Ядерна угода з Іраном: ЄС та США розійшлися в оцінці закидів Ізраїлю

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не навів доказів того, що Іран не дотримується ядерної угоди. Увечері понеділка, 30 квітня, вона наголосила, що у випадку наявної інформації про порушення угоди необхідно звертатися до МАГАТЕ, яка у своїх звітах підтверджувала виконання Тегераном домовленостей, повідомляється на сайті зовнішньополітичної служби Євросоюзу. При цьому Могеріні зауважила, що це лише попередня реакція ЄС і необхдно ознайомитися з документами та отримати їхню оцінку з боку МАГАТЕ.

У Берліні також заявили, що "детально проаналізують та оцінять" інформацію Ізраїлю щодо нібито таємної ядерної програми Ірану. За словами речника федерального уряду, якого цитує агентство dpa, міжнародна спільнота "мала сумніви в тому, що Іран працює виключно лише над мирним атомом", і саме тому в 2015 році була укладена угода та передбачено механізми контролю за її дотриманням.

США: ядерна угода заснована на брехні

У Держдепі США підтримали закиди Нетаньяху щодо таємної ядерної програми Тегерана. "Іранський режим роками в обличчя світу казав, що його ядерна програма мирна. Документи, які Ізраїль отримав щодо Ірану, показують без сумнівів, що іранський режим не сказав правди", - заявив в ніч на вівторок, 1 травня, держсекретар США Майк Помпео. Він наголосив, що ядерна угода заснована на брехні. Адміністрація Трампа перевірить, як ізраїльські документи вплинуть на майбутнє угоди.

Напередодні ізраїльський прем'єр заявив, що розвідка країни змогла отримати документи про таємну ядерну програму Ірану. Нетаньяху запевнив, що Ізраїль може пред'явити "нові і переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Ця інформація міститься у 55 тисячах файлів та 183 компакт-дисках.

У лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.

Президент США Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.