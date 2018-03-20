 Що насправді сказав Джонсон про Путіна і Гітлера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Що насправді сказав Джонсон про Путіна і Гітлера

Очільник МЗС Великобританії Борис Джонсон вважає огидним, що президент Росії Володимир Путін спробує "звеличуватися" за рахунок Чемпіонату світу з футболу.

Борис Джонсон

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон у середу, 21 березня, погодився з думкою депутата-лейбориста Ієна Остіна, що Володимир Путін використає Чемпіонат світу з футболу для власного піару, подібно до того, як Адольф Гітлер використав Олімпійські ігри в Берліні 1936 року. 

"Я думаю, що порівняння з 1936 роком безумовно правильне. Чесно кажучи, думаю це огидна перспектива - бачити, як Путін звеличуватиметься за рахунок цієї спортивної події", - цитує Бориса Джонсона на засіданні комітету закордонних справ британське видання The Guardian.

Наведеними словами Джонсон відповів депутату від Лейбористської партії Великобританії Ієну Остіну, саме який і заявив, що думка про те, що Путін використає Чемпіонат Світу з футболу як PR-нагоду, викликає жах. "Путін збирається використати це (ЧС-2018 з футболу - Ред.) так, як Гітлер використав Олімпіаду 1936 року", - наводить слова парламентаря The Guardian.

Між тим представниця російського МЗС Марія Захарова назвала неприйнятними порівняння Росії з нацистською Німеччиною, заявивши, що Борис Джонсон "отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму, а тому хамства". "Будь-які подібні паралелі та порівняння нашої країни, що віддала мільйони життів у боротьбі з нацизмом (...), неприйнятні та не гідні глави дипломатичного відомства європейської держави", - написала Захарова на своїй сторінці у Facebook. 

DW.COM

Борис Джонсон: Позиція Москви у справі Скрипаля стає дедалі дивнішою

Великобританія винесла уроки з отруєнь Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля. Лондон чинитиме тиск на Росію, заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW Борис Джонсон. (20.03.2018)  

Джонсон обіцяє тиском змусити Росію відмовитися від "руйнівної" поведінки

Великобританія чинитиме тиск на російську владу, щоб змусити її відмовитися від "руйнівної та безвідповідальної поведінки", пообіцяв британський міністр закордонних справ Борис Джонсон. (20.03.2018)  

Мей: Лондон готовий до подальших кроків у протистоянні з Росією

Рада нацбезпеки Великобританії на початку наступного тижня розгляне подальші заходи з боку Лондона в протистоянні з РФ. Тим часом Британська рада висловила розчарування через закриття її офісу в РФ. (17.03.2018)  

Також за темою

Deutschland Brexit-Impressionen aus Berlin

Британські посадовці можуть бойкотувати ЧС-2018 у Росії через справу Скрипаля 06.03.2018

Лондон може переглянути участь офіційних осіб у заходах Чемпіонату світу з футболу в Росії в разі, якщо виявлять причетність російських спецслужб до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, кажуть у британському МЗС.

Докладно

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Яка мета Туреччини в Сирії?

Що далі планує в Сирії Туреччина після захоплення Афріна? 

Попри санкції та акції протестів, великі російськи банки продовжують працювати в Україні

Рік санкцій: що сталось з російськими банками в Україні

За рік санкцій проти російських банків в Україні громадяни забрали з них понад чверть депозитів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  