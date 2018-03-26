Які корупційні схеми розкрила "Четверта влада"? (відео)

Розслідування Володимира Торбіча з "Четвертої влади" про бурштинові війни, незаконні забудови й корупцію дратують бізнесменів і депутатів. Нещодавно його офіс підпалили. Про роботу активіста - у проекті DW #LocalHeroes.
Замість комфортного офісу - суцільне згарище. Так виглядав офіс рівненської Агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" місяць тому після підпалу. Серед резонансних розслідувань цього бюро, зокрема, незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. На чий слід вийшли розслідувачі "Четвертої влади" та її керівник Володимир Торбіч?
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Між тим поліція перекваліфікувала напад на статтю КК України про знищення майна журналіста, повідомили DW у редакції онлайн-порталу "Четверта влада" у Рівному. (23.02.2018)
Журналісти-розслідувачі вивчили понад 13 мільйонів документів і оприлюднили новий масив компромату на впливових осіб. За масштабами його можна порівняти з "Панамськими документами". (05.11.2017)