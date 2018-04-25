ЮНІСЕФ: 140 мільйонам дітей критично бракує вітаміну А

В ЮНІСЕФ закликають підтримати програму, яка забезпечила б дітям вітамін А. Ідеться передусім про країни Африки та Південної Азії.
У ЮНІСЕФ повідомляють, що у світі більш ніж 140 мільйонів дітей мають підвищену загрозу здоров'ю через дефіцит вітаміну А. Брак вітаміну може призвести, зокрема, до втрати слуху, зору та передчасної смерті. Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН, оприлюдненому у вівторок, 1 травня.
"Як і всі форми недостатнього харчування, дефіцит вітаміну А - показник нерівності. У країнах, де бракує вітаміну А, інфекції та смерті - не рідкість", - зазначається у документі. Додаткове вживання цього вітаміну може скоротити дитячу смертність на 12 відсотків, додають фахівці ЮНІСЕФ з посиланням на наукові дослідження. Ідеться передовсім про країни зі слабко розвиненою системою охорони здоров'я в Африці на південь від Сахари та Південній Азії.
Попри відносну дешевизну відповідної підтримки - адже йдеться про дві дози вітаміну А на рік - споживання вітаміну А значно скоротилося, передусім в регіонах, які найбільше потерпають від дефіциту. Кількість дітей під загрозою у країнах з високою смертністю у 2015-2016 роках потроїлася: від 19 до 62 мільйонів, додають в ЮНІСЕФ та закликають посилити підтримку програми надання вітаміну А.
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