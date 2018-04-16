 Як має працювати боротьба з корупцією в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Як має працювати боротьба з корупцією в Україні (відео)

Боротьба з корупцією - чи не найголовніша вимога міжнародних партнерів України. Чому українські корупціонери досі не за ґратами? Як зробити, щоб механізм боротьби з корупцією справді запрацював? Дивіться пояснення DW.

Боротьба з корупцією в Україні.

Боротьба з корупцією в Україні.

Україні вкрай потрібен Вищий антикорупційний суд. Без нього система боротьби з корупцією в Україні не запрацює повноцінно. Дивіться, чому: 

DW.COM

Рада Європи: підозри в корупційних діях на користь Азербайджану

Є "серйозні підозри", що Баку підкупляв членів ПАРЄ для прихильних звітів щодо демократії і прав людини. Ідеться як про гроші, так і про ікру та дорогі килими. (22.04.2018)  

Рейтинг TI: Україна - найкорумпованіша країна в Європі після Росії

У світовому Індексі сприйняття корупції від Transparency International за 2017 рік Україна отримала лише 30 балів зі 100 можливих. Сусіди України у рейтингу - Гамбія, Іран, М’янма та Сьєрра-Леоне. (21.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: Як "Четверта влада" корупціонерів викриває (29.03.2018)  

Також за темою

Боротьба з корупцією в Україні: як це має працювати? (23.04.2018) 23.04.2018

Боротьба з корупцією - одна з головних вимог міжнародних партнерів України. Чому українські корупціонери досі не за ґратами? Чого бракує, аби механізм боротьби з корупцією справді запрацював? Дивіться пояснення DW.

Докладно

Антисоросівські плакати в Угорщині

Великий переїзд

Інститути Сороса розмірковують над тим, щоб залишити Угорщину. 

Торгова представниця України Наталія Микольська у Брюсселі

Експорт з України до ЄС зріс цього року на 27 відсотків

Торгова представниця України Наталія Микольська назвала зростання експорту з України до ЄС тенденцією. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  