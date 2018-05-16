 Як німецька поліція змінила орієнтацію і бореться з гомофобією | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.05.2018
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Європа

Як німецька поліція змінила орієнтацію і бореться з гомофобією

17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою.

У поліції ФРН борються проти гомофобії

У поліції ФРН борються проти гомофобії

У берлінській поліції вже близько 25 років існує відділ, який займається розслідуваннями правопорушень і злочинів, вчинених на ґрунті гомофобії. Кілька років тому і у прокуратурі Берліна з'явилася посада уповноваженого у справах сексуальних меншин, до якого геї та лесбійки можуть звертатися за консультаціями телефоном або прийти на прийом для довірчої ​​розмови. Є в Німеччині й інші організації, які об'єдналися для боротьби з гомофобією. Які саме - можна дізнатися на спеціально створеному сайті.

Поліція "змінила орієнтацію"

Чому столичні органи правопорядку спеціально взялися за цю проблематику? Це запитання DW поставила керівнику Берлінської організації сексуальних меншин (LSVD) Йорґу Штайнеру (Jörg Steiner).

Christopher Street Day Polizei Marco Klingberg (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

Комісар поліції Марко Клінґберґ (ц) зі своїми колегами під час гей-параду у Берліні

"Парадоксально і відрадно, що організація, яка у минулому від імені держави переслідувала гомосексуалів, сьогодні сама, так би мовити, змінила орієнтацію і встала на їхній бік та захищає їх законні права", - з певною іронією сказав в інтерв'ю DW Йорґ Штайнер.

При цьому він зауважив, що до роботи з боротьби з гомофобією, яку проводить берлінська поліція, залучені відкриті геї і лесбійки з числа її співробітників. При цьому поліції і прокуратурі іноді доводиться займатися і розслідуваннями фактів проявів гомофобії з боку самих поліцейських. "Іншими словами, геї і лесбійки можуть звернутися за допомогою поліції навіть у випадках, якщо самі її співробітники поставилися до них упереджено або образили через їхню сексуальну орієнтацію", - уточнив Штайнер.

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Представники сексуальних меншин, які працюють у поліції Берліна і Бранденбурга, ще в 1995 році об'єдналися в громадську організацію VelsPol Berlin-Brandenburg (Союз геїв і лесбійок поліції Берліна і Бранденбурга). Мета цієї організації - роз'яснювальна та інтеграційна робота, перш за все, всередині самих правоохоронних органів, а також підтримка жертв гомофобії.

У поліцейських нетрадиційної сексуальної орієнтації є свій сайт. До Союзу геїв і лесбійок поліції входить близько ста осіб. Тут і молоді співробітники, і поліцейські високого рангу. Щороку вони беруть участь в гей-параді у німецькій столиці.

Кілька років тому в Берліні стартував проект, метою якого є боротьба з гомофобією - "Союз з захисту веселки" (Regenbogenschutzkreis). Ініціатива виникла в районі Шенеберг, в якому багато гей-барів, ресторанів, клубів. Але і там гомосексуали нерідко наражаються на насильство з боку гомофобів. Проект об'єднав 40 установ: школи, молодіжні об'єднання, театри, фірми, магазини, клуби, які можуть взяти під захист тих, кого переслідують за сексуальними ознаками. Це означає, що будь-хто може знайти захист там, де при вході висять таблички з райдужною емблемою учасників цього проекту.

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DW.COM

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Посилання в інтернеті

Сайт stopp-homophobie.de

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: від гомофобії до активістки за права ЛГБТ (07.12.2017)  

"Мамо, я - лесбійка": сoming-оut дівчини з Росії (11.10.2017)  

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