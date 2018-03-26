Що робити зі сміттям? Ідеї дизайнерів з Гамбурга (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2018

Німці шукають нові ідеї, як використовувати вторсировину та речі, які вже відслужили своє. Деякі з інновацій - дуже креативні, як-от у дизайнерів з Гамбурга.
Дизайнерський дует з Гамбурга Lockengelöt дає речам, що стали сміттям, друге життя. З 2004-го року Карстен Трілль та Денніс Шнельтінг продають в інтернеті або у своїй крамниці в центрі Гамбурга оригінальні та водночас корисні речі зі вторсировини.
Чи готові ви просто так викинути гроші? Мабуть, ні. А що зі сміттям? Люди, не сортуючи, викидають відходи, а їх можна переробити на... гроші. (30.01.2018)
Німці виробляють гори побутового сміття, чималу частину якого складають пластикові упаковки. Однак чи справді є нешкідливими замінники поліетиленових пакетів? (08.02.2018)
Упродовж багатьох років сміття у Німеччині не мало жодної цінності - його просто спалювали чи закопували. Аж допоки уряд ФРН не спонукав підприємства до вторинної переробки сміття, а громадян - сортувати відходи. (21.06.2017)