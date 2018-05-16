Що необхідно змінити у виборчій системі України (відео)

В Україні діє змішана виборча система, за якою половина депутатів обирається з мажоритарних округів, решта - за пропорційною системою із закритими партійними списками. Основною проблемою закритих списків є купівля "прохідних місць", коли виборці не знають, за кого голосують. Фактично вибори перетворилися на змагання "грошових мішків", де хто більше платить, той потрапляє у партійний список, зазначають експерти. Відтак вагомим фактором на перегонах стають гроші, а не ідеї чи репутація кандидата або партії.