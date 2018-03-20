Як розпізнати бота в соцмережах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.03.2018

Дедалі частіше ботів використовують з політичними цілями. Особливо активними вони були в розпал конфлікту Росії та України, кризи з біженцями в Німеччині, виборів президента США. То як же розпізнати бота? Інструкція у новому відео проекту DW "Як вижити у соцмережах":