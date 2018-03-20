Як розпізнати бота в соцмережах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.03.2018

Боти не сплять! Вони видають себе за справжніх користувачів соцмереж, розкручують фейки, залишають проплачені коментарі. А багато хто сприймає це за чисту монету!
Дедалі частіше ботів використовують з політичними цілями. Особливо активними вони були в розпал конфлікту Росії та України, кризи з біженцями в Німеччині, виборів президента США. То як же розпізнати бота? Інструкція у новому відео проекту DW "Як вижити у соцмережах":
Найбільша в світі соцмережа змінює одну з головних послуг - стрічку новин. Що це означає для користувачів Facebook, DW пояснив німецький експерт із соціальних мереж Мартін Ґіслер. (24.01.2018)
Громадяни Італії зможуть через спеціальний сайт надіслати експертам поліції новини для їхньої перевірки на достовірність. (19.01.2018)