Як один з найбільших у світі авіаносців США бореться проти ІД? (відео)

Авіаносець "Теодор Рузвельт" завбільшки з 20-поверховий будинок - символ американської могутності. Саме звідси завдають удари по терористах ІД у Сирії та в Іраку. Знімальна група DW провела день на авіаносці.
З нуля до 250 кілометрів на годину - лише за дві секунди. Робота на льотній палубі авіаносця "Теодор Рузвельт" у Перській затоці кипить. До ста бойових вильотів щодня. Винищувачі, розвідники, транспортники – загалом 70 літаків та гелікоптерів. "Теодор Рузвельт" - флагманський корабель дев'ятої авіаносної ударної групи. Це один з найбільших військових кораблів у світі.
Сполучені Штати вважають своїм завданням повне знищення "Ісламської держави" в Сирії, а тому поки що не називають точної дати виведення своїх військ із країни. (04.04.2018)
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив новий авіаносець, будівництво якого обійшлося у майже 13 мільярдів доларів США. (23.07.2017)