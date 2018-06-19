 Яких жінок хочуть німецькі чоловіки? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.06.2018

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Політика й суспільство

Яких жінок хочуть німецькі чоловіки? (відео)

Українські чоловіки воліють бачити себе у ролі годувальника, а жінок - піклувальницями про дітей та домогосподарство. Такі дані соцопитування.А як бачать це німецькі чоловіки?

Домогосподарка 1960-х років.

Домогосподарка 1960-х років.

Добра дружина знає своє місце, ніколи не скаржиться, коли чоловік надто пізно повертається додому або взагалі не прийшов ночувати, завжди зустрічає його з роботи з готовою вечерею, причепуривши перед тим себе та дітей, а після вечері подасть йому подушку та зніме йому взуття. Це не фантазія якогось затятого сексиста, а цитати з британського порадника для доброї домогосподарки, передрукованого в Німеччині в 50-тих роках минулого століття.

Схоже, саме про таких жінок досі мріють українські чоловіки. За даними нещодавно оприлюдненого соцдослідження, 70% опитаних вважають, що жінка має бути гарною господинею, 66 - що вона має догоджати чоловікові і бути поступливою, 63 - що жінка має піклуватися про маленьких дітей і 37 - що вона має заробляти менше від чоловіка. Ми вирішили з'ясувати, як це в Німеччині. Дивіться у відео.

DW.COM

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