Що відомо про авіаудар у Сирії

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 13 квітня за місцевим часом оголосив про початок "високоточних" ударів по Сирії. Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю, заявив він. США покладають на режим Башара Асада відповідальність за ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума. Про хімічну атаку в Думі в ніч на 7 квітня, що забрала життя десятків мирних жителів, тиждень тому заявили гуманітарні організації.
Хто долучився до атаки США
Про початок ударів по Сирії слідом за США оголосила британська прем'єр-міністерка Тереза Мей. Вона зазначила, що це відповідає національним інтересам Великобританії, оскільки "ми не можемо дозволити застосовувати хімічну зброю на британських вулицях чи ще десь у світі".
Мей наголосила, що йдеться не про втручання в громадянську війну в Сирії, а про цілеспрямований удар, який не сприятиме ескалації напруженості в регіоні. При цьому робиться все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, сказала британська прем'єрка.
До атаки долучилася також Франція. Французький президент Еммануель Макрон зазначив, що хіматака в сирійській Думі, яка забрала життя десятків людей, стала перетином "червоної межі".
Три цілі атак
Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, повідомив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Першою ціллю став центр хімічних досліджень під Дамаском, другою - імовірний склад хімічної зброї на захід від міста Хомс. Третій удар був завданий по командному пункту, розташованому неподалік від складу.
"Ця атака на тривалий час погіршить здатності Сирії досліджувати і виробляти хімічну зброю", - додав Данфорд. Російське міноборони заявило, що атакам було піддано також чотири військових аеродроми: Шайрат, Дювалі, Думеір та Блеі.
Звідки і чим завдані удари
Представники Пентагону і збройних сил США повідомили телеканалу CNN, що удари завдавалися щонайменше з одного корабля і одного бомбардувальника В-1В, розташованих в акваторії Червоного моря.
Британське міноборони заявило, що під час атаки були задіяні чотири бойових літаки Tornado GR4 королівських ВПС. Вони запустили крилаті ракети Strom Shadow по другій цілі атак - колишній ракетній базі неподалік від Хомса, яка, ймовірно, використовується як склад хімічної зброї.
Франція повідомила, що ракети були запущені з винищувачів Rafale, які стартували з британської військової бази на Кіпрі.
Скільки ракет
Глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" в ході удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.
Міноброни Росії також повідомило, що по Сирії було випущено більше ста ракет класу "повітря-земля".
Наслідки атаки
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон назвав повітряні удари дуже успішними. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що внаслідок цього знищений майже весь арсенал хімічної зброї в Сирії.
За попередніми даними, у відбитті ракетного удару були задіяні тільки сили сирійської ППО. Про це повідомив як Джозеф Данфорд, так і представники міністерства оборони Росії.
Сирійське державне агентство Sana повідомило про трьох постраждалих в регіоні Хомс, а також про руйнування однієї з будівель центру хімічних досліджень в населеному пункті Барзах на північ від Дамаска. Джерела у військових колах Сирії повідомили, що в результаті ударів по складу зброї в Хомсі поранені шестеро сирійських солдатів.
Чи буде продовження ударів
Глава Пентагону назвав удари "обмеженою та одноразовою" дією, а також пояснив, що нові авіаудари не заплановані. Очільник МЗС Франції заявив в інтерв'ю телеканалу BFM TV, що Париж нині не планує нові атаки в Сирії. Водночас він зазначив, що Дамаск має розуміти, що в разі повторного перетину "червоної лінії" можуть бути здійснені нові удари. Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей також назвала ракетні атаки "обмеженими". Дещо згодом у відповідь на запитання журналістів щодо можливості продовження ударів вона заявила, що сирійський уряд не повинен сумніватися у її рішучості.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Від "весни" до війни
На початку 2011 року "арабська весна" докотилася до Сирії, але перші мирні демонстрації були жорстоко придушені поліцією. Починаючи з березня 2011-го, по всій країні почали спалахувати масові акції протесту з вимогою відставки уряду Башара Асада. Навряд чи можна було собі уявити, що ті події покладуть початок затяжній війні, яка вже забрала 480 тисяч життів.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Сторони конфлікту
Після того, як хвиля масових протестів прокотилася країною, президент Асад почав залучати для їх придушення армію. Своєю чергою, противники режиму були вимушені взяти до рук зброю. До конфлікту долучилися також загони національних меншин (наприклад, курдів) та ісламістські терористичні угруповання, серед яких окремо слід виділити так звану "Ісламську державу".
