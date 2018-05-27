 Як Німеччині ушанувати пам′ять жертв нацистів у Східній Європі? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.06.2018

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Європа

Як Німеччині ушанувати пам'ять жертв нацистів у Східній Європі?

Уся Німеччина пам'ятає про Голокост, але далеко не кожен німець знає про злочини Вермахту, скоєні під час реалізації плану "Барбаросса" у країнах Східної Європи. Як це виправити?

Концтабір Аушвіц-Біркенау

Концтабір "Аушвіц-Біркенау"

"На мої семінари приходять студенти зі школи і не знають, що таке Бабин Яр, Хатинь, що таке спалені білоруські села", - скаржиться дослідниця історії Східної Європи з Боннського університету Катерина Махотіна. Її нарікання поділяють й інші історики: в Німеччині мало знають про злочини, скоєні нацистами, які розв'язали на сході Європи війну спочатку проти Польщі, а потім - проти Радянського Союзу, впевнені вони.

Залишилося "мало візуальної пам'яті про те, що відбувалося на схід від Аушвіца", вважає Махотіна. У центрі Берліна стоїть великий меморіал жертвам Голокосту, але немає пам'ятника полякам, українцям, росіянам, білорусам та жителям балтійських країн, які стали жертвами однієї з найжахливіших в історії людства війн.

Не всі злочини нацистів пам'ятають однаково добре

Чому так сталося, чи може виправити ситуацію створення нового пам'ятника в Берліні, і якщо так, то яким він має бути? Цим питанням була присвячена відкрита дискусія, яка відбулася 28 травня в Боннському університеті. "Ми всі в Німеччині знаємо про масове вбивство у французькому селі Орадур (нацисти зруйнували село 10 червня 1944 року і вбили там понад 600 жителів - Ред.), - навів приклад професор Мартін Шульце Вессель (Martin Schulze Wessel). - Але в тій же Білорусі було близько семи тисяч таких зруйнованих сіл".

За словами Весселя, історика Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана, часом навіть фахівці з історії регіону не знають багатьох подробиць. Дочки професора, за його словами, детально вивчають у школі епоху націонал-соціалізму в Німеччині. Однак на заняттях мало уваги приділяється подіям на Східному фронті, як називали в гітлерівській Німеччині те, що в СРСР отримало назву "Великої вітчизняної війни".

Чому так вийшло?

Такий стан справ викликає занепокоєння у фахівців з історії Східної Європи і примушує їх замислюватися про те, чому так сталося. Історики висувають різні пояснення. З одного боку, свій слід залишила епоха "холодної війни", кажуть вони, коли контактів між країнами було мало. З іншого, свою роль міг відіграти той факт, що Голокост виявився добре представленим у книгах і фільмах, на відміну від війни на сході Європи. Частково пояснення можна шукати в мінливій ​​культурі пам'яті самих постраждалих народів, каже Шульце Вессель, наводячи як приклад російське суспільство, де останнім часом дедалі більше заведено робити акцент на героїчно-тріумфальній стороні конфлікту.

Якогось злого умислу або спроби замовчування в Німеччині злочинів нацистів на сході Європи історики не бачать: зрештою, злочини проти євреїв, пам'ять про яких жива, були не менш жахливими, ніж вчинені між 1939 і 1945 роками злодіяння на території Польщі і колишнього СРСР. Як немає і жодної причини, з якої пам'ять про трагедію європейського єврейства могла стати більш "зручною", ніж про мільйони невинно загиблих радянських і польських мирних жителів.

Якщо пам'ятник жертвам нацизму в Східній Європі, то який?

У тому, що окремий меморіал для них необхідний, присутні в Бонні історики впевнені. Так, є пам'ятні місця для вшанування всіх постраждалих, і головний з них - Neue Wache на вулиці Унтер-ден-Лінден в Берліні, куди в День народної жалоби (відзначається щорічно за два тижні до початку передріздвяного посту) приходять провідні німецькі політики. "Але коли один меморіал для всіх, то він і ні для кого конкретно", - зауважив професор Мартін Ауст (Martin Aust) з Боннського університету.

