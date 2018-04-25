Юнкер закликав Бельгію надати громадянство британським єврочиновникам

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав у четвер, 3 травня, Бельгію надати бельгійське громадянство британцям, які працюють у відомствах Євросоюзу. Звертаючись до бельгійського прем'єра Шарля Мішеля, Юнкер висловив сподівання, що "бельгійські посадовці проявлять... щедрість", коли йтиметься про надання бельгійського громадянства британським єврочиновникам. "Вони заслужили на це", - зазначив Юнкер.

У свою чергу, Мішель тепло висловився про британців, що працюють в структурах ЄС, але послався на "незалежність судової гілки влади" і додав, що бельгійські суди постали перед суперечностями щодо надання громадянства британцям.

Загалом 917 британських громадян працюють у Єврокомісії, наводить дані на 2018 рік інформагенція AP. Дехто з них живе у Бельгії роками, вони мають європейські пенсійні програми і стурбовані про власне майбутнє у разі, коли Великобританія вийде з ЄС наступного року. Багато хто з них подав документи на здобуття бельгійського паспорту або паспортів інших країн ЄС.