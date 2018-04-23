Що відомо про обшуки у "Мотор Січі"

У понеділок, 23 квітня, Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у головному офісі ПАТ "Мотор Січ", яке має стратегічне значення для економіки та обороноздатності України. В українській спецслужбі повідомили, що обшуки були санкціоновані та проведені у Запоріжжі в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ "Мотор Січ" та за місцями проживання окремих фізичних осіб.

В СБУ ввжають, що "Мотор Січ" хочуть передати під контроль іноземців

Чому відбулись обшуки?

В СБУ заявили, що розслідують кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння дій, "спрямованих на ослаблення держави через руйнування підприємства "Мотор Січ", у якому зараз триває досудове слідство. Провадження порушене за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за готування до диверсії (ч. 1 ст. 14, ст. 113). У СБУ наголошують, що володіють даними про те, що представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології. "Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій "Мотор Січ", який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу", - повідомили в СБУ.

Як продавалась "Мотор Січ"

За даними СБУ та Держфінмоніторингу України, продаж контрольного пакету акцій ПАТ "Мотор Січ" здійснювався фізичним особам та компаніям нерезидентів в обсягах менш ніж по десять відсотків. У зв'язку з цим у спецслужбі існують підозри щодо намагання зацікавлених осіб приховати реальних бенефіціарних власників цих акцій підприємства. У СБУ стверджують, що на даний час представники іноземної компанії мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує понад 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень.

Хто намагається купити "Мотор Січ"

Президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв

За даними слідства, у рамках проведеної в 2016 році операції купівлі-продажу акцій "Мотор Січ" 56 відсотками акцій підприємства опосередковано заволодів громадянин Китаю, власник Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. У рамках кримінального провадження у 2017 році ухвалою суду було накладено арешт на пакет акцій "Мотор Січ" у 56 відсотків. За даними українських ЗМІ, у продажі 56-відсоткового пакету акцій китайським інвесторам підозрюється президент "Мотор Січі", народний депутат Верховної Ради України Вячеслав Богуслаєв. Нині він є членом депутатської групи "Воля народу", а у парламенті попереднього скликання був членом парламентської фракції Партії регіонів.

У травні минулого року перший віце-прем'єр, очільник міністерства економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів повідомив, що "Мотор Січ" і Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co мають намір побудувати у китайському місті Чуйцині спільне підприємство з випуску авіаційних двигунів за українськими технологіями.

Обшуки напередодні зборів акціонерів

Тим часом на середу, 25 квітня, заплановані річні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ". На офіційному сайті підприємства у переліку питань порядку денного, які мають бути винесені на розгляд акціонерів, містяться і ухвалення досить важливих рішень, зокрема, внесення змін до статуту підприємства та оновлення складу його наглядової ради. Утім, подробиці рішень, підготовлених наглядовою радою "Мотор Січі" до розгляду акціонерами, не наводяться. Голова наглядової ради компанії Анатолій Малиш у понеділок висловив сподівання, що проведення Службою безпеки України слідчих дій на підприємстві не поставить під загрозу зриву річні збори акціонерів.

Припинення торгів акціями "Мотор Січі"

Українські фондові біржі ПФТС та "Українська біржа" у понеділок повідомили, що призупинили торги акціями "Мотор Січі". Це було зроблено відповідно до постанови Шевченківського районного суду Києва від 20 квітня.

ПАТ "Мотор Січ" є одним із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію до понад ста країн світу. "Мотор Січ" бере участь у реалізації державного оборонного замовлення України і має стратегічне значення для економіки та обороноздатності держави.