 Що ″вичищають″ з українських підручників? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.06.2018

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Європа

Що "вичищають" з українських підручників? (відео)

Антидискримінаційна експертиза МОН знайшла недопустимі висловлювання у підручниках. Які саме? І чому поняття "батьки" теж не можна вживати?

Vater liest Kinder aus einem Buch vor (picture-alliance/dpa)

Виключатимуть і на перший погляд невинне слово "батьки". Пов’язано це з тим, що в Україні, за даними МОН, три мільйони дітей, а це близько сорока відсотків усіх дітей країни, живуть нині у неповних сім’ях. Вони мешкають або з дідусями та бабусями, старшими братами чи сестрами, тітками або дядьками. Фрази про батьків у підручниках підкреслюють обмежені можливості майже половини українських дітей, пояснюють у міністерстві. Саме тому замість слова "батьки" вони радять вживати "рідні". 

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Докладно

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