і біометричний: віддати паспорт на перевірку і здати відбитки пальців. У російських державних медіа нову систему вже встигли назвати “некомфортною”, мовляв, лише створює проблеми росіянам. Утім самі росіяни кажуть, що упередженого ставлення до себе не помітили.