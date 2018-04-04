 Ювілей Жана-Поля Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 09.04.2018
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Культура й стиль життя

Ювілей Жана-Поля Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора (фотогалерея)

Він є однією з зірок французької нової хвилі - напрямку в кінематографі - та зрештою став найвідомішим французьким актором. Жан-Поль Бельмондо відсвяткував днями своє 85-річчя. Пропонуємо добірку фільмів із ним від DW.

  • На останньому подиху Годара: прорив 1960 року

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    "На останньому подиху" Годара: прорив 1960 року

    Злочинця Мішеля Пуакара на викраденому авто переслідує поліція. Мішель застрелює поліцейського і зникає з американкою Патріцією (Джин Сиберг). Він намагається знайти гроші, щоб разом втекти до Італії. Але поліція вже натрапила на його слід. Чи видасть його Патріція? Після цього фільму 26-річний Бельмондо прокинувся зіркою.

  • Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    В окупованій Франції в 1940-х роках комуністка Барні (Еммануель Ріва) знайомиться із симпатичним священиком Леоном Мореном. Їхні розмови виходять далеко за межі релігії, врешті-решт, Барні закохується в священика. Цих двох охоплюють внутрішні протиріччя. Критики високо оцінили фільм, тим більше, що головний актор і режисер продемонстрували, що вони здатні на більше, ніж фільми про бандитів.

  • Пошана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Шана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Безтурботне життя до смерті втомлює Фердинанда Гриффона, доки він не зустрічає свою колишню подружку Маріанну. Разом вони тікають від усіх, але незабаром розходяться. Коли через декілька тижнів Фердинанд знаходить Маріанну, виявляється, що в неї є ще один коханець. Дівчина, здається, веде небезпечну гру. Режисер стрічки - Жан-Люк Годар.

  • Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Молодий розбещений мільйонер хоче накласти на себе руки. Коли десята спроба самогубства не вдається, справу в свої руки бере інша людина. Коли багатія, нарешті, мають вбити, до нього знову повертається смак до життя. Розпочинається полювання. Разом із Бельмондо у цій бурхливій комедії грає швейцарська актриса Урсула Андресс, яка відома публіці як дівчина Бонда.

  • Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    У Марселі 30-х років зустрічаються два бандити Сіффреді (Ален Делон) і Капелла (Бельмондо). Спочатку вони влаштовують бійку через жінку, але згодом стають друзями. Вони виконують доручення місцевих бандитських ватажків, утім, хочуть самі піднятися на вершину злочинного світу. Хитрощами їм вдається усунути своїх конкурентів і взяти під контроль увесь Марсель.

  • Страх над містом (1975)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Страх над містом (1975)

    Серійний вбивця вселяє страх у весь Париж. Його ціль - молоді жінки. Комісар Летельє натрапляє на слід вбивці. Однак він не поквитався з іще одним злочинцем, на якого полює. Це полегшує справу серійному вбивці, і жертв стає ще більше. Неперевершена драма з вибухами, трюками та швидкими автомобілями.

  • Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Секретний агент Бомон повинен убити африканського диктатора. Перш ніж до цього дійшла справа, Франція змінює свою політику, і Бомона кидають до африканської в'язниці. Після двох років каторги йому вдається втекти, і він хоче виконати свою першочергову місію у Франції: помститися своєму колишньому керівництву, яке його зрадило.

  • Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Комісар Філіп Жордан переслідує наркобарона в Марселі, але через занадто свавільні методи розслідування його переводять до кварталу червоних ліхтарів. Там комісар продовжує ловити злочинця. Звичайно, вся картина супроводжується вибухами та підкріплюється образом мачо. Бельмондо був ніби створений для цієї ролі.

  • Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Туніс, 1943 рік. Іноземний легіонер Оганьєр разом зі своїми бійцями повинен вивести золоті зливки із туніського містечка у Францію. Під час операції команда потрапляє в німецьку засідку. Лише Оганьєру і трьом товаришам вдається вижити. Після того як німці зникають, вони хочуть скористатися нагодою і розділити золото між собою.

  • Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Робота режисера Ан'єс Варда присвячена сторіччю кінематографа. Для своєї комедії про історію кіно, яку можна розібрати на цитати, Варда зібрала найкращих акторів європейської та американської кіноіндустрії: Джина Лоллобриджида, Мішель Пікколі та Бельмондо (вище), а також Жерар Депардьє, Гаррісон Форд, Роберт Де Ніро, Ален Делон, Катрін Денев та багато інших. Насолода для кіногурманів.

