 Як вирватися з інформаційної бульки в соцмережах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2018
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Політика й суспільство

Як вирватися з інформаційної бульки в соцмережах (відео)

Через алгоритми соцмереж багато користувачів опиняються в інформаційній бульці, в якій існує лише одна точка зору. Як урізноманітнити свою стрічку новин, дізнавайтеся в інструкції DW.

Як вижити у соцмережах (DW)

Якщо ти за Путіна, то і твоя стрічка новин в соцмережах буде за Путіна. Якщо ти проти - то і стрічка проти. За Трампа ти, за Меркель, за правих чи за лівих - тобі буде здаватися, що таких поглядів дотримуються всі. Чому це відбувається? 

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Як розпізнати фейки - поради DW (відео)

Фейки у соцмережах лайкають чи репостять навіть власні друзі. Як відрізнити правдиві повідомлення від дезінформації? Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім! (27.03.2018)  

Тролі у соцмережах: інструкція з протидії (відео)

У новому проекті DW - про те, як виживати в соцмережах. Перша серія циклу присвячена проплаченим тролям. (27.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як розкручують тренди у соцмережах (10.04.2018)  

Як боротися з тролями - лайфхаки DW (27.02.2018)  

Як розпізнати фейки - лайфхаки DW (27.03.2018)  

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Алгоритми соцмереж заганяють багатьох користувачів в інформаційну бульку, в якій існує лише одна точка зору. Як урізноманітнити свою стрічку новин, дізнавайся в інструкції DW.

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