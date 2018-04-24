Які щеплення дітям рекомендує німецький лікар

Обов'язкової вакцинації в Німеччині немає: батьки самі ухвалюють рішення. Відразу наголосимо, що більшість дітей у Німеччині щеплені. Найбільш повну картину можна отримати по першокласникам: близько 95 відсотків з них мають усі базові щеплення. Це останні дані Інституту Роберта Коха (Robert Koch-Institut) щодо вакцинації дітей, які пішли до школи у 2015 році.

"З таким показником ми на правильному шляху, - каже Герман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), дитячий лікар і представник Союзу педіатрів Німеччини. - Головна проблема це не ті, хто повністю відмовляються від вакцинації, а ті, хто не дотримуються календаря щеплень. Загалом рівень вакцинації у країні високий. Недостатньо високі показники у нас поки тільки щодо повторних щеплень (проти кору, вітрянки, краснухи - Ред.)".

Вакцинація повинна бути доступнішою

З огляду на організованість німців важко в це повірити, але лікарі в Німеччині виділяють саме ці причини: "забули", "перенесли і не призначили нову дату щеплення", "не встигли", "через певні обставини".

Таку поведінку батьків Корнелія Беч (Cornelia Betsch), провідний науковий співробітник Центру емпіричних досліджень у галузі економіки і науки про поведінку (CEREB) при Ерфуртському університеті, пов'язує з негнучкістю системи охорони здоров'я в Німеччині. "Якщо ви йдете з дитиною до педіатра, ви не можете зробити щеплення разом з нею, оскільки страховка, як правило, це не включає, - пояснює вчена. - У Німеччині не можна зробити щеплення в аптеці. Постійно є перешкоди. Навіть якщо людина не має нічого проти щеплень, вона може не зробити їх тільки тому, що не встигла, і так склалися особисті обставини. Потрібно, щоб вакцинація стала більш доступною. Уявіть, ви приходите в аптеку або медичний центр, один укол - і ви вільні. І вам не треба сидіти в приймальні у лікаря з застудженими пацієнтами".

Корнелія Беч

Здебільшого німецькі батьки - люди раціональні, пояснюють у Спілці педіатрів Німеччини. Але кожному лікарю доводиться мати справу з тими, хто навідріз відмовляється робити щеплення своїм дітям. "Завжди є противники вакцинації, але це дуже маленький відсоток, і він є сталим", - говорить Герман Йозеф Каль. У його лікарській практиці в Дюссельдорфі за рік буває два-три таких випадки, як і у його колеги з Бонна, педіатра Бриґітти Гаґер (Brigitte Hager). "Батьків, які повністю відмовляються від щеплень для своїх дітей, можна перелічити на пальцях однієї руки, - підтверджує дитяча лікарка, яка сьогодні має свою лікарську практику, а в минулому була завідуючою дитячого відділення лікарні Святої Марії в Бонні (St. Marien-Hospital). - Але я мушу сказати, що якщо батьки не просто відкладають щеплення, а принципово не хочуть його робити своїм дітям в довгостроковій перспективі, то через певний час я припиняю нашу співпрацю".

Щеплення страшніше за саму хворобу?

Вакцинація захищає нас від хвороб, які можуть повернутися, якщо перестати робити щеплення. Німецька дослідниця Корнелія Беч закликає задуматися про соціальну відповідальність: "Це захист не тільки для вашої дитини, але і для всього суспільства, перш за все, для тих, кому не можна робити щеплення". Про соціальну відповідальність нагадує і Бриґітта Гаґер. "Адже у нас є зобов'язання не тільки перед дітьми, які можуть бути щеплені, але і перед пацієнтами з хронічними захворюваннями. Діти з онкологічними захворюваннями, яким не можна робити щеплення, наражаються на небезпеку, якщо вони знаходяться у лікаря одночасно з не щепленою дитиною, хворим, наприклад, на кір. Можливо, сама дитина легко впорається з хворобою, чого не можна сказати про онкохворих".

Противників вакцинації в Німеччині, звичайно, намагаються навернути на шлях медичного прогресу. Але, як показує багаторічний досвід педіатра Германа Йозефа Каля, у цьому випадку шанси лікаря практично дорівнюють нулю. "Звичайно, ми намагаємося переконати, що краще зробити щеплення дітям, - розповідає лікар. - Однак затяті противники вакцинації - люди, які відчувають страх. І цей страх перед щепленням більший за страх перед самою хворобою. За півгодини, які ми проводимо з пацієнтом, ми не можемо побороти його. Цей страх сидить так глибоко, що люди сприймають тільки ту інформацію, яка його підсилює".

Діти у Німеччині мають "паспорт щеплень"

Дослідження поведінки батьків допомогли встановити, що саме скепсис, заснований на неправдивій інформації, є однією з проблем на шляху загальної вакцинації. І серед таких скептиків чимало освічених людей. "Часто таке ставлення до щеплень виникає від того, що знають багато і хочуть багато чого, - каже Корнелія Бетч. - Батьки намагаються прийняти правильне рішення щодо своїх дітей. І це їхня мотивація. Їм не можна дорікнути в цьому. Кожен хоче кращого для своєї дитини. Люди більш освічені, ймовірно, читають більше. Але сьогодні не так легко визначити, хороше це джерело чи ні. Крім того, критики вакцинації теж добре навчилися завуальовано подавати інформацію". Порада вченої: не читайте псевдонаукову літературу авторів, які заробляють на страхах людей.

Чому в Німеччині відмовилися робити щеплення від туберкульозу

У Німеччині є і переконані противники вакцинації. Як правило, це представники Вальдорфсько-штайнерівської педагогічної системи, яка заснована на антропософських уявленнях. "За цим стоїть ідеологія, - пояснює Бриґітта Гаґер. - Переконання, що природа вибирає найкращий шлях". Інші ж противники вакцинації просто не знають хвороби, від яких роблять щеплення дітям, і в результаті вони втрачають страх перед ними, впевнений педіатр: "З власного досвіду можу сказати, що саме іноземні пацієнти, особливо з африканських країн, хочуть зробити щеплення якомога швидше, тому що у себе на батьківщині вони бачать усі ці хвороби - поліомієліт, правець. Вони розуміють, про що йдеться".

У Німеччині багато захворювань, від яких дітям роблять щеплення, вдалося практично викорінити. Наприклад, з 1998 року не робиться щеплення БЦЖ, яке захищає від важких форм туберкульозу. Ризик захворювання у Німеччині оцінюється нижче 0,1 відсотка. У цьому випадку Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не проводити загальну вакцинацію. На німецькому ринку медичних послуг немає більше і самої вакцини від туберкульозу: її просто більше не виробляють. "Лікарям не дозволено робити таке щеплення, навіть якби вони хотіли", - говорить педіатр Бригітта Хагер, у якої є пацієнти з країн, де туберкульоз відноситься до поширених захворювань.

"В Німеччину це захворювання заноситься з інших країн. Крім того, сама вакцина не вважається дуже дієвою, і у неї багато побічних ефектів. Тому ми вирішили відмовитися від неї", - пояснює боннський педіатр. Напевно, тому що в Німеччині про деякі захворювання майже забули, іноді батьки можуть поставити лікарю майже непристойні питання. "Коли батьки говорять, що через щеплення дитина неохоче йде до лікаря, у неї псується настрій або в цей же день піднімається температура, я намагаюся переконати батьків в тому, що мова йде зовсім про інше - про захист дитини перед обличчям смертельно небезпечних хвороб. І це не можна ставити на одну чашу терезів", - пояснює педіатр з Бонна у своїй напрочуд спокійній манері.