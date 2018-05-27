 Як Захід відреагував на ″смерть″ Бабченка (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.06.2018

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Політика й суспільство

Як Захід відреагував на "смерть" Бабченка (відео)

Інсценування у Києві вбивства журналіста дуже неоднозначно сприйняли на Заході. У європейських політиків виникло багато запитань до української влади.

Аркадій Бабченко, російський журналіст в Україні.

Аркадій Бабченко, російський журналіст в Україні.

На даний момент створюється відчуття, що Київ спробував зіграти на емоціях, обравши цей безпрецедентний шлях. У Німеччині багато оглядачів навіть задаються запитанням, наскільки взагалі ще можна довіряти українським політикам та уряду. 

DW.COM

Що кажуть у Берліні про "вбивство" Аркадія Бабченка

Інсценування вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка викликало великий резонанс у Німеччині. DW зібрала висловлювання деяких німецьких політиків і експертів. (31.05.2018)  

Коментар: Третє народження Аркадія Бабченка

Аркадій Бабченко брав участь в інсценуванні свого вбивства СБУ. На кону було його життя. До нього запитань немає. Запитання є до спецслужб. Їх у коментарі для DW ставить Сергій Руденко. (31.05.2018)  

Коментар: "Убивство" Бабченка - кричущий оманливий хід Києва

Спецслужби у Києві на очах у всього світу інсценують злочин, якого не було, і який, імовірно, тільки планувався. Тепер тільки повне роз'яснення дій СБУ може врятувати довіру до країни, вважає Бернд Йоганн. (31.05.2018)  

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