Як колишні полонені відстоюють свої права (відео)

"Свободу Олегу Сенцову та іншим полоненим!" - такими плакатами та закликами кількасот людей у центрі Києва нагадали про тих, кого незаконно ув'язнили у Росії або на окупованих територіях. Серед найактивніших - родичі полонених, а також ті, хто на власному досвіді знає, що таке полон сепаратистів.



