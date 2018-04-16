Як Орбан питанням біженців розколов Угорщину (відео)

Авторитарний стиль правління угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана розділив країну. Частина міст Угорщини підтримує ЄС, інша частина налаштована, як і Орбан, антиєвропейськи.
Куди не кинь поглядом – скрізь колючий дріт. Селище Кюбекгаза на угорсько-сербському кордоні. Мер Роберт Молнар хоче продемонструвати, як загорожа від мігрантів уплинула на життя в його громаді. Однак прикордонники стають на заваді...
Як кумівство в Угорщині "з’їдає" гроші ЄС: значні суми, ймовірно, осіли в кишенях родичів та друзів прем'єра Віктора Орбана. (06.03.2018)
У Будапешті проурядове видання опублікувало список "ворогів Угорщини". Це сотні імен академіків, громадських активістів та журналістів. Спостерігачі заявляють про нову політичну ескалацію в Угорщині. (17.04.2018)