Як росіяни дістаються з Москви до Києва? (відео)

Три роки тому Україна та Росія припинили авіасполучення. Пасажиропотік за роки війни скоротився практично вдесятеро. Наш кореспондент у Москві випробував на собі, чи складно росіянину потрапити в Україну.
Для того, аби потрапити в Україну, громадянам 70 країн, у тому числі й РФ, тепер потрібно пройти не лише паспортний і митний контроль, але і біометричний: віддати паспорт на перевірку і здати відбитки пальців. У російських державних медіа нову систему вже встигли назвати “некомфортною”, мовляв, лише створює проблеми росіянам. Утім самі росіяни кажуть, що упередженого ставлення до себе не помітили.
З 1 січня 2018 року Україна посилює правила в'їзду на свою територію для російських громадян. У чому суть нововведень на українському кордоні і кого ще вони торкнуться, з'ясовувала DW. (28.12.2017)
Міністерство закордонних справ України пояснює свій заклик не їздити до Росії тим, що в цій країні українські консули "дуже обмежені в можливостях допомоги". (15.01.2018)