Як боти виводять у топи (відео)

Мишко завжди хотів стати популярним у соцмережах, але його пости набирали мало лайків. Тому на бабусині гроші він купив ботів. Багато ботів. Дуже багато... Дивіться далі, як розкручують тренди в проекті DW "Вижити в соцмережах".



