 ЮНІСЕФ: За п′ять років ″Боко Харам″ викрало понад тисячу дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

ЮНІСЕФ: За п'ять років "Боко Харам" викрало понад тисячу дітей

Понад тисячу дітей було викрадено бойовиками "Боко Харам" з 2013 року в Нігерії, заявили в ЮНІСЕФ. Крім того, було вбито майже 2300 вчителів і зруйновано майже півтори тисячі шкіл.

Боко Харам викрадають в основному дівчаток

"Боко Харам" викрадають в основному дівчаток

З 2013 року терористичне ісламістське угрупування "Боко Харам" викрало на північному сході Нігерії понад тисячу дітей. Про це у п’ятницю, 13 квітня, заявили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ), передає агенція dpa.

Багато дітей було викрадено зі шкіл, в яких ісламісти з 2009 року вбили майже 2300 вчителів. "Діти є постійною ціллю та зазнають жорстокого насильства в їхніх будинках, школах та громадських місцях", - заявив представник ЮНІСЕФ у Нігерії Мохамед Малік Фолл.

Крім того, з 2009 року бойовики зруйнували понад 1400 шкіл, більшість із яких досі залишаються закритими через завдану шкоду чи небезпеку. "Діти мають право на освіту та захист, класна кімната повинна бути місцем, де вони перебувають в безпеці", - зазначив Фолл.

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Бійці терористичного угрупування "Боко Харам" атакували військову базу та два села біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. Загинуло щонайменше 18 людей і понад 80 отримали поранення. (02.04.2018)

Уряд Нігерії заявляє, що викуп за дівчат бойовикам не платили. Звільнення триває. (21.03.2018)

Нещодавно бойовики "Боко Харам" викрали 110 дівчат зі школи в місті Дапчі. Через місяць усі з них, окрім трьох, були звільнені. У 2014 році бойовики "Боко Харам" викрали близько 280 школярок з інтернату у місті Чибок на північному сході Нігерії. Уряд Нігерії вступив у переговори з ісламістами і звільнив понад 80 дівчат.

Бойовики "Боко Харам" часто викрадають дівчат та жінок, тримають їх в сексуальному рабстві або примушують до шлюбу. Також їх використовують як терористок-смертниць.

За майже дев'ять років нападів "Боко Харам" на північному сході Нігерії загинули щонайменше 20 тисяч людей, а два мільйони залишили свої будинки.
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