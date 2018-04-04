Як бійці ЗCУ покращують імідж України на Донбасі (відео)

Один день із підрозділом військово-цивільного співробітництва на Донеччині провела кореспондентка DW. Що саме входить у завдання "ціміків"?
За півтора кілометри від селища Луганське вже окопи. Через постійні обстріли вулицями тут майже ніхто не ходить. Якби не ці чоловіки, допомогти бабусі, яка втратила свідомість просто посеред дороги, було б нікому. Навіть у амбулаторії, що навпроти, - порожньо.
Усі "Сіміки" мають бойовий досвід та пройшли навчання, як поводитися із мирним населенням, яке втомилося від війни.