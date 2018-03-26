 Як розпізнати фейки - поради DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2018
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Політика й суспільство

Як розпізнати фейки - поради DW (відео)

Фейки у соцмережах лайкають чи репостять навіть власні друзі. Як відрізнити правдиві повідомлення від дезінформації? Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!

Як розпізнати фейки?

Яка маячня - шведа оштрафували лише за те, що він їв бекон перед мусульманками! Мишко та Іван у шоці: що взагалі в Європі коїться?! Мишко впевнений, що це правда: новиною поділився його друг. Але стоп! Саме так і розходяться у мережі фейки!     

DW.COM

Зміни у Facebook: соцмережа перекладає відповідальність на юзерів

Найбільша в світі соцмережа змінює одну з головних послуг - стрічку новин. Що це означає для користувачів Facebook, DW пояснив німецький експерт із соціальних мереж Мартін Ґіслер. (24.01.2018)  

У ЄС запрацювала експертна група для боротьби з фейк-новинами

У ЄС шукають стратегію боротьби з фейковими новинами в інтернеті. Спеціальна експертна група розробляє відповідні пропозиції для Єврокомісії. (15.01.2018)  

В Італії поліція запустила онлайн-сервіс для боротьби з фейковими новинами

Громадяни Італії зможуть через спеціальний сайт надіслати експертам поліції новини для їхньої перевірки на достовірність. (19.01.2018)  

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Наштовхнутися на фейки в соцмережах - просто, іноді їх лайкають чи репостять навіть власні друзі. А от відрізнити такі новини від правдивих повідомлень значно складніше. Як не вестись на дезінформацію - в інструкції DW. Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!

DW Projekt gegen Desinformation und Propaganda

Як розпізнати бота в соцмережах (відео) 20.03.2018

Боти не сплять! Вони видають себе за справжніх користувачів соцмереж, розкручують фейки, залишають проплачені коментарі. А багато хто сприймає це за чисту монету!

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Боти не сплять! Вони прикидаються справжніми користувачами, розкручують в соцмережах фейки, залишають заздалегідь підготовані коментарі. А багато хто у це вірить! То як же розпізнати бота?

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