 Які завдання матиме у космосі німецький командир МКС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.06.2018

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Європа

Які завдання матиме у космосі німецький командир МКС

Александер Ґерст - перший німецький астронавт, котрий очолить МКС. DW розповідає, що буде входити в обов'язки командира Міжнародної космічної станції.

Александер Ґерст

Александер Ґерст

Для 41-річного німця Александера Ґерста (Alexander Gerst) це не перший політ: у 2014 році упродовж шести місяців він брав участь у місії Blue Dot у ролі бортового інженера і двічі виходив у відкритий космос. Цього разу перед ним відповідальніше завдання: 6 червня він вирушить на Міжнародну космічну станцію, де в серпні обійме посаду командира екіпажу. Що входитиме в його обов'язки під час місії "Горизонти" (ISS Horizons)?

Ґерст ухвалюватиме рішення

Відзначимо одразу, що Ґерст сам буде виконувати вказівки керівника польоту (Flight Director). Той перебуватиме в космічному центрі NASA в Х'юстоні. Крім того, керівник польоту контролює диспетчерів, інженерів та дослідні проекти, які здійснюються на МКС. Александер Ґерст відповідатиме, перш за все, за менеджмент на борту.

Півроку німецький геофізик проведе на орбіті зі своїми колегами - росіянином Сергієм Прокоф'євим та американкою кубинського походження Сереною Марією Ауньйон. Одне із завдань Александера Ґерста - створити дружну команду, яка працюватиме злагоджено впродовж шести місяців. Астронавти вже звикли один до одного: в Зірковому містечку вони пройшли передполітну підготовку.

Медичні експерименти у невагомості

В межах експедиції "Горизонти" планується провести понад 80 наукових досліджень. Для цього ще 2 квітня лабораторне обладнання й прилади вагою 2,6 тонни відправили на МКС на кораблі "Дракон". У невагомості німецький командир робитиме складні експерименти, в тому числі медичні.

Один з таких проектів, розроблений вченими берлінської клініки Charite й Саутгемптонським університетом, спрямований на вивчення біомеханіки м'язів. Аби м'язи астронавтів не атрофувалися, їм доведеться виконувати спеціальні вправи по півтори години на день. Аби оцінити ефективність таких занять, Александер Ґерст візьме із собою апарат MyotonPRO, який подаватиме імпульси й відображати інформацію про еластичність і напругу м'язів. Результати будуть використані, зокрема, для реабілітації пацієнтів після серйозних переламів.

Модуль Коламбус в мініатюрі

Модуль "Коламбус" в мініатюрі

На прохання Дрезденського технічного університету Ґерст перевірить свою власну витривалість і метаболізм за допомогою датчика MetabolicSpace. Досі вимірювальні прилади окутували астронавтів дротами й могли використовуватися лише нетривалий час. Новий бездротовий датчик вдягається на одяг і визначає частоту дихання, серцебиття, температуру тіла. MetabolicSpace буде постійно стежити за фізичним станом учасників місії і у подальшому зможе застосовуватися для діагностики спортсменів та космічних туристів. Крім того, команда Александера Ґерста візьме із собою ще одного члена екіпажу - робота Саймона, наділеного штучним інтелектом.

Космічні світлини в Twitter й Instagram

Канадієць Кристофер Гедфілд став першим командиром МКС, котрий активно користувався соцмережами під час свого космічного відрядження: він показував, як астронавти чистять зуби і миють руки в невагомості, дегустував космічну їжу та відповідав на запитання своїх підписників. У травні 2013 року він зняв знаменитий кліп на пісню Девіда Боуї "Space Oddity" у космосі й набрав понад 39 мільйонів переглядів на YouTube. 

Александер Ґерст поки не настільки відомий як космічний блогер, але точно незабаром ним стане. З 2014 року він веде Twitter під ніком @astro_alex, де постить світлини Землі, що вражають, і повідомляє про етапи своєї передполітної підготовки. Зараз на Ґерста підписані понад мільйон людей. В Instagram він не такий активний і буде викладати свої знімки, якщо в нього залишиться вільний час. На акаунт німецького геофізика варто підписатись уже зараз, аби серед перших побачити унікальні світлини з МКС. 

  • Ануше Ансарі

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

    Скільки коштує мрія?

