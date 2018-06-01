ЮНІСЕФ: Майже кожна друга дитина в Афганістані не ходить до школи

Затяжний внутрішній конфлікт і постійна загроза безпеці громадян в Афганістані призвела до збільшення кількості дітей, які не ходять до школи. Про тривожну статистику повідомляє Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, який опублікував відповідний звіт у неділю, 3 червня.
За даними дослідження, у центральноазійській країні близько 3,7 мільйона дітей віком від 7 до 17 років не навчаються у школі. Особливі складнощі - у дівчат, вони становлять майже 60 відсотків від цієї кількості. В окремих провінціях, як-от в Кандагарі, Вардаці, Забулі чи Урузгані, цей показник сягає 85 відсоткв. До того ж, зазначається у звіті ЮНІСЕФ, більше 300 тисяч учнів мають значний ризик кинути школу.
Головними причинами в ООН вважають вимушене внутрішнє переселення, дитячі шлюби, брак учительок, погану шкільну інфраструктуру, бідність та небезпеку. Серед позитивних тенденцій - скорочення кількості дітей, які кидають навчання. 85 відсотків школярів, які пішли в початкову школу, залишалися до останнього класу, більше 90 відсотків тих, хто почали навчання в середній школі, також здобули середню освіту. ЮНІСЕФ також привітав рішення президента Ашрафа Гані проголосити 2018-й "роком освіти".
На території країни активні бойовики, зокрема, "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава". Останнім часом в Афганістані сталася ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади екстремістів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк