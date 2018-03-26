 Юридичні аспекти екстрадиції: чи має Німеччина видавати Пучдемона Іспанії? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2018
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Європа

Юридичні аспекти екстрадиції: чи має Німеччина видавати Пучдемона Іспанії?

Колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона арештували у Німеччині за європейським ордером. Що на нього чекає далі?

Тюрма у Ноймюнстері

Тюрма у Ноймюнстері: саме тут перебуває Карлес Пучдемон

Що закидають Пучдемону?

Торік у жовтні Карлес Пучдемон проголосив незалежність Каталонії від Іспанії і у такий спосіб порушив конституцію останньої. Юридичні органи Іспанії порушили проти нього та інших чільних сепаратистів кримінальні справи за підозрою у заколоті. Пучдемон тоді утік до Бельгії. Виданий спершу ордер на арешт був скасований іспанськими юридичними органами у грудні, але минулої п'ятниці було видано новий, який і спрацював у Німеччині. Пучдемону тепер інкримінують заколот, підбурювання до заколоту та розкрадання бюджетних коштів.

Як працює європейський ордер на арешт?

Європейський ордер на арешт прискорює та спрощує процедуру екстрадиції підозрюваного з однієї країни-члена ЄС до іншої. Органи юстиції обох країн працюють у тісній взаємодії. Для екстрадиції необхідно лише, щоби правопорушення, які закидають Пучдемону, були присутніми й у кримінальному законодавстві країни, де було здійснено його арешт. "Заколот - термін, присутній у кримінальному праві Іспанії, але у німецькому його немає", - пояснює експерт з питань юриспруденції німецького телеканалу ZDF Йоахім Поль (Joachim Pohl). - У Німеччині, натомість, є поняття державної зради, коли хтось, вдаючись до насильницьких дій, намагається вчинити переворот. Пучдемон, однак, до насильства не вдавався". Органи правосуддя тепер мають з'ясувати, як розв'язати цей юридичний казус, але за словами експерта, виходом може бути видача екс-президента Каталонії Мадриду за пунктом про розтрату бюджетних коштів. "Саме цей пункт може бути підставою для екстрадиції", - каже Поль. 

Подання проти Пучдемона не містить у собі жодного із 32 тяжких злочинів, що передбачають негайну екстрадицію за європейським ордером на арешт. Серед таких: участь у злочинному угрупуванні, тероризм, торгівля людьми чи шахрайство. У цьому випадку навіть не треба, щоби класифікація злочину збігалася у кримінальному праві обох держав - достатньо, щоби у країні, де видано ордер, такий злочин передбачав покарання у вигляді щонайменше трьох років тюремного ув'язнення.

Скільки тривають процедури?

У даному випадку передбачені чіткі крайні терміни: країна, де було здійснено арешт підозрюваного, упродовж 60 діб мусить передати його державі, де видано ордер на арешт. Якщо Пучдемон погоджується на екстрадицію, то процедура узгодження буде ще коротшою і триватиме не більше 10 днів. На відміну від звичної процедури екстрадиції, політичне втручання тут виключене. На цьому наголосила і міністерка юстиції ФРН Катаріна Барлі (Katarina Barley) в ефірі телерадіокомпанії ARD. "У випадку європейського ордера на арешт процедури чітко виписані. Зараз будуть пройдені всі етапи аж до кінцевого результату. Прошу мати розуміння, що з політичних причин я не буду зараз торкатися цих процедур, у тому числі й роблячи передчасні заяви", - наголосила вона.

Демонстрація у Барселоні

Демонстрація у Барселоні 25 березня із вимогами звільнити Пучедмона

Європейський ордер на арешт був запроваджений з 1 січня 2004-го року. Тут застосовується принцип взаємного визнання рішень судових інстанцій у різних країнах ЄС.

Подальша доля справи Пучдемона

Після арешту поліцією колишнього каталонського президента у понеділок, 26 березня, він мав з'явитися в суді . "Це суто формальність", - прокоментував в ефірі радіо Deutschlandfunk кельнський експерт-правник Ніколаос Газеас (Nikolaos Gazeas). Ідеться про підтвердження особи затриманого та обрання запобіжного заходу.

Чи буде розпочата процедура екстрадиції, вирішуватиме згодом Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну. Він же і перевірятиме правильність оформлення іспанських документів на видачу підозрюваної особи. Тоді, якщо екстрадиції нічого не стане заваді, остаточне рішення ухвалюватиме генеральна прокуратура землі.

