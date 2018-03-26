Які корупційні схеми розкрила "Четверта влада"? (відео)

#LocalHeroes: Як "Четверта влада" корупціонерів викриває (29.03.2018)

Розслідування Володимира Торбіча з "Четвертої влади" не подобаються багатьом бізнесменам та депутатам, адже він пише про бурштинові війни, незаконні забудови та корупцію в освіті. Не так давно його офіс підпалили невідомі. Про свою роботу активіст розповів у проекті DW #LocalHeroes.