Що робити зі сміттям? Ідеї дизайнерів з Гамбурга (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2018

Дизайнерський дует з Гамбурга Lockengelöt дає речам, що стали сміттям, друге життя. З 2004-го року Карстен Трілль та Денніс Шнельтінг продають в інтернеті або у своїй крамниці в центрі Гамбурга оригінальні та водночас корисні речі зі вторсировини.