Але як увічнити пам'ять про ті жертви, які опинилися в тіні інших, не створюючи свого роду "конкуренції" між ними? Так, одна з ініціатив, яку підтримував в минулому впливовий німецький архітектор-містобудівник Флоріан Маусбах (Florian Mausbach) і група істориків, виступає за створення меморіалу польським жертвам німецької агресії. Польща - країна, яка найбільше постраждала від нацизму, аргументують прихильники такого пам'ятника.

DW.COM

Яким саме має бути Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у Києві? Міжнародні експерти зібрались на першу зустріч у Києві, аби випрацювати концепцію. (07.02.2017)

8 травня в Україні вперше відзначають День пам'яті й примирення. 9 травня - вшановуватимуть ветеранів. На думку істориків, російська анексія Криму й війна на Донбасі пришвидшили процес переосмислення історії. (08.05.2015)

Але якщо поставити пам'ятник лише польським жертвам, то це може призвести до "націоналізації" пам'яті про Другу світову війну: свій меморіал попросять українці, білоруси, росіяни, греки і так далі, і жест історичного примирення призведе до нових чвар, кажуть критики. Катерина Махотіна тому вважає більш доречною пропозицію, за яку з 2013 року виступає Петер Ян (Peter Jahn), колишній директор-засновник німецько-російського музею Берлін-Карлсгорст. Ян пропонує створити пам'ятник всім східноєвропейським жертвам нацистської політики. Боннські історики Мартін Ауст і Катерина Махотіна пропонують інакше увічнити пам'ять жертв - оголосивши 22 червня, коли Гітлер і його спільники почали реалізовувати план "Барбаросса", днем ​​пам'яті жертв нацистської агресії в Східній Європі.

Упевненість, що в тій чи іншій формі ця "прогалина в пам'яті", як висловлюється Махотіна, буде відновлена, вселяє пункт у коаліційному договорі уряду ФРН, свого роду плані управління країною на найближчі чотири роки. "Ми хочемо увічнити пам'ять груп жертв націонал-соціалізму, які отримали меншу увагу, і висвітлити їхню історію. У діалозі зі східноєвропейськими сусідами ми зміцнимо в столиці пам'ять про жертв німецької війни на знищення на Сході", - йдеться в документі.

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Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

  • Будинок EL-DE Назва будинку EL-DE Haus походить від ініціалів першого власника, католика-комерсанта Леопольда Дамена (Leopold Damen). Щойно збудовану споруду Дамен здав в оренду гестапо, яке діяло тут з грудня 1935 року до березня 1945 року. Гестапівці перепланували будівлю зсередини під власні потреби: у підвалі з'явились десять тюремних камер і шибениця.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Будинок EL-DE

    Назва будинку "EL-DE Haus" походить від ініціалів першого власника, католика-комерсанта Леопольда Дамена (Leopold Damen). Щойно збудовану споруду Дамен здав в оренду гестапо, яке розташовувалося тут з грудня 1935 року до березня 1945 року. Гестапівці перепланували будівлю зсередини під власні потреби: у підвалі з'явились десять тюремних камер і шибениця.

  • Гестапо в будинку EL-DE

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Гестапо в будинку EL-DE

    Гестапо утримовало в будинку EL-DE в'язнів, допитувало й катувало їх. У 1944 році арештантів у будинку EL-DE почали страчувати. За даними Центру документації періоду націонал-соціалізму в Кельні, за один день у дворі будинку могли стратити понад сто людей. Тіла вивозили на авто міської комунальної служби на західне кладовище Кельна, де гестапо мало свою територію, так зване "поле гестапо".

