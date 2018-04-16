Як Орбан питанням біженців розколов Угорщину (відео)

Куди не кинь поглядом – скрізь колючий дріт. Селище Кюбекгаза на угорсько-сербському кордоні. Мер Роберт Молнар хоче продемонструвати, як загорожа від мігрантів уплинула на життя в його громаді. Однак прикордонники стають на заваді...