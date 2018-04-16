Як має працювати боротьба з корупцією в Україні (відео)

Боротьба з корупцією - чи не найголовніша вимога міжнародних партнерів України. Чому українські корупціонери досі не за ґратами? Як зробити, щоб механізм боротьби з корупцією справді запрацював? Дивіться пояснення DW.
Україні вкрай потрібен Вищий антикорупційний суд. Без нього система боротьби з корупцією в Україні не запрацює повноцінно. Дивіться, чому:
Є "серйозні підозри", що Баку підкупляв членів ПАРЄ для прихильних звітів щодо демократії і прав людини. Ідеться як про гроші, так і про ікру та дорогі килими. (22.04.2018)