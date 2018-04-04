 Юлія Скрипаль зробила першу публічну заяву: Історія ″збиває з пантелику″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Юлія Скрипаль зробила першу публічну заяву: Історія "збиває з пантелику"

Донька колишнього розвідника Сергія Скрипаля повідомила, що опритомніла тиждень тому, і подякувала мешканцям Солсбері та лікарям.

Юлія Скрипаль

В Лондоні оприлюднили перше повідомлення Юлії Скрипаль після її одужання

У четвер, 5 квітня, поліція Лондона оприлюднила перше повідомлення Юлії Скрипаль після її отруєння разом з батьком Сергієм Скрипалем у британському Солсбері, інформує Reuters.

33-річна Юлія Скрипаль повідомила, що опритомніла тиждень тому і що її сили відтоді зміцнюються. Вона назвала всю історію з отруєнням "чимось, що збиває з пантелику".

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Донька колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком зазнала дії нервово-паралітичної речовини, почуваєтсья краще, кажуть у британській Національній службі охорони здоров'я. (29.03.2018)

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проведе позачергове засідання через справу Скрипаля на вимогу Росії. (03.04.2018)

Вона подякувала лікарям і мешканцям Солсбері, котрі прийшли на допомогу, коли вона і її батько "були недієздатні".

Нагадаємо, що за повідомленнями лікарів стан Юлії Скрипаль став покращуватися 29 березня.
Стан Сергія Скрипаля, котрий разом із донькою став об'єктом замаху із застосуванням хімічної зброї, і надалі залишається критичним.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

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