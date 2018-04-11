Юлія Скрипаль відмовилась від консульської підтримки Росії

Донька екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка одужує після отруєння нервово-паралітичною речовиною, відмовилась від підтримки посольства Росії. "На даний момент я не хочу користуватися їхніми послугами, але, якщо вони мені знадобляться, я знаю, як з ними зв'язатися", - йдеться в заяві Скрипаль, поширеній у середу, 11 квітня, британською поліцією.

Вона також зазначила, що її батько досі є дуже хворим, і вона також, як і раніше, страждає через дію нервово-паралітичної речовини, що була застосована проти них. Крім того, Юлія Скрипаль подякувала про турботу свою двоюрідну сестру Вікторію, але попросила її не намагатися відвідувати її, або зв'язатися з нею.

Москва сумнівається

У відповідь на це посольство РФ у Великобританії заявило про сумніви в автентичності заяви Юлії Скрипаль. "Опублікований документ посилює занепокоєння, що ми маємо справу з насильницькою ізоляцією російської громадянки", - йдеться в заяві посольства від 11 квітня. Також посольство звертає увагу на те, що в телефонній розмові з двоюрідною сестрою Юлія Скрипаль стверджувала, що у них з батьком "все добре".

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.