Юридичний експерт Газеас прогнозує, що іспанські документи судді читатимуть через призму німецького права. "Якщо матеріали справи вказуватимуть, що й у нас би за них загрожувало покарання, рішення про екстрадицію буде ухвалено", - каже він, але додає, що в іншому разі, наприклад, через казус із заколотом, в екстрадиції може бути відмовлено. "Таким чином можна обмежити іспанські органи юстиції - щоби проти пана Пучдемона юридичне переслідування велося лише за певними статтями", - каже правник і пояснює, що на практиці видачу Пучдемона можуть дозволити за умови, що в Іспанії його судитимуть за розтрату коштів, а не за заколот. 

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"Він був би готовим заради незалежності опинитися за ґратами", - сказав друг колишнього регіонального лідера Каталонії. Після затримання Карлеса Пучдемона в Німеччині до цього й справді може дійти. (26.03.2018)

У Німеччині затримали колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Він планував потрапити з Данії до Бельгії через територію ФРН. (25.03.2018)

Чи повинна Німеччина видавати Пучдемона?

Експерти вважають, що це таки має статися, але не через самі звинувачення, а позаяк держава може відмовити у задоволенні прохання про екстрадицію лише за наявності вагомих причин. Такою причиною може бути те, що особа вже була засуджена за скоєння цього самого злочину у країні походження, якщо ідеться про неповнолітнього або ж якщо злочин у країні, де було здійснено арешт, підпадає під амністію.

Відмовлено в екстрадиції може бути і якщо злочин не входить у згаданий вже список 32 тяжких правопорушень, або ж якщо у країні, де було здійснено арешт, теж триває кримінальне провадження проти затриманої особи. 

Політичний притулок можливий?

Згідно із деякими повідомленнями преси, Пучдемон розмірковує над тим, щоби подати у Німеччині прохання на отримання політичного притулку. Зокрема, про це повідомила газета "Kieler Nachrichten" з посиланням на джерела у юридичних колах. Речник МВС землі Шлезвіг-Гольштейн вже заявив, що у разі одержання такого прохання "його розглядатиме Відомство з питань міграції у штатному порядку". Але шанси на задоволення такого прохання виглядають вельми примарними з огляду на судове переслідування та активацію європейського ордера на арешт. Але останнє слово тут за Відомством із питань міграції та генпрокуратурою. Водночас адвокат Пучдемона в ефірі каталонського радіо спростував чутки про плани свого клієнта подавати порхання про отримання політичного притулку в Німеччині.

  • Історія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Багата стародавня історія

    Каталонію досить рано стали заселяти фінікійці, етруски, а згодом і греки. Перші грецькі колонії - це насамперед Росас та Ампуріас (на фото). Грецька назва останнього - Емпоріон. За ними прийшли римляни, що розбудували поселення та інфраструктуру. Каталонія залишалася в складі Римської імперії до завоювання цього регіону вестготами у 507-му році нашої ери.

  • Завоювання Майорки

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Графства та королівство

    711 року Каталонію завоювали араби. Їхнє просування вглиб Європи зупинили франки у битві при Турі, відомій як битва при Пуатьє, в 732 році. Вже 759 року північні райони Каталонії знову стали християнськими. 1137 року каталонські графства утворили Арагонське королівство. У ХІІІ та в першій половині ХІV століття воно тримало під контролем Західне Середземномор'я та захопило Майорку й Валенсію.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Автономія аж до Війни за іспанську спадщину

    Ще в ХІІІ столітті з'явилися інституції каталонського самоврядування - так званий Женералітат Каталонії. Навіть після об'єднання Арагонського королівства з Королівством Кастилія 1476 року Арагон міг втримати свої автономні інституції аж до Війни за іспанську спадщину, що тривала з 1701 по 1714 рік. Винятком був тільки час, на який припало Сегадорське повстання 1640-1659 року.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Роковини поразки

    Після захоплення Барселони 11 вересня 1714 року королем Філіпом V, який походив з династії Бурбонів, було розпущено всі каталонські інституції та покладено край самоврядуванню регіону. Щороку 11 вересня каталонці згадують втрату своїх прав на автономію. На фото - хода 11 вересня 2015 року в Барселоні.