    Автор: Сільке Вюнш


  • На останньому подиху Годара: прорив 1960 року

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    "На останньому подиху" Годара: прорив 1960 року

    Злочинця Мішеля Пуакара на викраденому авто переслідує поліція. Мішель застрелює поліцейського і зникає з американкою Патріцією (Джин Сиберг). Він намагається знайти гроші, щоб разом втекти до Італії. Але поліція вже натрапила на його слід. Чи видасть його Патріція? Після цього фільму 26-річний Бельмондо прокинувся зіркою.

  • Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    В окупованій Франції в 1940-х роках комуністка Барні (Еммануель Ріва) знайомиться із симпатичним священиком Леоном Мореном. Їхні розмови виходять далеко за межі релігії, врешті-решт, Барні закохується в священика. Цих двох охоплюють внутрішні протиріччя. Критики високо оцінили фільм, тим більше, що головний актор і режисер продемонстрували, що вони здатні на більше, ніж фільми про бандитів.

  • Пошана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Шана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Безтурботне життя до смерті втомлює Фердинанда Гриффона, доки він не зустрічає свою колишню подружку Маріанну. Разом вони тікають від усіх, але незабаром розходяться. Коли через декілька тижнів Фердинанд знаходить Маріанну, виявляється, що в неї є ще один коханець. Дівчина, здається, веде небезпечну гру. Режисер стрічки - Жан-Люк Годар.

  • Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Молодий розбещений мільйонер хоче накласти на себе руки. Коли десята спроба самогубства не вдається, справу в свої руки бере інша людина. Коли багатія, нарешті, мають вбити, до нього знову повертається смак до життя. Розпочинається полювання. Разом із Бельмондо у цій бурхливій комедії грає швейцарська актриса Урсула Андресс, яка відома публіці як дівчина Бонда.

  • Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    У Марселі 30-х років зустрічаються два бандити Сіффреді (Ален Делон) і Капелла (Бельмондо). Спочатку вони влаштовують бійку через жінку, але згодом стають друзями. Вони виконують доручення місцевих бандитських ватажків, утім, хочуть самі піднятися на вершину злочинного світу. Хитрощами їм вдається усунути своїх конкурентів і взяти під контроль увесь Марсель.

  • Страх над містом (1975)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Страх над містом (1975)

    Серійний вбивця вселяє страх у весь Париж. Його ціль - молоді жінки. Комісар Летельє натрапляє на слід вбивці. Однак він не поквитався з іще одним злочинцем, на якого полює. Це полегшує справу серійному вбивці, і жертв стає ще більше. Неперевершена драма з вибухами, трюками та швидкими автомобілями.

  • Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Секретний агент Бомон повинен убити африканського диктатора. Перш ніж до цього дійшла справа, Франція змінює свою політику, і Бомона кидають до африканської в'язниці. Після двох років каторги йому вдається втекти, і він хоче виконати свою першочергову місію у Франції: помститися своєму колишньому керівництву, яке його зрадило.

  • Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Комісар Філіп Жордан переслідує наркобарона в Марселі, але через занадто свавільні методи розслідування його переводять до кварталу червоних ліхтарів. Там комісар продовжує ловити злочинця. Звичайно, вся картина супроводжується вибухами та підкріплюється образом мачо. Бельмондо був ніби створений для цієї ролі.

  • Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Туніс, 1943 рік. Іноземний легіонер Оганьєр разом зі своїми бійцями повинен вивести золоті зливки із туніського містечка у Францію. Під час операції команда потрапляє в німецьку засідку. Лише Оганьєру і трьом товаришам вдається вижити. Після того як німці зникають, вони хочуть скористатися нагодою і розділити золото між собою.

  • Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Робота режисера Ан'єс Варда присвячена сторіччю кінематографа. Для своєї комедії про історію кіно, яку можна розібрати на цитати, Варда зібрала найкращих акторів європейської та американської кіноіндустрії: Джина Лоллобриджида, Мішель Пікколі та Бельмондо (вище), а також Жерар Депардьє, Гаррісон Форд, Роберт Де Ніро, Ален Делон, Катрін Денев та багато інших. Насолода для кіногурманів.

    Автор: Сільке Вюнш


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  • Відновлена німецька класика

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  • Молодь на Берлінале

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  • Секція Native

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  • Секція Кулінарне кіно

    Берлінале-2018: головні фільми фестивалю

    Секція "Кулінарне кіно"

    Секція "Кулінарне кіно" цього року концентрується на зв’язку їжі та політики. "Як в культурі, такі і в політиці треба приймати складні рішення. Це певною мірою схоже на приготування їжі, що так само може бути досить складно", - каже директор Берлінале Дітер Косслік. Серед 10 фільмів - стрічка "Лорелло та Брунелло" італійця Якопо Квадрі (Jacopo Quadri) про проблеми дрібних фермерів у Тоскані.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Войтович


  • Кадр із фільму Геошторм

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Клімат зійшов з рейок: "Геошторм" / Geostorm (2017)

    Понад два мільйони людей гинуть через аномальну спеку, світові столиці затоплені, погода геть непередбачувана. Погоду має тепер контролювати масштабна мережа супутників - проте вона не довго працює справно. Щось виходить з ладу, й ця система на орбіті влаштовує на землі льодовиковий період та інші катаклізми... Тепер людству загрожує глобальний суперураган.

