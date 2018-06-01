 Як кури борються зі сміттям у Франції (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.06.2018

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Економіка

Як кури борються зі сміттям у Франції (відео)

Що робити з харчовими відходами? У Франції знайшли оригінальний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює.

Gratis-Hühner zum Müll-Sparen im Elsass (pictue-alliance/dpa/V. Kuhn)

Кожен мешканець французького міста Кольмар може безкоштовно отримати курей для переробки харчових відходів. З однією умовою: взяти щонайменше двох курочок і забезпечити їм гідні умови життя. Французи радо сприйняли новаторську ідею: мерія Кольмара роздала вже 1600 птахів.

 

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