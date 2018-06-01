 ЮНІСЕФ: Майже кожна друга дитина в Афганістані не ходить до школи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЮНІСЕФ: Майже кожна друга дитина в Афганістані не ходить до школи

Причинами є не лише проблеми з безпекою в країні, а й брак вчителів і шкільної інфраструктури. Найгірша ситуація - у дівчат.

Школа для безпритульних дітей у Кабулі (архівне фото)

Школа для безпритульних дітей у Кабулі (архівне фото)

Затяжний внутрішній конфлікт і постійна загроза безпеці громадян в Афганістані призвела до збільшення кількості дітей, які не ходять до школи. Про тривожну статистику повідомляє Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, який опублікував відповідний звіт у неділю, 3 червня.

DW.COM

Дітей у зонах конфлікту дедалі частіше використовують як живий щит, як бійців або як терористів-смертників, повідомляють у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

В ООН оприлюднили дані щодо загиблих та поранених в Афганістані упродовж перших трьох місяців року. За даними міжнародної організації, зросла кількість цивільних жертв конфлікту, особливо жінок і дітей. (17.04.2016)

Упродовж 2016 року жертвами конфлікту в країні стали 11 418 цивільних осіб: 3398 вбитих і 7920 поранених. Більшість випадків загибелі чи поранень цивільних - внаслідок дій "Талібану". (06.02.2017)

За даними дослідження, у центральноазійській країні близько 3,7 мільйона дітей віком від 7 до 17 років не навчаються у школі. Особливі складнощі - у дівчат, вони становлять майже 60 відсотків від цієї кількості. В окремих провінціях, як-от в Кандагарі, Вардаці, Забулі чи Урузгані, цей показник сягає 85 відсоткв. До того ж, зазначається у звіті ЮНІСЕФ, більше 300 тисяч учнів мають значний ризик кинути школу.

Головними причинами в ООН вважають вимушене внутрішнє переселення, дитячі шлюби, брак учительок, погану шкільну інфраструктуру, бідність та небезпеку. Серед позитивних тенденцій - скорочення кількості дітей, які кидають навчання. 85 відсотків школярів, які пішли в початкову школу, залишалися до останнього класу, більше 90 відсотків тих, хто почали навчання в середній школі, також здобули середню освіту. ЮНІСЕФ також привітав рішення президента Ашрафа Гані проголосити 2018-й "роком освіти".

На території країни активні бойовики, зокрема, "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава". Останнім часом в Афганістані сталася ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади екстремістів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

Докладно

Італійський прем'єр Джузеппе Конте

Вперед, італійські урядовці-дилетанти!

Правління правих та лівих популістів в Італії може принести Європі неспокійні часи, вважає Барбара Везель.  

VW планує збільшити присутність на китайському ринку

Volkswagen планує відкрити в Китаї нові автозаводи

Упродовж наступних 7-8 років VW має намір вивести на китайський ринок 40 моделей електрокарів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  