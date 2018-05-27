Що кажуть у Берліні про "вбивство" Аркадія Бабченка

Керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) радіє, що Аркадій Бабченко живий. Міністр, утім, визнає, що йому бракує інформації для того, щоб робити конкретні висновки.

"Але я очікую, що коли сьогодні ввечері я буду в Києві, то мені нададуть необхіднідані, щоб я міг сформувати свою позицію на їхній підставі ", - зазначив Маас у четвер, 31 травня, перед відбуттям до України з дводенним візитом. На відміну від глави МЗС Німеччини німецькі експерти і окремі депутати Бундестагу менш дипломатичні у своїх репліках щодо "вбивства" Бабченка.

Докторка Ґвендолін Зассе

Навіщо така драма?

Директорка берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse) щойно повернулася з поїздки Україною. Хоч вона й добре поінформована про ситуацію в країні, їй складно зрозуміти логіку того, що сталося.

"Служба безпеки України і президент повинні тепер швидко надати всі обставини розслідування цієї справи і пояснити, зокрема, необхідність настільки драматичного інсценування", - зазначила Зассе в розмові з DW. За її словами, їй бракує фантазії, щоб зрозуміти, навіщо навіть дружині Аркадія Бабченка було бачити чоловіка, який лежить біля сходів та буцімто спливає кров'ю.

На думку Зассе, від Росії не слід очікувати активної допомоги в розслідуванні цієї історії. Натомість така спецоперація дає Москві ще один хороший привід подавати в російських ЗМІ новини з України як пропаганду і фейки, зазначає експертка. Про мотиви Києва можна тільки здогадуватися. "Президент Порошенко, - припускає директорка ZOiS, - намагається висунути на перший план свою здатність протистояти загрозам з Росії, що йому видається важливим у світлі майбутньої передвиборчої кампанії в Україні".

Хай там як, додає Ґвендолін Зассе, "свідоме виробництво фейкових новин - це сумнівний метод, оскільки знижує довіру населення і в Україні, і за кордоном до офіційних повідомлень українського уряду, а така втрата довіри небезпечна для демократії в будь-якій країні".

Хто в Росії міг "замовити" Аркадія Бабченка?

Провідний експерт з питань Росії Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) перебував у Москві, коли надійшла новина спочатку про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка, а потім про те, що насправді це була спецоперація СБУ.

До цього він поставився з неабияким скепсисом. "У ситуації, коли українсько-російські відносини вже й так погані, коли українська влада не розкрила попередні вбивства журналістів в Києві, проводити таку операцію? І видавати наразі лише таку мізерну інформацію", - висловлює сумніви Майстер в інтерв'ю DW.

Доктор Штефан Майстер

Утім, він не виключає, що Бабченка і справді "замовили" у РФ, але вказує на те, що "в Росії багато різних дійових осіб, тому слід точно знати, кого саме звинувачувати ".

На думку Майстера, історія з Бабченком загрожує подальшою ескалацією напруженості у відносинах між Москвою і Києвом, але безпосередньої загрози того, що конфлікт переросте у відкрите збройне зіткнення, він поки не вбачає. "Ні та, ні інша сторона зараз не зацікавлена у відновленні повномасштабної війни, - зазначив експерт в розмові з DW. - В України немає потенціалу, щоб відвоювати значну частину своєї (непідконтрольної, - Ред.) території, а Росію більш-менш влаштовує статус-кво".

"Цинічне шоу СБУ"

Різко критично дії української влади прокоментував Андрей Гунко (Andrej Hunko) - депутат Бундестагу від опозиційної Лівої партії, відомої своєю прихильністю до Москви. Він вимагає міжнародного розслідування всіх обставин цієї історії, оскільки були поширені "бездоказові звинувачення на адресу Росії".

Гунко звертає також увагу на незручне становище, в якому опинився президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який перебував тоді в Україні. "Той факт, що СБУ своєю спрямованою проти Росії театральною виставою показала у непривабливому світлі президента Штайнмаєра, - вважає він, - явно не сприятиме зростанню довіри до Порошенка та уряду".