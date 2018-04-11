Що відомо про авіаудар у Сирії

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 13 квітня за місцевим часом оголосив про початок "високоточних" ударів по Сирії. Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю, заявив він. США покладають на режим Башара Асада відповідальність за ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума. Про хімічну атаку в Думі в ніч на 7 квітня, що забрала життя десятків мирних жителів, тиждень тому заявили гуманітарні організації.

Хто долучився до атаки США

Про початок ударів по Сирії слідом за США оголосила британська прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей. Вона зазначила, що це відповідає національним інтересам Великобританії, оскільки "ми не можемо дозволити застосовувати хімічну зброю на британських вулицях чи ще десь у світі".

Мей наголосила, що йдеться не про втручання в громадянську війну в Сирії, а про цілеспрямований удар, який не сприятиме ескалації напруженості в регіоні. При цьому робиться все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, сказала британська прем'єрка.

До атаки долучилася також Франція. Французький президент Еммануель Макрон зазначив, що хіматака в сирійській Думі, яка забрала життя десятків людей, стала перетином "червоної межі".

Три цілі атак

Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, повідомив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Першою ціллю став центр хімічних досліджень під Дамаском, другою - імовірний склад хімічної зброї на захід від міста Хомс. Третій удар був завданий по командному пункту, розташованому неподалік від складу.

"Ця атака на тривалий час погіршить здатності Сирії досліджувати і виробляти хімічну зброю", - додав Данфорд. Російське міноборони заявило, що атакам було піддано також чотири військових аеродроми: Шайрат, Дювалі, Думеір та Блеі.

Звідки і чим завдані удари

Представники Пентагону і збройних сил США повідомили телеканалу CNN, що удари завдавалися щонайменше з одного корабля і одного бомбардувальника В-1В, розташованих в акваторії Червоного моря.

Британське міноборони заявило, що під час атаки були задіяні чотири бойових літаки Tornado GR4 королівських ВПС. Вони запустили крилаті ракети Strom Shadow по другій цілі атак - колишній ракетній базі неподалік від Хомса, яка, ймовірно, використовується як склад хімічної зброї.

Франція повідомила, що ракети були запущені з винищувачів Rafale, які стартували з британської військової бази на Кіпрі.

Скільки ракет

Глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" в ході удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

Міноброни Росії також повідомило, що по Сирії було випущено більше ста ракет класу "повітря-земля".

Наслідки атаки

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон назвав повітряні удари дуже успішними. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що внаслідок цього знищений майже весь арсенал хімічної зброї в Сирії.

За попередніми даними, у відбитті ракетного удару були задіяні тільки сили сирійської ППО. Про це повідомив як Джозеф Данфорд, так і представники міністерства оборони Росії.

Сирійське державне агентство Sana повідомило про трьох постраждалих в регіоні Хомс, а також про руйнування однієї з будівель центру хімічних досліджень в населеному пункті Барзах на північ від Дамаска. Джерела у військових колах Сирії повідомили, що в результаті ударів по складу зброї в Хомсі поранені шестеро сирійських солдатів.

Чи буде продовження ударів

Глава Пентагону назвав удари "обмеженою та одноразовою" дією, а також пояснив, що нові авіаудари не заплановані. Очільник МЗС Франції заявив в інтерв'ю телеканалу BFM TV, що Париж нині не планує нові атаки в Сирії. Водночас він зазначив, що Дамаск має розуміти, що в разі повторного перетину "червоної лінії" можуть бути здійснені нові удари. Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей також назвала ракетні атаки "обмеженими". Дещо згодом у відповідь на запитання журналістів щодо можливості продовження ударів вона заявила, що сирійський уряд не повинен сумніватися у її рішучості.

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