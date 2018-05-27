Як Захід відреагував на "смерть" Бабченка (відео)

Коментар: Третє народження Аркадія Бабченка

Аркадій Бабченко брав участь в інсценуванні свого вбивства СБУ. На кону було його життя. До нього запитань немає. Запитання є до спецслужб. Їх у коментарі для DW ставить Сергій Руденко. (31.05.2018)