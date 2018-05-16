 Що необхідно змінити у виборчій системі України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.05.2018
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Політика й суспільство

Що необхідно змінити у виборчій системі України (відео)

Ключові проблеми з виборчим законодавством, яке Україна успадкувала ще з часів Януковича, слід негайно вирішувати, б'ють на сполох активісти.

Bürgermeisterwahlen in der Ukraine 2015 (picture-alliance/dpa/R. Pilipey)

В Україні діє змішана виборча система, за якою половина депутатів обирається з мажоритарних округів, решта - за пропорційною системою із закритими партійними списками. Основною проблемою закритих списків є купівля "прохідних місць", коли виборці не знають, за кого голосують. Фактично вибори перетворилися на змагання "грошових мішків", де хто більше платить, той потрапляє у партійний список, зазначають експерти. Відтак вагомим фактором на перегонах стають гроші, а не ідеї чи репутація кандидата або партії.

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Підкуп виборців в Україні: взяв гречку - сів за ґрати

6 років ув'язнення за підкуп виборців, 2 роки - за прийняття підкупу виборцем. Так уряд України хоче посилити відповідальність за порушення на виборах. Адже за минулі маніпуляції жоден порушник у в'язниці не опинився. (13.04.2018)  

Виборче законодавство в Україні: забута реформа

Ухвалити виборчий кодекс та заборонити передвиборчу політичну рекламу вимагають від української влади громадські активісти. Вони наголошують, що без цих змін Україна "ходитиме по колу". (21.10.2016)  

ЄС: наближення виборів в Україні - не виправдання уповільненню реформ

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС похвалив зусилля у реформах, які "вражають". Водночас євродепутати очікують від Верховної Ради ухвалення закону про антикорупційний суд ще на поточній сесії. (20.04.2018)  

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