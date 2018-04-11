 Юлія Скрипаль відмовилась від консульської підтримки Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Юлія Скрипаль відмовилась від консульської підтримки Росії

Донька екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка одужує після отруєння, відмовилась від консульської допомоги Росії. Посольство РФ сумнівається в достовірності цієї заяви та підозрює, що британська влада її ізолює.

Юлія Скрипаль відмовилась від допомоги Росії

Юлія Скрипаль відмовилась від допомоги Росії

Донька екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка одужує після отруєння нервово-паралітичною речовиною, відмовилась від підтримки посольства Росії. "На даний момент я не хочу користуватися їхніми послугами, але, якщо вони мені знадобляться, я знаю, як з ними зв'язатися", - йдеться в заяві Скрипаль, поширеній у середу, 11 квітня, британською поліцією.

Вона також зазначила, що її батько досі є дуже хворим, і вона також, як і раніше, страждає через дію нервово-паралітичної речовини, що була застосована проти них. Крім того, Юлія Скрипаль подякувала про турботу свою двоюрідну сестру Вікторію, але попросила її не намагатися відвідувати її, або зв'язатися з нею.

Москва сумнівається

У відповідь на це посольство РФ у Великобританії заявило про сумніви в автентичності заяви Юлії Скрипаль. "Опублікований документ посилює занепокоєння, що ми маємо справу з насильницькою ізоляцією російської громадянки", - йдеться в заяві посольства від 11 квітня. Також посольство звертає увагу на те, що в телефонній розмові з двоюрідною сестрою Юлія Скрипаль стверджувала, що у них з батьком "все добре".

DW.COM

Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія виписана з лікарні, повідомляє Sky News та BBC. Після отруєння на початку березня вона понад місяць провела у лікарні. (10.04.2018)

Екс-розвідник Сергій Скрипаль, який був отруєним невово-паралітичною речовиною, уже не перебуває в критичному стані, повідомив шпиталь, в якому він перебуває на лікуванні. (06.04.2018)

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.
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Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)

Посилання в інтернеті

Заява Юлії Скрипаль

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