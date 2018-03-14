 Як ″Остання адреса″ допомагає з′ясувати долю жертв сталінських репресій (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2018
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Політика й суспільство

Як "Остання адреса" допомагає з'ясувати долю жертв сталінських репресій (відео)

Завдяки відкриттю архівів КДБ донька відомого українського фізика Лева Штрума змогла довідатись про обставини вбивства батька через понад 80 років.

Пам'ятна табличка Леву Штруму в Києві

Пам'ятна табличка Леву Штруму в Києві

"Це було вночі. Мені наказали лежати в ліжку і не ворушитися, не вставати. І вони пішли. Це тривало, по суті, дуже недовго. Батька забрали – і все", - згадує Олена Штрум. Що відбулося далі, їй допомогла дізнатися "Остання адреса"

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