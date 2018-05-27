Як Захід відреагував на "смерть" Бабченка (відео)

Інсценування у Києві вбивства журналіста дуже неоднозначно сприйняли на Заході. У європейських політиків виникло багато запитань до української влади.
На даний момент створюється відчуття, що Київ спробував зіграти на емоціях, обравши цей безпрецедентний шлях. У Німеччині багато оглядачів навіть задаються запитанням, наскільки взагалі ще можна довіряти українським політикам та уряду.
Інсценування вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка викликало великий резонанс у Німеччині. DW зібрала висловлювання деяких німецьких політиків і експертів. (31.05.2018)
Аркадій Бабченко брав участь в інсценуванні свого вбивства СБУ. На кону було його життя. До нього запитань немає. Запитання є до спецслужб. Їх у коментарі для DW ставить Сергій Руденко. (31.05.2018)