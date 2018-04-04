Ювілей Жана-Поля Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора (фотогалерея)

Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Брак ресурсів, перенаселення, смерть природи: "Зелений сойлент" / Soylent Green (1973)
2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.
Автор: Сільке Вюнш, Стас Соколов