Як розпізнати фейки - поради DW (відео)

Яка маячня - шведа оштрафували лише за те, що він їв бекон перед мусульманками! Мишко та Іван у шоці: що взагалі в Європі коїться?! Мишко впевнений, що це правда: новиною поділився його друг. Але стоп! Саме так і розходяться у мережі фейки!