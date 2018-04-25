Як зробити українські міста інклюзивними? (відео)

Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю.
Раїса Панасюк з 11 років на колясці. Попри це, жінка здобула дві вищі освіти, заснувала ГО "Гармонія" у Вінниці та стала урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю, щоб зробити українські міста доступними для кожного. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes про титанічну роботу Раїси Панасюк.
Чи зручно людям з інвалідністю їздити містом у Німеччині? Комунальні служби дбають про безперешкодне пересування. (12.03.2018)
Катерина Кучина із благодійної організації "Соціальний фонд" робить Мелітополь комфортним для людей з обмеженими можливостями. Як вона своєю енергією запалює людей, дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (28.09.2017)
Чому на вулицях України майже немає людей у візках, деякі учасники АТО зрозуміли після повернення з війни з інвалідністю. (09.01.2017)