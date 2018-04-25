Що сталося з партією Саакашвілі після його депортації (відео)

Саакашвілі депортували. Проте не його партію. Принаймні це хочуть продемонструвати активісти "Руху нових сил" своїм невеличким флешмобом біля Адміністрації президента. Ця акція - спроба відновити звичні при Саакашвілі марші "За імпічмент Порошенка", яких не було вже майже два місяці. Ольга Галабала - одна з чотирьох керівників ради "Руху нових сил". Вона впевнено заявляє, що після депортації Саакашвілі масового відтоку із партії не сталося. Утім відсутність лідера відчувається. Яким чином - дивіться у відео.