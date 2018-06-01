 Як колишні полонені відстоюють свої права (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.06.2018

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Політика й суспільство

Як колишні полонені відстоюють свої права (відео)

Забуті державою, вони самі допомагають один одному. Колишні заручники створили "Українську асоціацію полонених", окрім якої ніхто особливо не переймається їхніми проблемами. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.

Ukraine #freesentsov Demonstration in Kiew (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

"Свободу Олегу Сенцову та іншим полоненим!" - такими плакатами та закликами кількасот людей у центрі Києва нагадали про тих, кого незаконно ув'язнили у Росії або на окупованих територіях. Серед найактивніших - родичі полонених, а також ті, хто на власному досвіді знає, що таке полон сепаратистів.


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Звільнені з полону "ДНР/ЛНР": боротьба з трамвами і бюрократичною машиною

Через три місяці після повернення з полону "ДНР/ЛНР" колишні заручники намагаються повернутися до нормального життя. Але крім психологічних травм через тривалу ізоляцію боротися їм доводиться і з державною бюрократією. (30.03.2018)  

Звільнення заручників на Донбасі - глухий кут переговорів

Рідні українських військових, які знаходяться у полоні проросійських сепаратистів на Донбасі, у відчаї. Цього року не відбулось жодного обміну полоненими. Звільнення заручників зайшло у глухий кут. (25.09.2017)  

Уряд України обіцяє одноразово сплатити 100 тисяч гривень звільненим заручникам

В українському уряді обіцяють допомогти відновити документи звільненими з полону проросійських сепаратистів. Їм також одноразово виділять 100 тисяч гривень грошової допомоги. (01.02.2018)  

Війна на Донбасі: чому гальмується обмін полоненими?

Останній масштабний обмін полоненими на Донбасі відбувся майже рік тому. Чому цей процес загальмувався? DW розбиралась у деталях. (18.07.2017)  

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Забуті державою, вони намагаються власноруч допомагати одне одному. Чому окрім Української асоціації полонених, створеної тими, хто сам пережив полон, ніхто більше не переймається проблемами колишніх полонених? Дивіться в серії DW #LocalHeroes.

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