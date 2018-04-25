 Як зробити українські міста інклюзивними? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.04.2018
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Політика й суспільство

Як зробити українські міста інклюзивними? (відео)

Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю.

Jasmin Dzemidjic, Behinderter aus Sarajevo (Ajdin Kamber)

Раїса Панасюк з 11 років на колясці. Попри це, жінка здобула дві вищі освіти, заснувала ГО "Гармонія" у Вінниці та стала урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю, щоб зробити українські міста доступними для кожного. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes про титанічну роботу Раїси Панасюк.

 

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