  • Кадр з фільму Неможливе, Наомі Уоттс

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Цунамі: "Неможливе" / The Impossible (2012)

    Фільм розповідає про реальну катастрофу - цунамі в грудні 2004 року, через яке загинуло понад чверть мільйона людей у Південно-Східній Азії. Велетенська хвиля розлучає сім'ю на тлі смерті й руйнувань. Але вони все ж таки знаходять одне одного. Чимало критиків не побачили у фільмі з Наомі Уоттс й Еваном МакГрегором нічого більше за мелодраму, яка так і не передала справжні трагедію та біль.

  • Кадр зі стрічки Звірі дикого Півдня

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Повінь та буревій: "Звірі дикого Півдня" / Beasts of the Southern Wild (2012)

    Автори цієї історії інакше підійшла до теми. Шестирічній Хашпаппі вижила в штормовому припливі в болотах Луїзіани. Її унікальна уява допомагає їй витримати подальші випробовування. Дівчинка вірить в абсолютну рівновагу у Всесвіті. "Якщо руйнується його найдрібніший елемент, руйнується весь Всесвіт". Режисерові Бену Зайтліну вдалося вражаюче дебютувати з малим бюджетом.

  • Кадр з фільму 2016: кінець ночі

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Сонячні спалахи: "2016: кінець ночі" / Hell (2011)

    Ця німецька стрічка змальовує сліпучий, укритий пилюкою, висохлий світ. Люди вимушені боротися за виживання. У "Кінці ночі" сонце стає ворогом людства через надмірну спеку, смертоносну радіацію та сонячні бурі. Ті, хто залишився, готові на неймовірну жорстокість, аби вижити.

  • Джон Кьюсек у фільмі 2012

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    І знову сонячні спалахи: "'2012" (2009)

    Режисер Роланд Еммеріх відомий своїми блокбастерами з вибухами та масштабними руйнуваннями. У цьому фільмі, який можна вважати "королем" серед стрічок про кліматичні катастрофи, гине шість мільярдів людей гине - вони замерзають, тонуть чи згорають через гнів матінки-природи. Оргія розрухи водночас абсурдна та захоплива. І знову ж таки, провина - за сонцем.

  • Торнадо в Лос-Анджелесі у фільмі Післязавтра

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Глобальне потепління: "Післязавтра" / The Day After Tomorrow (2004)

    "2012" - не перший підхід Еммеріха до верстату фільмів-катастроф. У "Післязавтра" палеокліматолог Джек Холл попереджає про загрозу змін клімату, які призведуть до нового льодовикового періоду. І саме це відбувається - завдяки буянню комп'ютерної графіки. Спочатку шалені бурі спустошують світ, потім хвилі обрушуються на міста, а далі все замерзає.

  • Кадр з фільму Смерч

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Торнадо: "Смерч" / Twister (1996)

    Метеорологи намагаються розгадати секрет торнадо, аби розробити кращу систему попереджень. Для цього вони полюють на смерчі. Будівлі, човни, вантажівки та корови здіймаються у повітря, а розлучена пара дослідників вирішує дати своїм стосункам ще один шанс. У фіналі вчені опиняються на шляху торнадо-гіганта...

  • Кевін Костнер у фільмі Водний світ

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Підвищення рівня моря: "Водний світ" / Waterworld (1995)

    Полярні льодовики розтанули, континенти затопило. Небагато вцілілих людей мешкають на штучних атолах чи човнах. Є й погані хлопці, які викрадають дитину, на чиїй спині - татуювання, яке начебто відкриває шлях до єдиного острова на Землі, що лишився. Іронія долі: декорації під час зйомки фільму зруйнував потужний шторм.

  • Зелений Сойлент

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Брак ресурсів, перенаселення, смерть природи: "Зелений сойлент" / Soylent Green (1973)

    2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.

    Автор: Сільке Вюнш, Стас Соколов


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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

Він є однією з зірок французької нової хвилі - напрямку в кінематографі - та зрештою став найвідомішим французьким актором. Жан-Поль Бельмондо відсвяткував днями своє 85-річчя. Пропонуємо добірку фільмів із ним від DW. (09.04.2018)  

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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя

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