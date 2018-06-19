 Як працюють няні й дитсадки у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.06.2018

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Політика й суспільство

Як працюють няні й дитсадки у Німеччині (відео)

Скільки коштує місце у дитсадку в Німеччині, а скільки - няня? В чому особливості роботи німецьких дошкільних закладів?

Дошкільне виховання у Німеччині

Дошкільне виховання у Німеччині

Перше, що цікавить батьків, які хочуть вийти на роботу, - де і як залишити свою дитину під наглядом? В Німеччині існує дві можливості - дитсадок або няня - Tagesmutter. 



Як дитячі садки, так і няні пропонують, як правило, догляд із 9 до 16 години. У великих дитсадках виховательки працюють у дві зміни - тоді дітей можна приводити вже о 7 ранку і забирати о 18 годині, утім це швидше виняток, ніж правило. Із нянею куди простіше домовитись про індивідуальний графік. Вона гнучкіша, адже доглядає меншу групу дітей - зазвичай від двох до п'ятьох.

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Глядачі DW відреагували на дискусію про оплату нянь в Україні і попросили розповісти, як функціонують дитячі дошкільні заклади у Німеччині. Ми зібрали ключові факти на цю тему.

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