    У 2006 році ірано-американська мультимільйонерка Ануше Ансарі потрапила на перші шпальти газет. Засновниця інтернет-компанії Prodea Systems отримала можливість провести два тижні на МКС. "Скільки має коштувати мрія?", - питає Ансарі у документальному фільмі "Космічні туристи". Раніше троє чоловіків заплатили російському космічному агентству близько 16 мільйонів євро кожен, щоб полетіти в космос.

  • Космічні туристи

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

    До зірок за великі гроші

    Космічні туристи (зліва направо) Чарльз Сімоні, Ануше Ансарі, Грегорі Олсен, Річард Герріот, Гі Лаліберте, Денніс Тіто та Марк Шаттлворт. З 2001 року ці сім багатих авантюристів здійснили свою мрію про подорож на Міжнародну космічну станцію та заплатили за це мільйони.

  • Космопорт Америка

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

    Приватні ініціативи: "Космопорт Америка"

    "Космопорт Америка" вартістю 178 мільйонів євро - перший приватний космодром. Він розташований у долині Хорнада-дель-Муерто в штаті Нью-Мексико. Його споруджували з 2005 по 2011 роки. Космодром мав відкритися ще до кінця 2013 року, але початок його роботи відклали на невизначений час. Проте він вже зараз пропонує ефектні декорації для кіно, фотосесій та просто зацікавлених відвідувачів.

  • Гаррісон Форд та Річард Бренсон

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

    Подорожі для "середнього гаманця"

    Незабаром із космодрому "Космопорт Америка" можуть розпочатися перші комерційні польоти. Принаймні такий план має Річард Бренсон (праворуч), який саме для цього і заснував компанію Virgin Galactic. У лютому 2016 року він представив нову версію космічного корабля SpaceShipTwo. Гаррісон Форд (ліворуч) та Джастін Бібер вже зарезервували собі місця за 250 тисяч доларів США.

  • SpaceShipTwo

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

    Туристам Бренсона не стати космонавтами

    SpaceShipTwo - корабель багаторазового використання для суборбітальних польотів. Він не досягає земної орбіти, але, виконуючи параболічний політ, піднімається на висоту 15,2 кілометра. Це дозволить туристам наблизитися до космосу і побачити кривизну Землі. Крім того, вони зможуть відчути невагомість. Але назвати себе астронавтами - ні. Для цього треба принаймні один раз облетіти навколо Землі.

  • Шатл SOAR на даху спеціального Airbus A300

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

    Швейцарський шатл для надзвукових перельотів

    Swiss Space Systems (S3) - швейцарська компанія, яка планує запропонувати орбітальні польоти для менш забезпечених людей. Ідея полягає в тому, що шатл запускатимуть за допомогою спеціального Airbus A300. Ця система також могла би використовуватися для запуску супутників на низькі орбіти або надзвукових перельотів.

  • Капсула від World View

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

    У космос в самій лише капсулі

    Саме таке бачення має компанія World View. Капсула з туристами кріпиться до аеростату та може підніматися на висоту 32 кілометра, що вдвічі вище за висоту, на яку піднімається SpaceShipTwo. Нещодавно компанія завершила перший успішний випробувальний політ. Ті, хто замовить квиток завчасно, можуть розрахувати на ціну в 67 тисяч євро.

    Автор: Тереза Кріннінґер, Віталій Дубенський


DW.COM

Астронавт Александер Ґерст стане першим німецьким командиром МКС

Німець Александер Ґерст полетить до Міжнародної космічної станції у 2018 році і проведе на ній близько півроку. Дослідження в рамках його місії мають дозволити будувати космічні кораблі, що перенесуть людей "за обрій". (30.05.2017)  

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Туристи в невагомості: Десять років тому першою жінкою, для якої ця мрія здійснилась, стала засновниця компанії Prodea Systems Ануше Ансарі. За 5 років до цього першим туристом в космосі став мультимільйонер Денніс Тіто. (22.09.2016)  

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Deutschland Astronautenzentrum der ESA in Köln - Alexander Gerst

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Німець Александер Ґерст полетить до Міжнародної космічної станції у 2018 році і проведе на ній близько півроку. Дослідження в рамках його місії мають дозволити будувати космічні кораблі, що перенесуть людей "за обрій".

Докладно

Александер Ґерст

Які завдання матиме у космосі німецький командир МКС

DW розповідає, що буде входити в обов'язки першого німецького командира МКС. 

Maksym Nefyodov (DW/I.Sheiko)

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