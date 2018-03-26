Щонайменше 15 палестинців загинуло під час сутичок на кордоні з Ізраїлем

Організована палестинцями масова акція протесту - так званий "Великий марш повернення" - призвів до сутичок між мітингарями та ізраїльськими силовиками. В результаті заворушень, що сталися в п'ятницю, 30 березня, на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, загинуло щонайменше 15 осіб, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцевих медиків.

Згідно з повідомленням палестинської влади, один із загиблих - неповнолітній віком 16 років. Ще не менше 1,1 тисячі осіб зазнали різноманітних тілесних ушкоджень. Щонайменше 400 потерпілих отримали вогнепальні поранення, стверджують палестинські медики. До сутичок призвели дії молодих людей, котрі ігноруючи заклики організаторів акції та застереження ізраїльських силовиків, стали вчиняти провокації. У ізраїльських військових, що охороняли палестинсько-ізраїльський кордон, полетіло каміння. Крім того, в їхній бік покотилися запалені автомобільні шини.

Як запевняють ізраїльські військові, у відповідь на це ізраїльтяни застосували переважно сльозогінний газ та інші засоби для розгону демонстрацій. Вогонь із вогнепальної зброї відкривали лише проти найактивніших учасників заворушень та провокаторів. Жертвами вогню на ураження з боку ізраїльських військових стало й двоє представників радикального руху ХАМАС, зазначають у міноборони Ізраїлю.

Водночас представники палестинських органів охорони здоров'я кажуть, що ізраїльтяни переважно стріляли в учасників акції протесту. Сльозогінний газ та гумові кулі застосовувалися лише додатково. Двоє загиблих учасників акції протесту стали жертвами вогню, що вівся з танків, зазначають у місцевій палестинській владі. Очевидці стверджують, що ізраїльтяни застосували безпілотник, який кидав на палестинців ємності зі сльозогінним газом.

Ізраїль обстріляв позиції ХАМАС

Тим часом у збройних силах Ізраїлю повідомили про артилерійський обстріл об'єктів ХАМАС у Секторі Гази. Ізраїльські військово-повітряні сили також завдали удару з повітря по розташованих у палестинському анклаві об'єктах руху.

Нагадаємо, що у так званому "Великому марші повернення" беруть участь тисячі палестинців. У рамках акції палестинці встановили численні намети і спалили портрети президента США Дональда Трампа. Організатором акції вважається радикальний рух ХАМАС, який оголошував мирний характер протесту. ЄС, Ізраїль і США визнають ХАМАС терористичною організацією.

Очікується, що протест триватиме до 15 травня. 14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя незалежності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, який минулого року президент США Дональд Трамп визнав столицею Ізраїлю.

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