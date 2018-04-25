Як зробити українські міста інклюзивними? (відео)

Раїса Панасюк з 11 років на колясці. Попри це, жінка здобула дві вищі освіти, заснувала ГО "Гармонія" у Вінниці та стала урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю, щоб зробити українські міста доступними для кожного. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes про титанічну роботу Раїси Панасюк.