Як вирватися з інформаційної бульки в соцмережах (відео)

Якщо ти за Путіна, то і твоя стрічка новин в соцмережах буде за Путіна. Якщо ти проти - то і стрічка проти. За Трампа ти, за Меркель, за правих чи за лівих - тобі буде здаватися, що таких поглядів дотримуються всі. Чому це відбувається?