Як побороти гомофобію та дискримінацію ЛГБТ в Україні? (відео)

Постояти за себе - для Олени Шевченко це не пусті слова. Вона вміє це сама і навчає цьому інших представників ЛГБТ. Олена Шевченко не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію. Вона не ховається - навпаки своєю діяльністю привертає увагу до проблем гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. Дивіться історію Олени в проекті DW #LocalHeroes.