  • Українські написи на стінах камер У камерах будинку EL-DE нарахували близько 1800 написів і малюнків, що в'язні зробили олівцем, крейдою, вугіллям, надряпали цвяхами або нігтями. Понад 600 написів у камерах гестапо зроблені українцями та росіянами. Дослідники стверджують, написів було більше, адже в'язницю перебудовували у 1943 році, стіни фарбували.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Українські написи на стінах камер

    У камерах будинку EL-DE нарахували близько 1800 написів і малюнків, що в'язні зробили олівцем, крейдою, вугіллям, надряпали цвяхами або нігтями. Понад 600 написів у камерах гестапо зроблені українцями та росіянами. Дослідники стверджують, написів було більше, адже в'язницю перебудовували у 1943 році, стіни фарбували.

  • Катування в гестапівській в'язниці Камери в будинку EL-DE були розраховані на одну-дві людини, однак насправді в них тримували значно більше в'язнів, особливо наприкінці війни. Навіть гестапо заявляло, що камери перевантажені у вісім-дванадцять разів. Розповідають, що крики в'язнів, яких катували в підвалах цього будинку, можна було почути навіть на вулиці. Допити могли тривати тижні і навіть місяці.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Катування в гестапівській в'язниці

    Камери в будинку EL-DE були розраховані на одну-дві людини, однак насправді в них тримували значно більше в'язнів, особливо наприкінці війни. Навіть гестапо заявляло, що камери перевантажені у вісім-дванадцять разів. Розповідають, що крики в'язнів, яких катували в підвалах цього будинку, можна було почути навіть на вулиці. Допити могли тривати тижні і навіть місяці.

  • Серед в'язнів в будинку EL-DE було й чимало примусових працівників. За рахунок примусових працівників нацисти намагались компенсувати нестачу робочих рук під час війни. З окупованих територій людей вивозили на роботи до Німеччини. Це фото однієї з українок з обліку примусових робітників на промислових підприємствах у Кельні. Напис OST є скороченням від Ostarbeiter - працівник зі Сходу.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Українці серед примусових робітників

    Серед в'язнів в будинку EL-DE було й чимало примусових працівників. За рахунок примусових працівників нацисти намагались компенсувати нестачу робочих рук під час війни. З окупованих територій людей вивозили на роботи до Німеччини. Це фото однієї з українок з обліку примусових робітників на промислових підприємствах у Кельні.

  • В Україні та Білорусі німецькі солдати оточували цілі села та вивозили все працездатне населення. На фото: родина українських примусових працівників на одному з фермерських дворів у селі Порц, що під Кельном. Нині Порц є районом Кельна.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Вивозили все працездатне населення

    В Україні та Білорусі німецькі солдати під час Другої світової війни оточували цілі села та вивозили все працездатне населення. На фото: родина українських примусових працівників на одному з фермерських дворів у селі Порц, що під Кельном. Нині Порц є районом Кельна.

  • Під контролем гестапо У третьому рейху гестапо контролювало примусових робітників, військовополонених, в'язнів концтаборів. Для залякування примусових робітників, гестапо на околиці міста проводили публічні страти робітників які порушили їхні вказівки. Людей арештовували, багато хто після допиту в будинку EL-DE був страчений.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Під контролем гестапо

    У "третьому рейху" гестапо контролювало примусових робітників, військовополонених, в'язнів концтаборів. Для залякування примусових робітників, гестапо на околиці міста проводили публічні страти робітників які порушили їхні вказівки. Людей арештовували, багато хто після допиту в будинку "EL-DE" був страчений.

  • Спогади тих, хто вижив Я йшла вулицею і потрапила в облаву. Хто був старше - відпускали. Молодих як я відправляли в Німеччину, - згадує українка Наталія Р. Після спроби втекти з табору для примусових працівників вона потрапила до будинку EL-DE. Центр документації періоду націонал-соціалізму провів 500 інтерв'ю з колишніми примусовими працівниками. Їхні спогади зібрані в книзі Нас вони насильно забрали в Кельн.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Спогади тих, хто вижив

    "Я йшла вулицею і потрапила в облаву. Хто був старше - відпускали. Молодих як я відправляли в Німеччину", - згадує українка Наталія Р. Після спроби втекти з табору для примусових працівників вона потрапила до будинку "EL-DE". Центр документації періоду націонал-соціалізму провів 500 інтерв'ю з колишніми примусовими працівниками. Їхні спогади зібрані в книзі "Нас вони насильно забрали в Кельн".

