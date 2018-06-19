Яких жінок хочуть німецькі чоловіки? (відео)

Українські чоловіки воліють бачити себе у ролі годувальника, а жінок - піклувальницями про дітей та домогосподарство. Такі дані соцопитування.А як бачать це німецькі чоловіки?
Добра дружина знає своє місце, ніколи не скаржиться, коли чоловік надто пізно повертається додому або взагалі не прийшов ночувати, завжди зустрічає його з роботи з готовою вечерею, причепуривши перед тим себе та дітей, а після вечері подасть йому подушку та зніме йому взуття. Це не фантазія якогось затятого сексиста, а цитати з британського порадника для доброї домогосподарки, передрукованого в Німеччині в 50-тих роках минулого століття.
Схоже, саме про таких жінок досі мріють українські чоловіки. За даними нещодавно оприлюдненого соцдослідження, 70% опитаних вважають, що жінка має бути гарною господинею, 66 - що вона має догоджати чоловікові і бути поступливою, 63 - що жінка має піклуватися про маленьких дітей і 37 - що вона має заробляти менше від чоловіка. Ми вирішили з'ясувати, як це в Німеччині. Дивіться у відео.
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