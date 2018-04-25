 Що сталося з партією Саакашвілі після його депортації (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2018
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Політика й суспільство

Що сталося з партією Саакашвілі після його депортації (відео)

Які шанси у партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" на успіх в українській політиці?

Niederlande Mikheil Saakashwili (Getty Images/AFP/R. Engelaar)

Міхеіл Саакашвілі - депортований лідер партії "Рух нових сил"

Саакашвілі депортували. Проте не його партію. Принаймні це хочуть продемонструвати активісти "Руху нових сил" своїм невеличким флешмобом біля Адміністрації президента. Ця акція - спроба відновити звичні при Саакашвілі марші "За імпічмент Порошенка",  яких не було вже майже два місяці. Ольга Галабала - одна з чотирьох керівників ради "Руху нових сил". Вона впевнено заявляє, що після депортації Саакашвілі масового відтоку із партії не сталося. Утім відсутність лідера відчувається. Яким чином - дивіться у відео.

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