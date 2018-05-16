 Які країни Європи спростили працевлаштування для українців? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Які країни Європи спростили працевлаштування для українців? (відео)

Жителі Східної Європи їдуть на заробітки на Захід. У їхніх країнах звільнилися сотні тисяч робочих місць. Чехія, Угорщина та Польща радо беруть на ці вакансії українців і спрощують процес легального працевлаштування.

Прага

За угодою між Україною і Чехією, майже 20 тисяч українців зможуть отримати право працевлаштуватися на два роки. Нині у Чехії вже працюють 70 тисяч громадян України. Для українських фахівців також й Угорщина спростила видачу дозволу на працевлаштування ще в липні 2016 року. Тоді можна було з будь-якою візою приїхати в країну і безкоштовно отримати дозвіл на роботу за один день. "Безвіз" ще більше спростив цю процедуру. 

DW.COM

Уряд Чехії вдвічі збільшив квоту на робочі візи для українців

Чехія потерпає від браку робочої сили, тому уряд країни вирішив збільшити кількість дозволів на роботу для працівників з України до 19600 на рік. (31.01.2018)  

Польщі не обійтися без робочих рук з України - голова польського Нацбанку

Задля забезпечення економічного зростання Польща й надалі потребуватиме припливу робочої сили із сусідніх України та Білорусі, вважає голова правління Національного банку РП Адам Глапінський. (30.01.2018)  

Трудова міграція: грошові перекази ростуть, працювати нема кому

Урядовці заявляють про рекордну трудову міграцію українців 2017 року. Роботодавці вимагають підтримки уряду в умовах браку кадрів. Тим часом деякі експерти намагаються знайти у трудовій міграції позитив. (06.03.2018)  

Також за темою

Східні країни ЄС спрощують працевлаштування українців (22.05.2018) 22.05.2018

Чехія має намір спростити працевлаштування українців. Угорщина та Польща це вже зробили. Протягом одного дня, безкоштовно і без зайвої бюрократії.

Докладно

За рік роботи суспільне мовлення України змогло отримати незалежність

Рік Суспільного: творча свобода з фінансовими обмеженнями

У перший рік реформи суспільне мовлення України багато досягло, однак досі залишається на "фінансовому гачку" влади. 

ЄСПЛ дав свою оцінку українському мораторію на продаж землі

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо мораторію продажу землі в Україні

Європейський суд з прав людини виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  