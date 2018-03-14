Як ″Остання адреса″ допомагає з′ясувати долю жертв сталінських репресій (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2018

Завдяки відкриттю архівів КДБ донька відомого українського фізика Лева Штрума змогла довідатись про обставини вбивства батька через понад 80 років.
"Це було вночі. Мені наказали лежати в ліжку і не ворушитися, не вставати. І вони пішли. Це тривало, по суті, дуже недовго. Батька забрали – і все", - згадує Олена Штрум. Що відбулося далі, їй допомогла дізнатися "Остання адреса"
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