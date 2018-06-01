Як колишні полонені відстоюють свої права (відео)

Забуті державою, вони самі допомагають один одному. Колишні заручники створили "Українську асоціацію полонених", окрім якої ніхто особливо не переймається їхніми проблемами. Чому - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
"Свободу Олегу Сенцову та іншим полоненим!" - такими плакатами та закликами кількасот людей у центрі Києва нагадали про тих, кого незаконно ув'язнили у Росії або на окупованих територіях. Серед найактивніших - родичі полонених, а також ті, хто на власному досвіді знає, що таке полон сепаратистів.
Через три місяці після повернення з полону "ДНР/ЛНР" колишні заручники намагаються повернутися до нормального життя. Але крім психологічних травм через тривалу ізоляцію боротися їм доводиться і з державною бюрократією. (30.03.2018)
Рідні українських військових, які знаходяться у полоні проросійських сепаратистів на Донбасі, у відчаї. Цього року не відбулось жодного обміну полоненими. Звільнення заручників зайшло у глухий кут. (25.09.2017)
В українському уряді обіцяють допомогти відновити документи звільненими з полону проросійських сепаратистів. Їм також одноразово виділять 100 тисяч гривень грошової допомоги. (01.02.2018)