  • Франсиско Пі-і-Маргаль

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Ідеї федерації під час першої іспанської республіки

    Після того як 10 лютого 1873 року король Амадей І відмовився від престолу, було проголошено першу іспанську республіку, котра не проіснувала й року. Прихильники республіки розкололися на тих, хто виступав за централізовану республіку та прибічників федеративного устрою. Серед тих, хто обстоював ідею федерації був і Франсиско Пі-і-Маргаль. Він був також одним з п'яти президентів республіки.

  • Король Іспанії Альфонс ХІІ

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Невдала спроба у ХІХ столітті

    Спроба Каталонії створити власне державне утворення в межах іспанської республіки ще більше посилила суперечки між республіканцями. 1874 року влада знову повертається до монархів з династії Бурбонів. Тоді на престол сів король Альфонс ХІІ.

  • Каталонські республіканці

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Каталонські республіканці

    З 1923 по 1930 роки генерал Мігель Прімо де Рівера створив диктатуру, що опиралася на підтримку короля Альфонса ХІІІ, армію та клерикальні кола. Тоді центром опозиції та спротиву стала Каталонія. Політичний діяч Франсеск Масія (на зображенні) виборював після завершення диктатури права на широку автономію для Каталонії.

  • Громадянська війна в Іспанії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Перемога Франко та кінець усім правам і свободам

    Під час другої іспанської республіки каталонські депутати розробляли статут автономії для регіону, котрий 1923 року ухвалив парламент Іспанії. Франсеска Масію після виборів до парламенту Каталонії було обрано керівником уряду - Женералітату Каталонії. Але перемога генерала Франко в громадянській війні 1936-1939 поклала край другій іспанській республіці та її здобуткам.

  • Генерал Франко

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Втрата всіх свобод

    Режим Франко, що правив з 1939 по 1975 рік, означав для Каталонії демонтаж всіх демократичних свобод. На цей час припали заборона та ліквідація всіх політичних партій, скасування статуту автономії та утиски каталонської мови й культури.

  • Парламент Каталонії в Барселоні

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Відновлення автономії з новим статутом

    1977 року на перших вільних виборах, що відбулися після завершення диктатури Франко, було знову тимчасово обрано Женералітат Каталонії. Згідно з демократичною конституцією Іспанії 1978 року, Каталонія отримала 1979 року новий статут автономії.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Жорді Пужоль - багато років незмінний глава уряду Каталонії

    Перший після завершення диктатури Франко статут автономії визнавав самостійність Каталонії, а каталонську мову як окрему мову. Порівняно зі статутом 1932 року, було дещо розширено права каталонців в освіті та культурі, але обмежено в таких сферах як юстиція, фінанси та охорона громадського порядку. Жорді Пужоль очолював уряд Каталонії з 1980 по 2013 роки.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Зростання самосвідомості

    Останніми роками прагнення каталонців отримати незалежність знову посилилися. 2006 року Каталонія отримала новий статут автономії, що передбачав розширення повноважень. Утім, після оскарження, котре подала консервативна "Народна партія", Верховний суд Іспанії скасував цей статут.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Перша спроба референдуму

    Референдум щодо незалежності Каталонії планувалося провести ще 9 листопада 2014 року. Першим запитанням у бюлетені було: "Чи хочете Ви, щоб Каталонія стала державою?" У разі згоди, слід було відповісти й на друге запитання: "Чи хочете Ви, щоб ця держава отримала незалежність?" Але Конституційний суд Іспанії визнав референдум нелегітимним.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Двобій титанів

    З січня 2016 року уряд Каталонії очолює Карлес Пучдемон. Від курсу на сепаратизм, котрий провадив його попередник Артур Мас, Пучдемон не відступав. Саме урядом під його керівництвом було призначено референдум про незалежність 1 жовтня 2017 року. Уряд у Мадриді на чолі з Маріано Рахоєм із застосуванням поліції всіляко протистояв проведенню голосування, яке називає неконституційним "інсценуванням".

    Автор: Юдіт Алонсо


DW.COM

Історія руху за незалежність Каталонії

Прагнення багатьох каталонців отримати незалежність має глибоке історичне коріння. Цей регіон пережив за свою історію багато періодів посилення автономії, на зміну яким приходили обмеження свобод та репресії. (10.10.2017)  

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Докладно

Тюрма у Ноймюнстері

Юридичні аспекти екстрадиції Пучедмона з Німеччини

Що чекає далі на колишнього лідера Каталонії? 

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