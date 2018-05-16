Що Дієго Марадона робитиме в білоруському футбольному клубі?

У футбольного клубу "Динамо-Брест" новий глава правління, та ще й який - сам Дієго Марадона. Офіційно оголошено, що підписання контракту з аргентинцем, одним з найкращих гравців за всю історію світового футболу, відбулося в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме в цій країні перебувають інвестори, які фактично є власниками білоруської команди. DW з'ясувала, чим займатиметься Марадона в Бресті.

Плани Марадони: після Росії - в Брест

За словами прес-секретарки ФК "Динамо-Брест" Ольги Хіжинкової, угоду з аргентинцем підписано на три роки. Дієго Марадона буде опікуватися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію, яка займається підготовкою талановитих молодих футболістів. У Білорусі на прославленого в минулому форварда чекають в липні, коли завершиться Чемпіонат світу з футболу 2018 в Росії. На цьому турнірі Дієго Марадона працюватиме як коментатор для венесуельського телебачення.

Як пояснила Ольга Хіжинкова, деталі переговорів, в тому числі фінансові умови контракту аргентинця з брестським клубом, розголошуватися не будуть. Водночас вона зазначила: обидві сторони задоволені, що на даному етапі виявилися корисними одне одному. "Звичайно, ми неймовірно раді, що Дієго Марадона буде частиною нашого клубу, і, напевно, поява такої відомої особистості піде на користь усьому білоруському футболу", - заявила прес-секретарка ФК "Динамо-Брест".

Вона також повідомила, що співробітники клубу почали пошуки в Бресті житла, яке підходило би для Марадони. Єдине прохання, яке він поки що озвучив, - наявність хоча б невеликого тренажерного залу на території будинку.

Стадіон футбольного клубу "Динамо-Брест" (Білорусь)

У Білорусі може бути тільки один президент

Чутки про те, що Марадона може стати головним тренером брестського клубу або його спортивним директором, з'явилися на початку поточного тижня. В результаті аргентинець зайняв іншу посаду, а в соціальних мережах оголосив, що став "президентом брестського "Динамо".

Тим часом, згідно з нинішнім білоруським законодавством, використовувати назву посади "президент" в своїй діяльності може тільки чинний глава держави Олександр Лукашенко.

За ще однією версією, Дієго Марадона, крім того, що обійме посаду голови правління "Динамо-Брест", може стати і одним із співвласників клубу (аргентинцеві нібито належатиме 20 відсотків акцій). Ольга Хіжинкова цю інформацію не підтвердила, знову ж зазначивши, що в клубі не розголошують умови контракту.

Арабський слід в білоруському футболі

Брестський клуб раніше не досягав значних успіхів (серед досягнень команди - два Кубки Білорусі і один Суперкубок), але останнім часом став головним ньюзмейкером білоруського футболу, затьмаривши в медіапросторі незмінного чемпіона останніх років БАТЕ з Борисова.

Ще на початку 2016 року динамівська команда мала серйозні фінансові проблеми, і стояло питання, чи буде вона взагалі виступати у вищій лізі. Однак уже через пару місяців у клубу з'явився інвестор в особі компанії SOHRA Overseas. Її головний офіс розташований в Дубаї (ОАЕ) і займається поставками шин і продукції білоруського машинобудування до країн Близького Сходу і Африки.

Як тренер Марадона не продемонстрував великих здобутків

Інвестиції арабських власників в брестський клуб зробили його одним із найбільш заможних у білоруському футболі, давши йому можливість проводити гучну піар-компанію. Так, на початку минулого року в команді тренувався відомий німецький форвард Кевін Кураньї (Kevin Kuranyi), втім, до укладання контракту з яким справа не дійшла.

Крім того, динамівська дружина поповнилася сильними, за білоруським мірками, легіонерами. Наприклад, один з лідерів у нинішньому складі - Артем Мілевський, уродженець Білорусі, згодом отримав українське громадянство і грав за київське "Динамо", а також за збірну України на чемпіонаті світу в 2006 році.

Призначення Марадони - безпрецедентна подія

Тим часом питання про те, хто зараз реально володіє ФК "Динамо-Брест", залишається без офіційної відповіді. У прес-службі лише згадали, що представлений раніше як меценат син одного з арабських шейхів Поль Даер вже не має стосунку до клубу, а нові власники не є медійними людьми і не бажають себе розкривати. Тепер такою медійною особою в "Динамо-Брест" однозначно стане Дієго Марадона.

На думку футбольного експерта Владислава Лоновенка, поява в Білорусі спортсмена такого масштабу, який нехай і не досягнув успіху на тренерському терені, подія безпрецедентна. "У Марадони була блискуча футбольна кар'єра, і він досі сприймається як один з найкращих гравців в історії цього виду спорту, що дозволяє йому залишатися надзвичайно популярним", - констатує експерт.

Призначення Дієго Марадони головою правління ФК "Динамо-Брест" аж ніяк не означає, що він викоеуватиме керівну роботу, вважає Лоновенко. "За великим рахунком, на найближчий час легендарний аргентинець стане своєрідною візитівкою брестського клубу, що підвищить упізнаваність" Динамо ", і не тільки серед тих, хто цікавиться футболом", - говорить експерт.

За його словами, можна очікувати великого ажіотажу навколо майбутнього приїзду Дієго Марадони в Брест, і, напевно, цим фактом скористається білоруська влада. Відомо, що аргентинець сповідує ліві погляди, і дружив з такими політиками, як Фідель Кастро і Уго Чавес, яким симпатизував і Олександр Лукашенко.

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