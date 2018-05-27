Які завдання матиме у космосі німецький командир МКС

Для 41-річного німця Александера Ґерста (Alexander Gerst) це не перший політ: у 2014 році упродовж шести місяців він брав участь у місії Blue Dot у ролі бортового інженера і двічі виходив у відкритий космос. Цього разу перед ним відповідальніше завдання: 6 червня він вирушить на Міжнародну космічну станцію, де в серпні обійме посаду командира екіпажу. Що входитиме в його обов'язки під час місії "Горизонти" (ISS Horizons)?

Ґерст ухвалюватиме рішення

Відзначимо одразу, що Ґерст сам буде виконувати вказівки керівника польоту (Flight Director). Той перебуватиме в космічному центрі NASA в Х'юстоні. Крім того, керівник польоту контролює диспетчерів, інженерів та дослідні проекти, які здійснюються на МКС. Александер Ґерст відповідатиме, перш за все, за менеджмент на борту.

Півроку німецький геофізик проведе на орбіті зі своїми колегами - росіянином Сергієм Прокоф'євим та американкою кубинського походження Сереною Марією Ауньйон. Одне із завдань Александера Ґерста - створити дружну команду, яка працюватиме злагоджено впродовж шести місяців. Астронавти вже звикли один до одного: в Зірковому містечку вони пройшли передполітну підготовку.

Медичні експерименти у невагомості

В межах експедиції "Горизонти" планується провести понад 80 наукових досліджень. Для цього ще 2 квітня лабораторне обладнання й прилади вагою 2,6 тонни відправили на МКС на кораблі "Дракон". У невагомості німецький командир робитиме складні експерименти, в тому числі медичні.

Один з таких проектів, розроблений вченими берлінської клініки Charite й Саутгемптонським університетом, спрямований на вивчення біомеханіки м'язів. Аби м'язи астронавтів не атрофувалися, їм доведеться виконувати спеціальні вправи по півтори години на день. Аби оцінити ефективність таких занять, Александер Ґерст візьме із собою апарат MyotonPRO, який подаватиме імпульси й відображати інформацію про еластичність і напругу м'язів. Результати будуть використані, зокрема, для реабілітації пацієнтів після серйозних переламів.

Модуль "Коламбус" в мініатюрі

На прохання Дрезденського технічного університету Ґерст перевірить свою власну витривалість і метаболізм за допомогою датчика MetabolicSpace. Досі вимірювальні прилади окутували астронавтів дротами й могли використовуватися лише нетривалий час. Новий бездротовий датчик вдягається на одяг і визначає частоту дихання, серцебиття, температуру тіла. MetabolicSpace буде постійно стежити за фізичним станом учасників місії і у подальшому зможе застосовуватися для діагностики спортсменів та космічних туристів. Крім того, команда Александера Ґерста візьме із собою ще одного члена екіпажу - робота Саймона, наділеного штучним інтелектом.

Космічні світлини в Twitter й Instagram

Канадієць Кристофер Гедфілд став першим командиром МКС, котрий активно користувався соцмережами під час свого космічного відрядження: він показував, як астронавти чистять зуби і миють руки в невагомості, дегустував космічну їжу та відповідав на запитання своїх підписників. У травні 2013 року він зняв знаменитий кліп на пісню Девіда Боуї "Space Oddity" у космосі й набрав понад 39 мільйонів переглядів на YouTube.

Александер Ґерст поки не настільки відомий як космічний блогер, але точно незабаром ним стане. З 2014 року він веде Twitter під ніком @astro_alex, де постить світлини Землі, що вражають, і повідомляє про етапи своєї передполітної підготовки. Зараз на Ґерста підписані понад мільйон людей. В Instagram він не такий активний і буде викладати свої знімки, якщо в нього залишиться вільний час. На акаунт німецького геофізика варто підписатись уже зараз, аби серед перших побачити унікальні світлини з МКС.