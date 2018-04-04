Як один з найбільших у світі авіаносців США бореться проти ІД? (відео)

З нуля до 250 кілометрів на годину - лише за дві секунди. Робота на льотній палубі авіаносця "Теодор Рузвельт" у Перській затоці кипить. До ста бойових вильотів щодня. Винищувачі, розвідники, транспортники – загалом 70 літаків та гелікоптерів. "Теодор Рузвельт" - флагманський корабель дев'ятої авіаносної ударної групи. Це один з найбільших військових кораблів у світі.