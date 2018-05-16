Які країни Європи спростили працевлаштування для українців? (відео)

Жителі Східної Європи їдуть на заробітки на Захід. У їхніх країнах звільнилися сотні тисяч робочих місць. Чехія, Угорщина та Польща радо беруть на ці вакансії українців і спрощують процес легального працевлаштування.
За угодою між Україною і Чехією, майже 20 тисяч українців зможуть отримати право працевлаштуватися на два роки. Нині у Чехії вже працюють 70 тисяч громадян України. Для українських фахівців також й Угорщина спростила видачу дозволу на працевлаштування ще в липні 2016 року. Тоді можна було з будь-якою візою приїхати в країну і безкоштовно отримати дозвіл на роботу за один день. "Безвіз" ще більше спростив цю процедуру.
Чехія потерпає від браку робочої сили, тому уряд країни вирішив збільшити кількість дозволів на роботу для працівників з України до 19600 на рік. (31.01.2018)
Задля забезпечення економічного зростання Польща й надалі потребуватиме припливу робочої сили із сусідніх України та Білорусі, вважає голова правління Національного банку РП Адам Глапінський. (30.01.2018)