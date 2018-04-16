Як вирватися з інформаційної бульки в соцмережах (відео)

Через алгоритми соцмереж багато користувачів опиняються в інформаційній бульці, в якій існує лише одна точка зору. Як урізноманітнити свою стрічку новин, дізнавайтеся в інструкції DW.
Якщо ти за Путіна, то і твоя стрічка новин в соцмережах буде за Путіна. Якщо ти проти - то і стрічка проти. За Трампа ти, за Меркель, за правих чи за лівих - тобі буде здаватися, що таких поглядів дотримуються всі. Чому це відбувається?
Фейки у соцмережах лайкають чи репостять навіть власні друзі. Як відрізнити правдиві повідомлення від дезінформації? Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім! (27.03.2018)