  • Страти у дворі будинку EL-DE Остання страта десяти людей сталась у цьому дворі будинку гестапо 2 березня 1945 року, за чотири дні до входження американських військ у Кельн. Дослідники встановили, що серед вбитих - 15-річний підліток з Кельна, російський військовополонений та один поляк. Тіла страчених залишались у дворі до жовтня 1945 року, їх не встигли прибрати.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Страти у дворі будинку EL-DE

    Остання страта десяти людей сталась у цьому дворі будинку гестапо 2 березня 1945 року, за чотири дні до входження американських військ у Кельн. Дослідники встановили, що серед вбитих - 15-річний підліток з Кельна, російський військовополонений та поляк. Тіла страчених залишались у дворі до жовтня 1945 року, їх не встигли прибрати.

  • Життя на кістках Унаслідок бомбардувань Кельн був майже цілковито зруйнований. Серед лічених будівель, які вціліли, був і будинок EL-DE. Пізніше тут розташувались служба реєстрації актів цивільного стану й пенсійне управління. Траплялось і так, що люди яких катували в цьому будинку, вже після війни приходили сюди оформлювати пенсію. Про те, що тут базувалось кельнське гестапо намагалися забути.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Життя на кістках

    Унаслідок бомбардувань Кельн був майже цілковито зруйнований. Серед лічених будівель, які вціліли, був і будинок "EL-DE". Пізніше тут розташувались служба реєстрації актів цивільного стану й пенсійне управління. Траплялось і так, що люди яких катували в цьому будинку, вже після війни приходили сюди оформлювати пенсію. Про те, що тут базувалось кельнське гестапо намагалися забути.

  • Злочини нацистів не забуті У 1979 році активіст з Кельна Саммі Медґе (Sammy Maedge) проник у підвал будівлі EL-DE і сфотографував стінні написи в'язнів. Громадський рух, членами якого переважно були жертви нацистського режиму, вимагали перетворити будинок EL-DE на меморіальний об'єкт. Згодом тут відкрили Центр документації періоду націонал-соціалізму, в якому зібрані свідчення злочинів націонал-соціалістичного режиму.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Злочини нацистів не забуті

    У 1979 році активіст з Кельна Саммі Медґе (Sammy Maedge) проник у підвал будівлі "EL-DE" і сфотографував стінні написи в'язнів. Громадський рух, членами якого переважно були жертви нацистського режиму, вимагали перетворити будинок EL-DE на меморіальний об'єкт. Згодом тут відкрили Центр документації періоду націонал-соціалізму, в якому зібрані свідчення злочинів націонал-соціалістичного режиму.

  • Повернутись назад З кінця 1980-х Центр документації періоду націонал-соціалізму у Кельні здійснив програму відвідувань колишніми в'язнями будинку EL-DE. Через багато років після війни люди, які утримувались тут гестапо та вижили, повернулись до Кельна. Серед них було чимало українців та інших колишніх в'язнів з пострадянського простору.

    Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

    Повернутись назад

    З кінця 1980-х Центр документації періоду націонал-соціалізму у Кельні здійснює програму відвідувань колишніми в'язнями будинку "EL-DE". Через багато років після війни люди, які утримувались тут гестапо та вижили, повернулись до Кельна. Серед них було чимало українців та інших колишніх в'язнів з пострадянського простору.

    Автор: Юлія Стець


DW.COM

Українські в'язні в будівлі гестапо в Кельні

Спочатку ця будівля в Кельні планувалась як житлово-офісний комплекс. Але в 1935 році сюди заїхало гестапо: в підвалі - камери та шибениця. Під час Другої світової війни в "Будинку EL-DE" утримувались і українці. (08.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)  

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