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
"Халіфат" терористів
У квітні 2013 року до громадянської війни в Сирії долучилися бойовики терористичної організації ІДІЛ, утвореної із підрозділу "Аль-Каїди". У червні 2014-го угруповання оголосило про перейменування на "Ісламську державу" (ІД) та проголосило "халіфат". За деякими даними, у 2015 році під контролем ІД перебувало близько 70 відсотків території Сирії, а чисельність бойовиків складала 60 тисяч осіб.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Культурна спадщина як ціль терористів
Руйнування античного міста-оази Пальміри стало символом варварського поводження ІД з об'єктами культурної спадщини. Усього ж за час громадянської війни у Сирії зруйновані близько 300 археологічних пам'яток. У лютому 2016 року Рада Безпеки ООН прирівняла знищення бойовиками ІД предметів історичної, культурної та релігійної цінності до терактів.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Криза біженців
За даними ООН, за останні сім років років понад п'ять мільйонів сирійців втекли з країни. Більшість із них знайшли прихисток у сусідній Туреччині (понад 3,5 мільйона), Лівані (близько мільйона), Йорданії (понад 650 тисяч). Але можливості цих країн з прийому біженців виявилися практично вичерпаними. Сотні тисяч сирійців також вирушили шукати порятунку в Європі, спричинивши кризу біженців у ЄС.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Міжнародна коаліція проти ІД
У вересні 2014 року президент США Барак Обама оголосив про створення міжнародної коаліції проти ІД, до якої увійшли понад 60 держав. Учасники коаліції завдають авіаударів по позиціях бойовиків, ведуть підготовку місцевих сухопутних військ, а також надають гуманітарну допомогу мирному населенню.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Ісламська антитерористична коаліція
А у грудні 2015 року Саудівська Аравія представила свою антитерористичну коаліцію, до складу якої увійшли 34 ісламські країни. Частина з них, як і сама Саудівська Аравія, є також членами міжнародної коаліції під проводом США.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Участь Росії
З осені 2015 року російські бомбардувальники також завдають ударів у Сирії - як запевняє Москва, лише по позиціях ІД. За даними ж НАТО, 80 відсотків авіанальотів спрямовані на противників Асада з поміркованої опозиції. У листопаді 2017 року Путін заявив про швидке завершення місії у Сирії. Контингент мали скоротити, але в розпорядженні РФ залишилися дві військові бази і деякі інші структури.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Мирні переговори
14 березня 2016 року, напередодні п'ятиріччя громадянської війни в Сирії, у Женеві стартували переговори з мирного урегулювання конфлікту під егідою ООН. Перша подібна спроба на початку лютого завершилася провалом на тлі наступу армії Асада на Алеппо.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Застосування хімічної зброї
Згідно зі спільною доповіддю ООН та Організації із заборони хімічної зброї, режим Асада несе відповідальність за застосування отруйної речовини "зарин" у Хан-Шейхуні 4 квітня 2017 року. А "Ісламська держава" застосовувала сірчистий іприт під час атаки в населеному пункті Ум-Хош у вересні 2016 року.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Домовленість про зони безпеки
Із січня 2017 року в столиці Казахстану за ініціативою Росії, Туреччини та Ірану проходять паралельні женевським міжсирійські переговори з урегулювання у Сирії. На них уперше за одним столом зустрілися представники режиму Башара Асада та опозиційних сил. У травні 2017 року в Астані підписаний меморандум про створення чотирьох зон деескалації у північній, центральній та південній частинах Сирії.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Звільнення від ісламістів
Протягом 2017 року бойовиків ІД витіснили з більшості територій у Сирії та Іраку. Ще у грудні 2016 року було звільнено мегаполіс Алеппо, навесні 2017-го - Хомс, а восени головний бастіон джихадистів у Сирії - Ракку, стратегічно важливий через нафту та близькість до Іраку Дейр-ез-Зор, Аль-Маядін та інші великі міста.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
"Трійка" в Анкарі
На початку квітня 2018 року лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роухані та Реджеп Таїп Ердоган зустрілися вдруге, щоб обговорити конфлікт у Сирії. За результатами тристороннього саміту в Анкарі очільники країн наголосили, що не допустять територіального розділення Сирії, та висловилися за довготривале припинення вогню.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Чергова хімічна атака
У ніч проти 7 квітня 2018 року вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. У застосуванні хімічної зброї представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам" звинуватили режим Башара Асада. Натомість офіційний Дамаск звинувачення відкидає і називає їх дезінформацією.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Жертви атаки
Жертвами ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, за даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії", стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти.
-
Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Протистояння США та Росії
Після імовірної хімічної атаки в Думі США не виключили військових кроків проти уряду Башара Асада. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росіє, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові та "розумні"!", - заявив Дональд Трамп, відреагувавши на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити американські ракети у разі удару по Сирії.
Автор: Ілля Коваль, Ольга Войтович