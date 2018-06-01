Як кури борються зі сміттям у Франції (відео)

Що робити з харчовими відходами? У Франції знайшли оригінальний спосіб: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті поглинали сміття. З приємним побічним ефектом: сміття з хати - яйця до хати. Дивіться, як це працює.
Кожен мешканець французького міста Кольмар може безкоштовно отримати курей для переробки харчових відходів. З однією умовою: взяти щонайменше двох курочок і забезпечити їм гідні умови життя. Французи радо сприйняли новаторську ідею: мерія Кольмара роздала вже 1600 птахів.
13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes. (24.05.2018)
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