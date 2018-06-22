Як Кікабідзе став "агентом Вашингтона" (відео)

Гнівну реакцію російських політиків спричинило інтерв'ю DW з грузинським актором й співаком Вахтангом Кікабідзе, особливо критичні висловлювання про СРСР.
Режисер і перший заступник голови комітету Держдуми, комуніст Володимир Бортко заявив, що його дивує заява Кікабідзе, адже він "зробив свою кар'єру завдяки Радянському Союзу і повинен бути йому вдячним".
За Кікабідзе заступився письменник Віктор Шендерович.
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі розповів у інтерв'ю DW про подібність дій Росії у Південній Осетії, Абхазії та Криму. При цьому він пояснив, чому Тбілісі нині займає обережну позицію по відношенню до Москви. (02.11.2017)