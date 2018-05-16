Які країни Європи спростили працевлаштування для українців? (відео)

За угодою між Україною і Чехією, майже 20 тисяч українців зможуть отримати право працевлаштуватися на два роки. Нині у Чехії вже працюють 70 тисяч громадян України. Для українських фахівців також й Угорщина спростила видачу дозволу на працевлаштування ще в липні 2016 року. Тоді можна було з будь-якою візою приїхати в країну і безкоштовно отримати дозвіл на роботу за один день. "Безвіз" ще більше спростив цю процедуру.