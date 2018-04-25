 Юнкер закликав Бельгію надати громадянство британським єврочиновникам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Юнкер закликав Бельгію надати громадянство британським єврочиновникам

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав надати бельгійське громадянство британцям, що працюють у ЄС. Прем'єр-міністр Бельгії повідомив, що є певні юридичні труднощі із наданням британцям громадянства Бельгії.

Жан-Клод Юнкер

Жан-Клод Юнкер

DW.COM

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що відповідальність за Brexit лежить і на Євросоюзові, а Великобританія після виходу може знову повернутися в ЄС. (17.01.2018)

Євросоюз розпочинає планування бюджету на 2021-2027 роки. Попри Brexit Єврокомісія сподівається на підвищення обсягу кошторису ЄС, який з урахуванням інфляції складе 1,3 трильйона євро. (02.05.2018)

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав у четвер, 3 травня, Бельгію надати бельгійське громадянство британцям, які працюють у відомствах Євросоюзу. Звертаючись до бельгійського прем'єра Шарля Мішеля, Юнкер висловив сподівання, що "бельгійські посадовці проявлять... щедрість", коли йтиметься про надання бельгійського громадянства британським єврочиновникам. "Вони заслужили на це", - зазначив Юнкер.

У свою чергу, Мішель тепло висловився про британців, що працюють в структурах ЄС, але послався на "незалежність судової гілки влади" і додав, що бельгійські суди постали перед суперечностями щодо надання громадянства британцям.

Загалом 917 британських громадян працюють у Єврокомісії, наводить дані на 2018 рік інформагенція AP. Дехто з них живе у Бельгії роками, вони мають європейські пенсійні програми і стурбовані про власне майбутнє у разі, коли Великобританія вийде з ЄС наступного року. Багато хто з них подав документи на здобуття бельгійського паспорту або паспортів інших країн ЄС.
Дивитись відео 02:00

Після Brexit - Czexit? (20.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Після Brexit - Czexit? (20.04.2018)  

Також за темою

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

Попри Brexit Єврокомісія запропонувала збільшений бюджетний план 02.05.2018

Євросоюз розпочинає планування бюджету на 2021-2027 роки. Попри Brexit Єврокомісія сподівається на підвищення обсягу кошторису ЄС, який з урахуванням інфляції складе 1,3 трильйона євро.

Brüssel Eu-PK zu Brexit Barnier

ЄС нагадав Лондону: без рішення щодо Ірландії угоди про Brexit не буде 29.04.2018

Без вирішення ірландського питання угода про вихід Великобританії із ЄС не відбудеться, попередив головний представник ЄС на переговорах з Британією щодо Brexit Мішель Барньє.

Belgien May und Juncker in Brüssel

Брюссель закликає Лондон перетворити слова щодо Brexit у дії 13.03.2018

Єврокомісія продовжує тиснути на Великобританію для отримання її конкретних планів щодо виходу із ЄС. Лондон має прискорити вирішення всіх питань, заявив голова ЄК Жан-Клод Юнкер.

Докладно

Загроза для свободи ЗМІ в Чехії: олігархи посилюють контроль

Олігархи посилюють контроль над ЗМІ у Чехії

У Чехії спостерігається значне погіршення стану справ зі свободою ЗМІ через дії олігархів. 

Труби для Північного потоку-2 (Північна Німеччина, грудень 2016 року)

У Німеччині почалося будівництво "Північного потоку-2"

Представники "Газпрому" запевняють, що отримають у ЄС усі необхідні дозволи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  