Як розпізнати фейки - поради DW (відео)

Фейки у соцмережах лайкають чи репостять навіть власні друзі. Як відрізнити правдиві повідомлення від дезінформації? Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!
Яка маячня - шведа оштрафували лише за те, що він їв бекон перед мусульманками! Мишко та Іван у шоці: що взагалі в Європі коїться?! Мишко впевнений, що це правда: новиною поділився його друг. Але стоп! Саме так і розходяться у мережі фейки!
Найбільша в світі соцмережа змінює одну з головних послуг - стрічку новин. Що це означає для користувачів Facebook, DW пояснив німецький експерт із соціальних мереж Мартін Ґіслер. (24.01.2018)
У ЄС шукають стратегію боротьби з фейковими новинами в інтернеті. Спеціальна експертна група розробляє відповідні пропозиції для Єврокомісії. (15.01.2018)