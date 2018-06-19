Як Борис Беккер став африканським дипломатом, щоб уникнути банкрутства

Уже за кілька днів усі неприємності мали б залишитися позаду: 21 червня процедура банкрутства легенди тенісу мала б завершитись, а борги Бориса Беккера (Boris Becker), оголошеного раніше банкрутом, списані.

Та арбітражний керуючий Марк Форд поскаржився на брак співпраці Беккера у справі, подав клопотання про продовження процесу і отримав на це санкцію суду у Великобританії. Тож юридичні процедури щодо Беккера тривають.

У 2017 році Беккер був визнаний банкрутом через заборгованість перед приватним банком Arbuthnot Latham & Co. "Купка анонімних банкірів і бюрократів змусили мене оголосити про банкрутство без вагомих підстав, що завдало мені фінансових і репутаційних збитків", - заявив тоді екс-спортсмен.

Днями ж адвокати Беккера несподівано представили суду його дипломатичний паспорт, який мав би гарантувати дипломатичний імунітет та захистити їхнього клієнта від подальших юридичних процедур, пояснили вони. Але довкола цього паспорту розростається ціла детективна історія.

Фальшивий дипломат?

Шарль-Армель Дубан запевняє, що не підписував диппаспорт Беккера

За словами самого Беккера, у Центральноафриканській республіці (ЦАР), одній із найбідніших країн світу, його призначили аташе з питань спорту, гуманітарних та культурних питань при посольстві у Бельгії та в країнах ЄС. У розмові з DW цю інформацію підтвердив посол ЦАР у країнах ЄС Даніель Емері Деде. "Я підтверджую, що Борис Беккер володіє дипломатичним паспортом ЦАР. Підтверджую і те, що він не отримує оплату за свою роботу. У нас немає грошей, щоб йому платити. Він числиться аташе при посольстві у Бельгії, щоби допомагати ЦАР вийти із кризи після громадянської війни", - сказав дипломат.

Але міністр закордонних справ ЦАР цю інформацію заперечує. Пікантність полягає у тому, що у розпорядження DW потрапила копія диппаспорта Беккера, у якому стоїть підпис міністра закордонних справ республіки. У коментарі DW сам міністр Шарль-Армель Дубан заявив, що не підписував цей документ. "Я ніколи не видавав дипломатичний паспорт Борисові Беккеру", - наполягає посадовець.

Чи означає це, що Беккер обзавівся фальшивим паспортом? Або ж неправду говорить очільник центральноафриканського МЗС? Про те, що легенду світового тенісу і одну з найбідніших країн світу справді дещо пов'язує, свідчить світлина, розміщена на сайті посольства Центральноафриканської Республіки у Бельгії: Борис Беккер сидить за письмовим столом на тлі прапора ЦАР в оточенні інших дипломатів країни. Це фото, утім, зникло із сайту незабаром після появи повідомлення про диппаспорт тенісиста.

Президент ЦАР Туадера та Беккер під час зустрічі у Брюсселі

Беккер ніколи не відвідував ЦАР

У Бангі про цю історію поки ще мало хто чув. Уряд ЦАР не поспішає надавати їй широкого розголосу: цю тему поки не висвітлювали і місцеві ЗМІ. Зрештою, Беккера вважають другом президента країни Фостена-Аршанжа Туадери: як зазначає міністр закордонних справ ЦАР, Беккер двічі зустрічався з президентом республіки.

ЦАР - одна з найбідніших країн світу. На архівному фото: табір біженців прямо у міжнародному аеропорту Бангі

При цьому посол ЦАР в Євросоюзі Даніель Емері Деде визнає, що знаменитий тенісист ще жодного разу не відвідав ЦАР.

Варто зазначити, що колишня французька колонія є однією з найбідніших країн світу, у якій досі не припиняються релігійні та етнічні конфлікти. З моменту початку громадянської війни у 2013 році з країни втекла майже чверть населення. Останнім часом ЦАР згадували у ЗМІ переважно в контексті розслідування можливої сексуальної наруги над неповнолітніми з боку миротворців ООН. За даними тієї ж ООН, кожен другий житель республіки живе за рахунок поставок гуманітарної допомоги. У глобальному індексі людського розвитку республіка посідає останнє місце з 188 країн у списку.