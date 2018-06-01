Як кури борються зі сміттям у Франції (відео)

Як німці заробляють на переробці сміття (відео)

Понад 11 млрд євро на рік - обіг сміттєпереробної галузі у ФРН. У ній працює щонайменше 150 тисяч людей. Кореспондент DW дізнався, як організовано роботу однієї з найефективніших систем переробки сміття у світі. (24.01.2018)