Юлія Скрипаль зробила першу публічну заяву: Історія "збиває з пантелику"

У четвер, 5 квітня, поліція Лондона оприлюднила перше повідомлення Юлії Скрипаль після її отруєння разом з батьком Сергієм Скрипалем у британському Солсбері, інформує Reuters.

33-річна Юлія Скрипаль повідомила, що опритомніла тиждень тому і що її сили відтоді зміцнюються. Вона назвала всю історію з отруєнням "чимось, що збиває з пантелику".

Вона подякувала лікарям і мешканцям Солсбері, котрі прийшли на допомогу, коли вона і її батько "були недієздатні".

Нагадаємо, що за повідомленнями лікарів стан Юлії Скрипаль став покращуватися 29 березня.

Стан Сергія Скрипаля, котрий разом із донькою став об'єктом замаху із застосуванням хімічної зброї, і надалі залишається критичним.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.