 Як Меркель і Макрон хочуть змінити ЄС | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Реформування Європи

Як Меркель і Макрон хочуть змінити ЄС

Канцлерка Німеччини Меркель відреагувала на пропозиції французького президента Макрона щодо реформування ЄС. Обидва підходи обговорять під час саміту ЄС наприкінці чеврня. Що в них спільного і відмінного?

Анґела Меркель та Еммануель Макрон у Берліні, квітень 2018

Анґела Меркель та Еммануель Макрон у Берліні, квітень 2018

Політика щодо біженців і міграції

На тлі кризи біженців і Меркель, і Макрон виступають за об'єднання баз даних країн-членів Європейського союзу та посилення співпраці з країнами, з яких походять біженці. Зокрема, хочуть поліпшити перспективи майбутнього для молоді у цих державах. У фокусі уваги обох політиків, передусім, Африка. Йдеться про розробку такого собі "плану Маршалла" для континенту. Як випливає зі слів політиків, до плану мають бути долучені країни - безпосередні сусіди ЄС, країни на околицях ЄС і транзитні держави.

Так само, як і французький президент, вимагає й німецька канцлерка, щоби в Єврозоні було створено єдину систему надання притулку. Співвідношення тих, хто отримує притулок, а хто ні, має бути співставним. Обидва політики також вважають за необхідне суттєво посилити агенцію з прикордонного співробітництва Frontex й трансформувати її у повноцінну прикордонну поліцію. У довгострокових планах - на основі агенції створити європейське відомство з питань біженців на кордонах ЄС. У майбутньому Frontex має бути в змозі виконувати всі процедури з надання притулку. Спільною є і мета обох політиків: замість масового потоку нелегалів до Європи належить посилити легальні шляхи доступу до ЄС.

Африка - пріоритет і Меркель, і Макрона

Африка - пріоритет і Меркель, і Макрона

Реорганізація європейських комісаріатів

І канцлерка, і  президент у цьому питанні мають спільну мету: владу єврокомісарів необхідно урізати. Тим часом як Макрон хотів би удвічі скоротити чисельність комісарів, Меркель виступає за "зменшення нинішньої кількості комісарів". При цьому вона враховує негативні наслідки цього для Німеччини і Франції. Вона розуміє, що під час процесу ротації навіть провідним державам ЄС доведеться відмовитися від одного комісара.

Різняться їхні підходи до виборів президента Єврокомісії: канцлерка виступає за загальноєвропейські списки топ-кандидатів, які під час європейських виборів змагатимуться одне з одним. Це зробить кандидатури незалежними від висування урядами окремих країн. Французький президент налаштований щодо цього скептично.

DW.COM

Президент Франції Еммануель Макрон приїхав у Берлін заручитися підтримкою Анґели Меркель своїх планів реформувати ЄС. Проте переконати канцлерку буде не так просто. (19.04.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель хоче стабілізувати єдину європейську валюту шляхом створення Європейського валютного фонду для подолання криз та інвестиційного бюджету для вирівнювання перекосів між країнами. (03.06.2018)

Парижу та Берліну ще слід пропрацювати певні розбіжності у поглядах. Утім, і Меркель, і Макрон налаштовані оптимістично щодо реформи Євросоюзу. (19.04.2018)

Зовнішня та оборонна політика

У цьому питанні думки політиків розходяться. Анґела Меркель і далі виступає за місце для ЄС у Раді безпеки ООН. Додатково до нью-йоркської організації вона також воліє створити незалежну "Європейську Раду безпеки". На думку канцлерки, до цієї ради мають входити окремі країни ЄС - по черзі. Меркель також сподівається, що Євросоюз може відігравати активнішу зовнішньополітичну роль. Еммануель Макрон відхиляє обидві ідеї.

Натомість Меркель не до кінця сприймає пропозицію Макрона щодо європейських сил швидкого реагування для закордонних операцій. Хоча на загал вона підтримує ідею щодо подібної армії ЄС, на її думку, ці підрозділи мають функціонувати в межах ЄС. Еммануель Макрон також не залишив сумнівів у тому, що він бачить у складі цих військ Великобританію, яка у 2019 році вийде з Євросоюзу. 

Реорганізація європейських фінансів

Коли мова заходить про гроші, дружба закінчується. Це стосується і реформування валютного союзу. Щодо цього ідеї німецької канцлерки й французького президента вкрай різняться. Серед пропозицій Анґели Меркель - створити європейський валютний фонд. Цей "ЄВФ", на її думку, будучи мав би бути за значимістю прирівняний до Єврокомісії. За задумом канцлерки, "ЄВФ" має кредитувати країни-члени ЄС, які опинилися в кризі. Крім того, нова структура здійснюватиме нагляд за бюджетами країн-членів ЄС.

Чий план реформи ЄС оберуть на саміті в червні?

Чий план реформи ЄС оберуть на саміті в червні?

Канцлерка обстоює й ідею так званого "бюджету інвестицій". Завдяки цьому подальший економічний розвиток країн єврозони не має сильно різнитися. Також кошти з цього "кошика" мають іти на технічні та економічні інновації. Бюджет "ЄВФ", вважає Меркель, має вимірюватися "двозначною мільярдною сумою нижчого порядку", втім, вона не уточнила, звідки надходитимуть ці гроші й чи будуть вони частиною загального бюджету ЄС.

На відміну від Меркель, Макрон виступає за спільний бюджет для єврозони. Заради зміцнення євровалюти й протидії економічним кризам французький президент хоче витрачати більше грошей, ніж нині. Макрон говорить про відрахування "декількох відсотків" від ВВП. Наразі до загального бюджету ЄС країни відраховують один процент. Для залучення грошей французький президент пропонує запровадити загальноєвропейський корпоративний податок. І хоча щодо ідеї з корпоративним податком канцлерка ще не висловилась, вона не підтримує підвищення платежів з національних бюджетів до Брюсселя. Але й без того, завдяки зростанню економіки платежі Німеччини до ЄС зростають.

Дивитись відео 02:35
Now live
02:35 хв

Європа та її головні виклики у 2018-му (08.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Європа та її головні виклики у 2018-му (08.01.2018)  

Також за темою

Karlspreis 2018 zu Aachen | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich | DW-Interview

Еммануель Макрон: Трамп робить помилку 10.05.2018

Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв’ю DW та ARD розповів, що Європа може запропонувати Ірану після виходу США з ядерної угоди, а також чого очікує від Анґели Меркель.

Еммануель Макрон про помилку Дональда Трампа (10.05.2018) 10.05.2018

Президент Франції Еммануель Макрон шкодує про рішення Дональда Трампа вийти з ядерної угоди. Разом з тим вважає, що ці розбіжності можна подолати. Як саме - Еммануель Макрон ексклюзивно для DW та ARD.

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018) 10.05.2018

Президент Франції Еммануель Макрон шкодує про рішення Дональда Трампа щодо виходу з ядерної угоди з Іраном та пропонує рішення. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Еммануеля Макрона для DW та ARD.

Докладно

Журналіст Аркадій Бабченко погодився, щоб СБУ імітувала його вбивство

"Операція Бабченко": що відомо сьогодні

Що відомо у справі Аркадія Бабченка? Хто є її фігурантами? DW шукала відповіді. 

default

"Нафтогаз": Нідерланди арештували активи "Газпрому"

"Нафтогаз" повідомив про чергову судову "перемогу" щодо суперечки з "Газпромом". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  