 Що робити зі сміттям? Ідеї дизайнерів з Гамбурга (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Що робити зі сміттям? Ідеї дизайнерів з Гамбурга (відео)

Німці шукають нові ідеї, як використовувати вторсировину та речі, які вже відслужили своє. Деякі з інновацій - дуже креативні, як-от у дизайнерів з Гамбурга.

Гамбурзькі дизайнери розробляють лінію прикрас зі своєї улюбленої сировини - скейтбордів

Гамбурзькі дизайнери розробляють лінію прикрас зі своєї улюбленої сировини - скейтбордів

Дизайнерський дует з Гамбурга Lockengelöt дає речам, що стали сміттям, друге життя. З 2004-го року Карстен Трілль та Денніс Шнельтінг продають в інтернеті або у своїй крамниці в центрі Гамбурга оригінальні та водночас корисні речі зі вторсировини.

DW.COM

Як німці сміття переробляють на гроші? (відео)

Чи готові ви просто так викинути гроші? Мабуть, ні. А що зі сміттям? Люди, не сортуючи, викидають відходи, а їх можна переробити на... гроші. (30.01.2018)  

Чи є біопластик справді альтернативою пластиковій упаковці?

Німці виробляють гори побутового сміття, чималу частину якого складають пластикові упаковки. Однак чи справді є нешкідливими замінники поліетиленових пакетів? (08.02.2018)  

Гроші зі сміття. Як Німеччина стала чемпіоном світу з переробки відходів

Упродовж багатьох років сміття у Німеччині не мало жодної цінності - його просто спалювали чи закопували. Аж допоки уряд ФРН не спонукав підприємства до вторинної переробки сміття, а громадян - сортувати відходи. (21.06.2017)  

Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

Різнокольрові контейнери для відходів стоять у всіх німецьких подвір'ях - громадяни дуже серйозно ставляться до розподілу сміття. Але не всі знають, куди і що потрібно класти. (08.06.2017)  

Також за темою

Дизайнерське "сміття" з Гамбурга, або Що таке апсайклінг? (22.03.2018) 22.03.2018

Німці шукають нові ідеї, що робити зі сміттям. Деякі з них - вельми креативні, як-от у дизайнерів з Гамбурга.

Докладно

default

Коментар: Так можна контролювати Facebook

Від користування Facebook ліпше взагалі відмовитись, вважає Зульфікар Аббані. 

За наявності бажаючих Народний університет може підготувати спеціальний курс.

Освіта для дорослих: як це роблять у Німеччині (відео)

Завдяки Народним університетам навчання у Німеччині доступне для всіх поколіть і за порівняно невеликі гроші. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  