 Як побороти гомофобію та дискримінацію ЛГБТ в Україні? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.06.2018

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Політика й суспільство

Як побороти гомофобію та дискримінацію ЛГБТ в Україні? (відео)

ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію і бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні.

Deutschland Berlin Dyke March 2017 (picture-alliance/NurPhoto/O. Messinger)

Постояти за себе - для Олени Шевченко це не пусті слова. Вона вміє це сама і навчає цьому інших представників ЛГБТ. Олена Шевченко не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію. Вона не ховається - навпаки своєю діяльністю привертає увагу до проблем гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. Дивіться історію Олени в проекті DW #LocalHeroes.

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Як німецька поліція змінила орієнтацію і бореться з гомофобією

17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою. (17.05.2018)  

Андрій Бондар: Байдужість як шанс, або Нещасні проти нещасливих

"Гомофобія як конкретний вияв ксенофобії не ліквідується помахом чарівної палички. Однак можна подбати про "зменшення шкоди", - Андрій Бондар, спеціально для DW. (22.03.2016)  

Трудовий кодекс для гетеросексуалів

Верховна Рада вкотре не підтримала законодавчу заборону дискримінації через сексуальну орієнтацію. Депутати проігнорували європейські норми і поставили під загрозу скасування ЄС віз для українців. (10.11.2015)  

"Марш рівності" у Києві як тест на демократію (відео)

Попри погрози у соцмережах, "КиївПрайд-2016", організований ЛГБТ-спільнотою, уперше минув без насильства. Та цього недостатньо, аби говорити про стале поліпшення прав сексуальних меншин в Україні, кажуть правозахисники. (13.06.2016)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: від гомофобії до активістки за права ЛГБТ (07.12.2017)  

"Мамо, я - лесбійка": сoming-оut дівчини з Росії (11.10.2017)  

Відколи Євробачення стало "піснею року" для гомосексуалів? (05.05.2017)  

Докладно

Джеральд Асамоа, колишній нападник німецької збірної та борець проти расизму.

Грубе порушення: Расизм у футболі

Колишній гравець національної німецької збірної Джеральд Асамоа сам був жертвою расизму і бореться проти нього.  

Дизельний скандал у Німеччині зачепив більшість великих автовиробників.

Ефект доміно у "дизельному скандалі"

Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. І щоразу - новий удар по німецькій автоіндустрії.  

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