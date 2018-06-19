Як працюють няні й дитсадки у Німеччині (відео)

Перше, що цікавить батьків, які хочуть вийти на роботу, - де і як залишити свою дитину під наглядом? В Німеччині існує дві можливості - дитсадок або няня - Tagesmutter.









Як дитячі садки, так і няні пропонують, як правило, догляд із 9 до 16 години. У великих дитсадках виховательки працюють у дві зміни - тоді дітей можна приводити вже о 7 ранку і забирати о 18 годині, утім це швидше виняток, ніж правило. Із нянею куди простіше домовитись про індивідуальний графік. Вона гнучкіша, адже доглядає меншу групу дітей - зазвичай від двох до п'ятьох.