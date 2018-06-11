Що "вичищають" з українських підручників? (відео)

Виключатимуть і на перший погляд невинне слово "батьки". Пов’язано це з тим, що в Україні, за даними МОН, три мільйони дітей, а це близько сорока відсотків усіх дітей країни, живуть нині у неповних сім’ях. Вони мешкають або з дідусями та бабусями, старшими братами чи сестрами, тітками або дядьками. Фрази про батьків у підручниках підкреслюють обмежені можливості майже половини українських дітей, пояснюють у міністерстві. Саме тому замість слова "батьки" вони радять вживати "рідні".