Як боти виводять у топи (відео)

Трендами можна маніпулювати. Статті або аккаунти можуть стати популярними не самі по собі, а завдяки втручанню армії ботів.
Мишко завжди хотів стати популярним у соцмережах, але його пости набирали мало лайків. Тому на бабусині гроші він купив ботів. Багато ботів. Дуже багато... Дивіться далі, як розкручують тренди в проекті DW "Вижити в соцмережах".
Ти щось лайкаєш чи репостиш, а алгоритм соцмереж все це аналізує і формує стрічку новин. Як впливати на цей процес? (03.04.2018)
Фейки у соцмережах лайкають чи репостять навіть власні друзі. Як відрізнити правдиві повідомлення від дезінформації? Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім! (27.03.2018)
Боти не сплять! Вони видають себе за справжніх користувачів соцмереж, розкручують фейки, залишають проплачені коментарі. А багато хто сприймає це за чисту монету! (20.03.2018)