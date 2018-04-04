 Як один з найбільших у світі авіаносців США бореться проти ІД? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.04.2018
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Політика й суспільство

Як один з найбільших у світі авіаносців США бореться проти ІД? (відео)

Авіаносець "Теодор Рузвельт" завбільшки з 20-поверховий будинок - символ американської могутності. Саме звідси завдають удари по терористах ІД у Сирії та в Іраку. Знімальна група DW провела день на авіаносці.

Авіаносець Теодор Рузвельт

З нуля до 250 кілометрів на годину - лише за дві секунди. Робота на льотній палубі авіаносця "Теодор Рузвельт" у Перській затоці кипить. До ста бойових вильотів щодня. Винищувачі, розвідники, транспортники – загалом 70 літаків та гелікоптерів. "Теодор Рузвельт" - флагманський корабель дев'ятої авіаносної ударної групи. Це один з найбільших військових кораблів у світі. 

 

DW.COM

США обіцяють залишитися в Сирії до повного знищення ІД

Сполучені Штати вважають своїм завданням повне знищення "Ісламської держави" в Сирії, а тому поки що не називають точної дати виведення своїх військ із країни. (04.04.2018)  

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