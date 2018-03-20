 Як розпізнати бота в соцмережах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.03.2018
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Політика й суспільство

Як розпізнати бота в соцмережах (відео)

Боти не сплять! Вони видають себе за справжніх користувачів соцмереж, розкручують фейки, залишають проплачені коментарі. А багато хто сприймає це за чисту монету!

Лайфхаки від DW допоможуть розрізнити ботів (DW)

Дедалі частіше ботів використовують з політичними цілями. Особливо активними вони були в розпал конфлікту Росії та України, кризи з біженцями в Німеччині, виборів президента США. То як же розпізнати бота? Інструкція у новому відео проекту DW "Як вижити у соцмережах": 

DW.COM

Зміни у Facebook: соцмережа перекладає відповідальність на юзерів

Найбільша в світі соцмережа змінює одну з головних послуг - стрічку новин. Що це означає для користувачів Facebook, DW пояснив німецький експерт із соціальних мереж Мартін Ґіслер. (24.01.2018)  

В Італії поліція запустила онлайн-сервіс для боротьби з фейковими новинами

Громадяни Італії зможуть через спеціальний сайт надіслати експертам поліції новини для їхньої перевірки на достовірність. (19.01.2018)  

У ЄС запрацювала експертна група для боротьби з фейк-новинами

У ЄС шукають стратегію боротьби з фейковими новинами в інтернеті. Спеціальна експертна група розробляє відповідні пропозиції для Єврокомісії. (15.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як боротися з тролями - лайфхаки DW (27.02.2018)  

Як відрізнити справжнє відео від фейкового - лайфхаки DW (06.03.2018)  

Як відрізнити фото-підробки - лайфхаки DW (13.03.2018)  

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Як вирахувати бота - лайфхаки DW (20.03.2018) 20.03.2018

Боти не сплять! Вони прикидаються справжніми користувачами, розкручують в соцмережах фейки, залишають заздалегідь підготовані коментарі. А багато хто у це вірить! То як же розпізнати бота?

Stefan Gödde TV Moderator

Як німецький ведучий став жертвою кремлівських тролів 21.08.2016

У ФРН показали фільм про Росію, після чого в соцмережах з'явились різні коментарі і погрози на адресу авторів. Що це: підступи кремлівських тролів чи справедлива критика?

Screenshot Facebook von AfD

Соціальні мережі: боротьба з тероризмом без особливого захвату 08.12.2016

Facebook, Twitter, Microsoft і YouTube спільно боротимуться з поширенням терористичної пропаганди. Будуть жорсткі заходи? Не зовсім. Адже соціальні медіа теж "живуть" завдяки клікам.

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Клімкін - про Шредера і бойкот ЧС-2018

Глава МЗС України в інтерв'ю DW розповів, що саме мав на увазі, кажучи про екс-канцлера ФРН. 

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Штучний інтелект наступає на ринок праці

Для аналізу викликів, пов'язаних з комп'ютеризацією, у Відомстві федерального канцлера створили "цифровий" підрозділ. 

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