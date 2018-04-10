 Як боти виводять у топи (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.04.2018
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Політика й суспільство

Як боти виводять у топи (відео)

Трендами можна маніпулювати. Статті або аккаунти можуть стати популярними не самі по собі, а завдяки втручанню армії ботів.

DW-Projekt gegen Desinformation und Propaganda (DW)

Мишко завжди хотів стати популярним у соцмережах, але його пости набирали мало лайків. Тому на бабусині гроші він купив ботів. Багато ботів. Дуже багато... Дивіться далі, як розкручують тренди в проекті DW "Вижити в соцмережах".

DW.COM

Алгоритми соцмереж: як на них впливати (відео)

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