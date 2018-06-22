 Як Кікабідзе став ″агентом Вашингтона″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2018

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Політика й суспільство

Як Кікабідзе став "агентом Вашингтона" (відео)

Гнівну реакцію російських політиків спричинило інтерв'ю DW з грузинським актором й співаком Вахтангом Кікабідзе, особливо критичні висловлювання про СРСР.

Вахтанг Кікабідзе, грузинський актор та співак

Вахтанг Кікабідзе, грузинський актор та співак

Режисер і перший заступник голови комітету Держдуми, комуніст Володимир Бортко заявив, що його дивує заява Кікабідзе, адже він "зробив свою кар'єру завдяки Радянському Союзу і повинен бути йому вдячним".

За Кікабідзе заступився письменник Віктор Шендерович. 

 

DW.COM

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Аудіо й відео до теми

Чому Кікабідзе ненавидить радянський герб? (21.06.2018)  

Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW: Якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (20.06.2018)  

Каха Каладзе про олігархів у футболі та Кличка в політиці (13.06.2018)  

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