 Які корупційні схеми розкрила ″Четверта влада″? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.03.2018
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Політика й суспільство

Які корупційні схеми розкрила "Четверта влада"? (відео)

Розслідування Володимира Торбіча з "Четвертої влади" про бурштинові війни, незаконні забудови й корупцію дратують бізнесменів і депутатів. Нещодавно його офіс підпалили. Про роботу активіста - у проекті DW #LocalHeroes.

Нелегальні бурштинові копальні в Україні

Нелегальні бурштинові копальні в Україні

Замість комфортного офісу - суцільне згарище. Так виглядав офіс рівненської Агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" місяць тому після підпалу. Серед резонансних розслідувань цього бюро, зокрема, незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. На чий слід вийшли розслідувачі "Четвертої влади" та її керівник Володимир Торбіч?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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Transparency International вимагає негайного розслідування підпалу редакції у Рівному

Між тим поліція перекваліфікувала напад на статтю КК України про знищення майна журналіста, повідомили DW у редакції онлайн-порталу "Четверта влада" у Рівному. (23.02.2018)  

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"Репортери без кордонів" розповіли про ризики для журналістів в Україні

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Розслідування Володимира Торбіча з "Четвертої влади" не подобаються багатьом бізнесменам та депутатам, адже він пише про бурштинові війни, незаконні забудови та корупцію в освіті. Не так давно його офіс підпалили невідомі. Про свою роботу активіст розповів у проекті DW #LocalHeroes.

Докладно

Тереза Мей

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