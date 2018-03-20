Що насправді сказав Джонсон про Путіна і Гітлера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон у середу, 21 березня, погодився з думкою депутата-лейбориста Ієна Остіна, що Володимир Путін використає Чемпіонат світу з футболу для власного піару, подібно до того, як Адольф Гітлер використав Олімпійські ігри в Берліні 1936 року.

"Я думаю, що порівняння з 1936 роком безумовно правильне. Чесно кажучи, думаю це огидна перспектива - бачити, як Путін звеличуватиметься за рахунок цієї спортивної події", - цитує Бориса Джонсона на засіданні комітету закордонних справ британське видання The Guardian.

Наведеними словами Джонсон відповів депутату від Лейбористської партії Великобританії Ієну Остіну, саме який і заявив, що думка про те, що Путін використає Чемпіонат Світу з футболу як PR-нагоду, викликає жах. "Путін збирається використати це (ЧС-2018 з футболу - Ред.) так, як Гітлер використав Олімпіаду 1936 року", - наводить слова парламентаря The Guardian.

Між тим представниця російського МЗС Марія Захарова назвала неприйнятними порівняння Росії з нацистською Німеччиною, заявивши, що Борис Джонсон "отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму, а тому хамства". "Будь-які подібні паралелі та порівняння нашої країни, що віддала мільйони життів у боротьбі з нацизмом (...), неприйнятні та не гідні глави дипломатичного відомства європейської держави", - написала Захарова на своїй сторінці у Facebook.