 Як Орбан питанням біженців розколов Угорщину (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.04.2018
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Політика й суспільство

Як Орбан питанням біженців розколов Угорщину (відео)

Авторитарний стиль правління угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана розділив країну. Частина міст Угорщини підтримує ЄС, інша частина налаштована, як і Орбан, антиєвропейськи.

Загорожа проти мігрантів в Угорщині (Reuters/L. Balogh)

Куди не кинь поглядом – скрізь колючий дріт. Селище Кюбекгаза на угорсько-сербському кордоні. Мер Роберт Молнар хоче продемонструвати, як загорожа від мігрантів уплинула на життя в його громаді. Однак прикордонники стають на заваді...

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Брюссель підозрює Угорщину в махінаціях з грошима Євросоюзу (відео)

Як кумівство в Угорщині "з’їдає" гроші ЄС: значні суми, ймовірно, осіли в кишенях родичів та друзів прем'єра Віктора Орбана. (06.03.2018)  

"Найманці Сороса", або Вендетта Віктора Орбана

У Будапешті проурядове видання опублікувало список "ворогів Угорщини". Це сотні імен академіків, громадських активістів та журналістів. Спостерігачі заявляють про нову політичну ескалацію в Угорщині. (17.04.2018)  

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через нерівні можливості

В ОБСЄ заявили, що на парламентських виборах в Угорщині партії не мали рівних можливостей, а політичній дискусії в країні перешкоджали атмосфера залякування та непрозоре фінансування передвиборної кампанії. (09.04.2018)  

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Як кумівство в Угорщині "з’їдає" гроші ЄС (06.03.2018) 06.03.2018

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Коментар: Націоналізм родом зі Східної Європи 09.01.2018

Що не так в ЄС? Польща та Угорщина, яких прийняли в європейську родину 13 років тому, поводяться націоналістично. Фолькер Ваґенер дає оцінку давно тліючому феномену.

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