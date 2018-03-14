 Явка на виборах в Росії становила близько 67 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

Явка на виборах в Росії становила близько 67 відсотків

На виборах президента Росії зафіксували явку на рівні близько 67 відсотків. Із результатом понад 76 відсотків перемагає Володимир Путін. Незалежні спостерігачі повідомляють про численні порушення під час голосування.

Спостерігачі зафіксували масові порушення на виборах президента РФ

Згідно з останніми даними, явка на виборах президента Росії, що відбулися напередодні, становила 67 відсотків, що на 1,5 відсоткових пункта перевищує показник явки на виборах 2012 року. Після підрахунку понад 99 відсотків бюлетенів, лідирує чинний російський президент Володимир Путін із понад 76 відсотками голосів. На другому місці Павло Грудінін, що отримує 11,8 відсотка. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський набирає 5,7 відсотка голосів, Ксенія Собчак - 1,7 відсотка, Григорій Явлінський - близько 1 відсотка.

Загалом уже 68 регіонів Росії завершили обробку протоколів. Підсумкової інформації очікують від 17 суб'єктів Російської Федерації, у тому числі Москви та Санкт-Петербурга, передає інформагенція "Інтерфакс".

DW.COM

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Незалежні спостерігачі ще з початку голосування повідомляли про численні порушення під час голосування. Зранку понеділка, 19 березня, стало відомо, що близько трьох тисяч бюлетенів визнані недійсними через виявлені факти вкидань на двох виборчих дільницях у Кемеровській області. У штабі опозиційного політика Олексія Навального, від якого в країні працювали понад 33 тисячі спостерігачів, повідомляли, що найтиповішим порушенням стало підвезення людей на дільниці для масового голосування.

Правозахисний рух "Голос" повідомляє про такі порушення, як масове підвезення виборців, незаконна агітація, недопуск спостерігачів на виборчі дільниці, використання адміністративного ресурсу для підвищення явки.

Порушення в Криму

Про порушення повідомляється також і в анексованому Росією Криму, вибори в якому Україна і Євросоюз вважають незаконними. Інформацію щодо порушень під час голосування на півострові поширила "Кримська правозахисна група" посилаючись на власні джерела. Повідомляється зокрема і про те, що керівників кількох великих підприємств Керчі, в яких працює понад 100 співробітників, "зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на вибори".

Водночас у Раді з прав людини при президенті РФ ввечері неділі повідомили, що не отримали даних про істотні порушеннях виборчого процесу, які поставили б під сумнів підсумки виборів.
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