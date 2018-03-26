Юридичні аспекти екстрадиції: чи має Німеччина видавати Пучдемона Іспанії? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2018

Що закидають Пучдемону?

Торік у жовтні Карлес Пучдемон проголосив незалежність Каталонії від Іспанії і у такий спосіб порушив конституцію останньої. Юридичні органи Іспанії порушили проти нього та інших чільних сепаратистів кримінальні справи за підозрою у заколоті. Пучдемон тоді утік до Бельгії. Виданий спершу ордер на арешт був скасований іспанськими юридичними органами у грудні, але минулої п'ятниці було видано новий, який і спрацював у Німеччині. Пучдемону тепер інкримінують заколот, підбурювання до заколоту та розкрадання бюджетних коштів.

Як працює європейський ордер на арешт?

Європейський ордер на арешт прискорює та спрощує процедуру екстрадиції підозрюваного з однієї країни-члена ЄС до іншої. Органи юстиції обох країн працюють у тісній взаємодії. Для екстрадиції необхідно лише, щоби правопорушення, які закидають Пучдемону, були присутніми й у кримінальному законодавстві країни, де було здійснено його арешт. "Заколот - термін, присутній у кримінальному праві Іспанії, але у німецькому його немає", - пояснює експерт з питань юриспруденції німецького телеканалу ZDF Йоахім Поль (Joachim Pohl). - У Німеччині, натомість, є поняття державної зради, коли хтось, вдаючись до насильницьких дій, намагається вчинити переворот. Пучдемон, однак, до насильства не вдавався". Органи правосуддя тепер мають з'ясувати, як розв'язати цей юридичний казус, але за словами експерта, виходом може бути видача екс-президента Каталонії Мадриду за пунктом про розтрату бюджетних коштів. "Саме цей пункт може бути підставою для екстрадиції", - каже Поль.

Подання проти Пучдемона не містить у собі жодного із 32 тяжких злочинів, що передбачають негайну екстрадицію за європейським ордером на арешт. Серед таких: участь у злочинному угрупуванні, тероризм, торгівля людьми чи шахрайство. У цьому випадку навіть не треба, щоби класифікація злочину збігалася у кримінальному праві обох держав - достатньо, щоби у країні, де видано ордер, такий злочин передбачав покарання у вигляді щонайменше трьох років тюремного ув'язнення.

Скільки тривають процедури?

У даному випадку передбачені чіткі крайні терміни: країна, де було здійснено арешт підозрюваного, упродовж 60 діб мусить передати його державі, де видано ордер на арешт. Якщо Пучдемон погоджується на екстрадицію, то процедура узгодження буде ще коротшою і триватиме не більше 10 днів. На відміну від звичної процедури екстрадиції, політичне втручання тут виключене. На цьому наголосила і міністерка юстиції ФРН Катаріна Барлі (Katarina Barley) в ефірі телерадіокомпанії ARD. "У випадку європейського ордера на арешт процедури чітко виписані. Зараз будуть пройдені всі етапи аж до кінцевого результату. Прошу мати розуміння, що з політичних причин я не буду зараз торкатися цих процедур, у тому числі й роблячи передчасні заяви", - наголосила вона.

Демонстрація у Барселоні 25 березня із вимогами звільнити Пучедмона

Європейський ордер на арешт був запроваджений з 1 січня 2004-го року. Тут застосовується принцип взаємного визнання рішень судових інстанцій у різних країнах ЄС.

Подальша доля справи Пучдемона

Після арешту поліцією колишнього каталонського президента у понеділок, 26 березня, він мав з'явитися в суді . "Це суто формальність", - прокоментував в ефірі радіо Deutschlandfunk кельнський експерт-правник Ніколаос Газеас (Nikolaos Gazeas). Ідеться про підтвердження особи затриманого та обрання запобіжного заходу.

Чи буде розпочата процедура екстрадиції, вирішуватиме згодом Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну. Він же і перевірятиме правильність оформлення іспанських документів на видачу підозрюваної особи. Тоді, якщо екстрадиції нічого не стане заваді, остаточне рішення ухвалюватиме генеральна прокуратура землі.

Юридичний експерт Газеас прогнозує, що іспанські документи судді читатимуть через призму німецького права. "Якщо матеріали справи вказуватимуть, що й у нас би за них загрожувало покарання, рішення про екстрадицію буде ухвалено", - каже він, але додає, що в іншому разі, наприклад, через казус із заколотом, в екстрадиції може бути відмовлено. "Таким чином можна обмежити іспанські органи юстиції - щоби проти пана Пучдемона юридичне переслідування велося лише за певними статтями", - каже правник і пояснює, що на практиці видачу Пучдемона можуть дозволити за умови, що в Іспанії його судитимуть за розтрату коштів, а не за заколот.

Чи повинна Німеччина видавати Пучдемона?

Експерти вважають, що це таки має статися, але не через самі звинувачення, а позаяк держава може відмовити у задоволенні прохання про екстрадицію лише за наявності вагомих причин. Такою причиною може бути те, що особа вже була засуджена за скоєння цього самого злочину у країні походження, якщо ідеться про неповнолітнього або ж якщо злочин у країні, де було здійснено арешт, підпадає під амністію.

Відмовлено в екстрадиції може бути і якщо злочин не входить у згаданий вже список 32 тяжких правопорушень, або ж якщо у країні, де було здійснено арешт, теж триває кримінальне провадження проти затриманої особи.

Політичний притулок можливий?

Згідно із деякими повідомленнями преси, Пучдемон розмірковує над тим, щоби подати у Німеччині прохання на отримання політичного притулку. Зокрема, про це повідомила газета "Kieler Nachrichten" з посиланням на джерела у юридичних колах. Речник МВС землі Шлезвіг-Гольштейн вже заявив, що у разі одержання такого прохання "його розглядатиме Відомство з питань міграції у штатному порядку". Але шанси на задоволення такого прохання виглядають вельми примарними з огляду на судове переслідування та активацію європейського ордера на арешт. Але останнє слово тут за Відомством із питань міграції та генпрокуратурою. Водночас адвокат Пучдемона в ефірі каталонського радіо спростував чутки про плани свого клієнта подавати порхання про отримання політичного притулку в Німеччині.