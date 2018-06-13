Як побороти гомофобію та дискримінацію ЛГБТ в Україні? (відео)

ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію і бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні.
Постояти за себе - для Олени Шевченко це не пусті слова. Вона вміє це сама і навчає цьому інших представників ЛГБТ. Олена Шевченко не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію. Вона не ховається - навпаки своєю діяльністю привертає увагу до проблем гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. Дивіться історію Олени в проекті DW #LocalHeroes.
17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою. (17.05.2018)
"Гомофобія як конкретний вияв ксенофобії не ліквідується помахом чарівної палички. Однак можна подбати про "зменшення шкоди", - Андрій Бондар, спеціально для DW. (22.03.2016)
Верховна Рада вкотре не підтримала законодавчу заборону дискримінації через сексуальну орієнтацію. Депутати проігнорували європейські норми і поставили під загрозу скасування ЄС віз для українців. (10.11.2015)